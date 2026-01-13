Grayscale Memperluas Jangkauan Kripto dengan 36 Altcoin Masuk Radar 2026

Pembaruan kuartalan terbaru perusahaan mengungkapkan bahwa puluhan token alternatif kini sedang dipantau secara aktif untuk potensi kendaraan investasi masa depan.

Poin Utama Grayscale memperluas pipeline altcoin internalnya menjadi 36 aset untuk Q1 2026

Pengajuan trust terbaru menunjukkan persiapan ETF yang berkelanjutan, bukan peluncuran segera

Tokenisasi, AI, dan DePIN muncul sebagai tema prioritas

Blockchain inti dan protokol keuangan tetap menjadi tulang punggung daftar pantauan

Daripada mengumumkan produk baru secara langsung, Grayscale menyegarkan pipeline internalnya untuk Q1 2026, meningkatkan jumlah aset digital yang sedang ditinjau menjadi 36. Angka tersebut naik dari kuartal sebelumnya dan mencerminkan ekspansi yang disengaja di seluruh sektor kripto yang lebih baru yang mulai menarik perhatian modal yang lebih dalam.

Sinyal ETF Awal Menambah Konteks

Pembaruan ini mengikuti pendaftaran trust terbaru yang terkait dengan BNB dan Hyperliquid (HYPE), yang diajukan ke Delaware Division of Corporations. Meskipun pengajuan ini tidak menjamin peluncuran ETF, hal ini dipahami secara luas sebagai dasar yang sering mendahului proposal produk yang lebih formal.

Secara keseluruhan, pengajuan dan daftar pantauan yang diperluas menunjukkan Grayscale sedang memposisikan diri untuk eksekusi yang lebih cepat jika kondisi regulasi dan pasar menjadi menguntungkan.

Bagaimana Grayscale Mensegmentasi Pasar Kripto

Alih-alih memperlakukan altcoin sebagai satu keranjang risiko, Grayscale kini mengkategorikan kandidatnya ke dalam lima vertikal luas: infrastruktur smart contract, protokol keuangan, kripto yang menghadap konsumen, kecerdasan buatan, dan layanan yang berfokus pada utilitas.

Struktur ini menyoroti bagaimana perusahaan memandang kripto tidak hanya sebagai token spekulatif tetapi lebih sebagai ekonomi digital berlapis, dengan sektor yang berbeda melayani peran yang berbeda – dari lapisan penyelesaian hingga aplikasi pengguna dan infrastruktur backend.

Nama Baru, Narasi Baru

Beberapa penambahan mengisyaratkan di mana Grayscale melihat relevansi jangka panjang terbentuk. Tron memasuki segmen smart contract, sementara ARIA Protocol mencerminkan minat yang berkembang dalam properti intelektual yang ditokenisasi dan model kepemilikan onchain.

Dalam kecerdasan buatan, perusahaan merotasi eksposur dengan menambahkan Nous Research dan Poseidon, sambil menghapus Prime Intellect. Infrastruktur juga mendapat perhatian melalui DoubleZero, sebuah proyek DePIN yang berfokus pada pengurangan latensi untuk jaringan blockchain – area yang semakin dipandang kritis seiring aktivitas onchain berkembang.

Apa yang Tetap di Daftar Juga Penting

Yang sama pentingnya adalah apa yang tetap tidak berubah. Protokol keuangan seperti Ethena, Jupiter, Morpho, dan Pendle terus ditampilkan secara menonjol, memperkuat gagasan bahwa generasi yield, manajemen likuiditas, dan perangkat keuangan onchain tetap menjadi inti tesis kripto institusional.

Sementara itu, nama-nama seperti LayerZero, Kaito, Grass, dan Bonk menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam interoperabilitas, koordinasi data, dan efek jaringan yang didorong konsumen.

Sinyal yang Lebih Luas untuk Pasar

Daripada mengejar narasi jangka pendek, daftar yang diperbarui menunjukkan Grayscale sedang melacak tren struktural: tokenisasi nilai dunia nyata, sistem kripto asli AI, dan infrastruktur terdesentralisasi yang mendukung kinerja dalam skala besar.

Platform smart contract dan protokol keuangan masih mendominasi daftar, tetapi kehadiran proyek AI dan DePIN yang berkembang menunjukkan perusahaan sedang mempersiapkan lanskap kripto yang lebih terdiversifikasi saat 2026 mendekat.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau trading. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

