Bagaimana Trader Ini Mengubah $370 Menjadi $1,2 Juta pada Memecoin Solana

Trader Remus membeli 1,5% WHITEWHALE seharga $370 dan menyaksikannya melonjak menjadi $1,2 juta. Dia telah mencairkan $220 ribu tetapi masih memegang hampir $1 juta.

Seorang trader kripto mencatat salah satu keuntungan paling mengesankan di tahun 2025. Remus mengubah taruhan $370 menjadi $1,2 juta melalui posisi awal di WHITEWHALE.

Arkham mengungkapkan detail perdagangan di media sosial. Platform intelijen blockchain ini melacak perjalanan Remus dari awal hingga keuntungan besar.

Entri $370 yang Mengubah Segalanya

Remus memperoleh 1,5% dari total pasokan WHITEWHALE pada awal Desember 2025. Posisi ini hanya menghabiskan biaya $370, mengamankan kepemilikan substansial sebelum token mendapat perhatian.

Waktunya terbukti sempurna. WHITEWHALE meledak di seluruh komunitas kripto dalam beberapa hari setelah pembeliannya.

Remus tidak menyimpan semuanya. Dia menjual sepertiga dari kepemilikannya seharga $6.200 dalam 24 jam, menurut postingan Arkham sebelumnya.

Penjualan cepat itu langsung mengunci keuntungan 16x. Sementara itu, token yang tersisa terus meningkat nilainya.

Pencairan Strategis di Puncak Kapitalisasi Pasar $150 Juta

Kapitalisasi pasar WHITEWHALE pertama kali melesat melewati $100 juta. Arkham melaporkan Remus memiliki keuntungan yang belum direalisasi sebesar $840.000 pada pencapaian tersebut.

Token terus melonjak. Akhirnya menyentuh $150 juta dalam kapitalisasi pasar.

Remus secara strategis mencairkan total $220.000 selama puncaknya. Posisinya yang tersisa kini bernilai $987.000.

Analisis on-chain menunjukkan WHITEWHALE mendominasi portofolionya. Memecoin ini mewakili 80% dari total kepemilikannya.

Data CoinGecko mengungkapkan dinamika pasar saat ini. WHITEWHALE diperdagangkan pada $0,1399 dengan volume 24 jam sebesar $62,7 juta.

Token turun 8,12% dalam sehari terakhir. Namun, masih naik 53,62% selama seminggu terakhir.

Asal-usul WHITEWHALE Berasal dari Drama Bursa MEXC

Token ini memiliki cerita latar yang signifikan. WHITEWHALE muncul dari sengketa berprofil tinggi antara seorang trader dan bursa MEXC.

Seorang trader terkemuka yang dikenal sebagai "The White Whale" memperjuangkan pertempuran senilai $3 juta. MEXC telah membekukan akunnya atas dugaan pelanggaran perdagangan bot.

Tim LBN sebelumnya meliput penyelesaian sengketa tersebut. Tekanan publik meningkat setelah investigator blockchain ZachXBT mendukung klaim trader.

MEXC akhirnya mengakui kesalahan. Bursa mengembalikan akses akun penuh dan melepaskan dana yang dibekukan.

Trader memanfaatkan perhatian viral. Dia mengambil kendali token $WHITEWHALE yang diluncurkan komunitas di Solana.

Langkah cerdas mengikuti. The White Whale mengunci likuiditas dan memperkenalkan insentif pemegang untuk membangun kepercayaan.

Strategi bekerja dengan brilian. WHITEWHALE menjadi salah satu token meme berkinerja terbaik Solana pada akhir 2025.

Kontrol pasokan yang ketat mendorong harga lebih tinggi. Dukungan komunitas yang kuat terus membangun momentum sepanjang Desember.

