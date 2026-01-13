BursaDEX+
Postingan UK's First Bitcoin & Gold ETP Goes Live pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Pada 13 Januari, Bitcoin Gold ETP (BOLD) milik 21Shares mulai diperdagangkan di

ETP Bitcoin & Emas Pertama di Inggris Resmi Diluncurkan

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/13 18:59
ETP Bitcoin & Emas Pertama Inggris Mulai Beroperasi

Postingan ETP Bitcoin & Emas Pertama Inggris Mulai Beroperasi pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Pada 13 Januari, Bitcoin Gold ETP (BOLD) milik 21Shares mulai diperdagangkan di London Stock Exchange, menandai produk yang diperdagangkan di bursa pertama di Inggris yang menggabungkan Bitcoin dan emas dalam satu dana. ETP ini menggunakan rebalancing bulanan berbasis volatilitas untuk menyesuaikan eksposur, bertujuan memberikan potensi pertumbuhan Bitcoin sambil mempertahankan stabilitas emas. Aset yang mendasarinya 100% didukung secara fisik dan disimpan dalam cold storage. Strategi BOLD dan kinerja masa lalu yang kuat menarik minat investor setelah Inggris membuka akses ritel ke crypto ETP, meskipun risikonya tetap tinggi.

