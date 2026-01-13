Masdar mencapai kapasitas energi bersih global sebesar 65GW

Masdar, perusahaan energi terbarukan milik negara UEA, telah mencapai kapasitas global sebesar 65GW energi bersih dalam perjalanannya menuju target 100GW pada tahun 2030.

Angka tersebut diungkapkan oleh ketua Sultan Al Jaber pada hari Selasa di awal Abu Dhabi Sustainability Week.

Masdar, yang dimiliki oleh Mubadala Abu Dhabi, Abu Dhabi National Oil Company dan perusahaan holding pemerintah Taqa, telah berkembang pesat melalui akuisisi dan investasi dalam proyek energi terbarukan di Eropa, AS dan akhir tahun lalu di Austria.

UEA telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol-bersih pada tahun 2050 dan berupaya mendiversifikasi ekonominya agar tidak bergantung pada bahan bakar fosil.

Al Jaber mengatakan UEA telah menyusun ekonominya untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, menggambarkan kecerdasan buatan sebagai "bukan lagi alat yang kami tambahkan di pinggiran" tetapi "sistem operasi dari strategi industri kami".

