BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) dapat memaksa harga tiket pesawat naik hingga 40 persen, seorang ahli industri memperingatkan, dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan tidak mungkinBahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) dapat memaksa harga tiket pesawat naik hingga 40 persen, seorang ahli industri memperingatkan, dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan tidak mungkin

Bahan bakar penerbangan berkelanjutan dapat mendorong harga tiket pesawat naik 40%

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/13 19:25
Fuel
FUEL$0.00168+3.06%
EPNS
PUSH$0.01069-1.38%
  • SAF dapat mengurangi emisi hingga 80%
  • Biaya menjadi masalah berkelanjutan
  • Harga dua kali lipat dari bahan bakar normal

Bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) dapat mendorong harga tiket pesawat naik hingga 40 persen, demikian peringatan seorang ahli industri, dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan ini tidak mungkin menyamai biaya bahan bakar jet konvensional hingga sekitar tahun 2050.

Sektor penerbangan menyumbang 2,5 persen dari emisi karbon dioksida terkait energi global, menurut Badan Energi Internasional, dan akan memerlukan investasi hampir $3,2 triliun untuk mencapai nol bersih pada tahun 2050, menurut perkiraan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Target nol bersih pada tahun 2050, yang berasal dari perjanjian iklim Paris PBB tahun 2015, mengacu pada tujuan menyeimbangkan emisi gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, dengan penghilangan sehingga total emisi turun menjadi nol pada pertengahan abad.

SAF adalah pusat dari upaya tersebut. Bahan bakar ini dapat mengurangi emisi karbon siklus hidup hingga 80 persen dan diharapkan memberikan sekitar 65 persen dari pengurangan emisi yang diperlukan bagi sektor ini untuk memenuhi target tahun 2050, menurut Asosiasi Transportasi Udara Internasional. 

Masalahnya adalah biaya. Asosiasi Transportasi Udara Internasional mengatakan bahwa harga SAF pada tahun 2025 lebih dari dua kali lipat harga bahan bakar jet konvensional, naik hingga lima kali lipat lebih tinggi di pasar di mana penggunaannya diwajibkan, seperti UE dan Inggris.

"Menurut pandangan kami, target tahun 2050 dapat dicapai dan pada tanggal tersebut kami dapat memiliki harga yang benar-benar terjangkau untuk maskapai dan operasi," kata Mohamed Khalifa Rahma, direktur biro transportasi udara Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, berbicara di sela-sela sidang tahunan Badan Energi Terbarukan Internasional di Abu Dhabi. 

Pada November 2023 Emirates telah menjadi maskapai pertama di dunia yang mengoperasikan penerbangan demonstrasi A380 menggunakan 100% bahan bakar penerbangan berkelanjutanEmirates
Pada November 2023 Emirates menjadi maskapai pertama di dunia yang mengoperasikan penerbangan demonstrasi A380 menggunakan 100% SAF

Kerangka dekarbonisasi penerbangan global yang disepakati di Dubai pada tahun 2023 mencakup target untuk mengurangi emisi industri sebesar 5 persen pada tahun 2030.

"Kami perlu mempercepat produksi dan penerapan SAF untuk mencapai tujuan ini," kata Rahma.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional memperkirakan bahwa output SAF pada tahun 2025 akan mencapai 1,9 juta ton (2,4 miliar liter), dua kali lipat dari 1 juta ton yang diproduksi pada tahun 2024, tetapi masih hanya 0,6 persen dari total konsumsi bahan bakar jet.

Pada tingkat harga saat ini, premi SAF diterjemahkan menjadi tambahan $3,6 miliar dalam biaya bahan bakar untuk industri pada tahun 2025.

Bacaan lebih lanjut:

  • Teluk akan memainkan peran utama dalam penerbangan berkelanjutan
  • Industri bahan bakar penerbangan hijau di UEA berjuang melawan birokrasi
  • Teluk berada dalam posisi yang baik untuk melonjak dengan SAF – tetapi belum

Ahmed Badr, direktur fasilitasi dan dukungan proyek di Badan Energi Terbarukan Internasional, mengatakan penggunaan SAF secara luas pada harga saat ini akan diterjemahkan langsung menjadi tarif yang lebih tinggi.

"Harga tiket akan naik sekitar 40 persen," katanya. "Ini adalah sesuatu yang tidak mampu dibeli orang."

UEA berencana untuk memasok maskapainya dengan 1 persen SAF buatan dalam negeri pada tahun 2031 dan memproduksi 700 juta liter setiap tahun. Maskapai Etihad Airways dan Emirates, perusahaan minyak Adnoc dan beberapa entitas pemerintah membentuk konsorsium nasional pada tahun 2023 untuk memajukan pengembangan SAF. 

Emirates telah mulai menerima SAF dari penyulingan minyak Neste di Bandara Schiphol Amsterdam dan menandatangani kesepakatan dengan Shell pada tahun 2024 untuk pengiriman ke Bandara Dubai. Pada November 2025, maskapai ini menandatangani kemitraan dengan perusahaan minyak Enoc untuk mengeksplorasi inisiatif SAF bersama di Dubai.

"Saya pikir ada sangat sedikit SAF di seluruh dunia di bandara mana pun yang kami operasikan saat ini," kata ketua Emirates Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum dalam sebuah wawancara pada bulan November. "Kami akan selalu menjadi pembeli SAF jika tersedia."

Kepala Emirates Airline mengatakan tahun lalu bahwa penumpang pada akhirnya akan menentukan apakah industri penerbangan mampu untuk menjadi ramah lingkungan, menunjukkan tarif yang lebih tinggi mungkin dihasilkan dari bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

"Jika Anda menginginkan produk tertentu, maka Anda harus membayarnya," katanya di Dubai Airshow pada bulan November ketika ditanya apakah wisatawan akan bersedia menanggung tarif yang lebih tinggi terkait dengan energi berkelanjutan. 

"Saya minta maaf mengatakan itu, tetapi begitulah adanya."

Peluang Pasar
Logo Fuel
Harga Fuel(FUEL)
$0.00168
$0.00168$0.00168
+7.00%
USD
Grafik Harga Live Fuel (FUEL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30