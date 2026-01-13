Bahan bakar penerbangan berkelanjutan dapat mendorong harga tiket pesawat naik 40%

SAF dapat mengurangi emisi hingga 80%

Biaya menjadi masalah berkelanjutan

Harga dua kali lipat dari bahan bakar normal

Bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) dapat mendorong harga tiket pesawat naik hingga 40 persen, demikian peringatan seorang ahli industri, dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan ini tidak mungkin menyamai biaya bahan bakar jet konvensional hingga sekitar tahun 2050.

Sektor penerbangan menyumbang 2,5 persen dari emisi karbon dioksida terkait energi global, menurut Badan Energi Internasional, dan akan memerlukan investasi hampir $3,2 triliun untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050, menurut perkiraan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Target nol bersih pada tahun 2050, yang berasal dari perjanjian iklim Paris PBB tahun 2015, mengacu pada tujuan menyeimbangkan emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, dengan penghilangan sehingga total emisi turun menjadi nol pada pertengahan abad.

SAF adalah pusat dari upaya tersebut. Bahan bakar ini dapat mengurangi emisi karbon siklus hidup hingga 80 persen dan diharapkan memberikan sekitar 65 persen dari pengurangan emisi yang diperlukan bagi sektor ini untuk memenuhi target tahun 2050, menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional.

Masalahnya adalah biaya. Asosiasi Transportasi Udara Internasional mengatakan bahwa harga SAF pada tahun 2025 lebih dari dua kali lipat harga bahan bakar jet konvensional, naik hingga lima kali lipat lebih tinggi di pasar di mana penggunaannya diwajibkan, seperti UE dan Inggris.

"Menurut pandangan kami, target tahun 2050 dapat dicapai dan pada tanggal tersebut kami dapat memiliki harga yang benar-benar terjangkau untuk maskapai dan operasi," kata Mohamed Khalifa Rahma, direktur biro transportasi udara Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, berbicara di sela-sela sidang tahunan Badan Energi Terbarukan Internasional di Abu Dhabi.

Emirates

Pada November 2023 Emirates menjadi maskapai pertama di dunia yang mengoperasikan penerbangan demonstrasi A380 menggunakan 100% SAF

Kerangka dekarbonisasi penerbangan global yang disepakati di Dubai pada tahun 2023 mencakup target untuk mengurangi emisi industri sebesar 5 persen pada tahun 2030.

"Kami perlu mempercepat produksi dan penerapan SAF untuk mencapai tujuan ini," kata Rahma.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional memperkirakan bahwa output SAF pada tahun 2025 akan mencapai 1,9 juta ton (2,4 miliar liter), dua kali lipat dari 1 juta ton yang diproduksi pada tahun 2024, tetapi masih hanya 0,6 persen dari total konsumsi bahan bakar jet.

Pada tingkat harga saat ini, premi SAF diterjemahkan menjadi tambahan $3,6 miliar dalam biaya bahan bakar untuk industri pada tahun 2025.

Ahmed Badr, direktur fasilitasi dan dukungan proyek di Badan Energi Terbarukan Internasional, mengatakan penggunaan SAF secara luas pada harga saat ini akan diterjemahkan langsung menjadi tarif yang lebih tinggi.

"Harga tiket akan naik sekitar 40 persen," katanya. "Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli orang."

UEA berencana untuk memasok maskapainya dengan 1 persen SAF buatan dalam negeri pada tahun 2031 dan memproduksi 700 juta liter setiap tahun. Maskapai Etihad Airways dan Emirates, perusahaan minyak Adnoc dan beberapa entitas pemerintah membentuk konsorsium nasional pada tahun 2023 untuk memajukan pengembangan SAF.

Emirates telah mulai menerima SAF dari penyulingan minyak Neste di Bandara Schiphol Amsterdam dan menandatangani kesepakatan dengan Shell pada tahun 2024 untuk pengiriman ke Bandara Dubai. Pada November 2025, maskapai ini menandatangani kemitraan dengan perusahaan minyak Enoc untuk mengeksplorasi inisiatif SAF bersama di Dubai.

"Saya pikir ada sangat sedikit SAF di seluruh dunia di bandara mana pun yang kami operasikan saat ini," kata ketua Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum dalam sebuah wawancara pada bulan November. "Kami akan selalu menjadi pembeli SAF jika tersedia."

Kepala Emirates Airline mengatakan tahun lalu bahwa penumpang pada akhirnya akan menentukan apakah industri penerbangan mampu untuk menjadi ramah lingkungan, menunjukkan tarif yang lebih tinggi mungkin dihasilkan dari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

"Jika Anda menginginkan produk tertentu, maka Anda harus membayarnya," katanya di Dubai Airshow pada bulan November ketika ditanya apakah wisatawan akan bersedia menanggung tarif yang lebih tinggi terkait dengan energi berkelanjutan.

"Saya minta maaf mengatakan itu, tetapi begitulah adanya."