Bitwise Menunggu Keputusan SEC untuk Sebelas ETF Altcoin

Bitwise sedang menunggu keputusan regulasi penting dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengenai sebelas dana yang diperdagangkan di bursa altcoin yang diusulkan, dengan keputusan akhir diharapkan pada pertengahan Maret 2026. Pengajuan ini tiba pada saat sinyal campuran di pasar kripto yang lebih luas, karena investor memantau dengan cermat perkembangan regulasi.

Bitcoin saat ini diperdagangkan di atas $91.000, sementara Ethereum tetap di atas $3.100. Meskipun tingkat harga yang kuat ini, kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan sedikit turun selama 24 jam terakhir, mencerminkan sikap hati-hati di antara investor yang menunggu kejelasan regulasi. Volume perdagangan tetap stabil di bursa-bursa utama. Sementara itu, minat institusional terus menunjukkan ketahanan. Pada 12 Januari, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sekitar $170 juta. ETF spot Ethereum juga mencatat arus masuk positif, bersama dengan alokasi modal yang diperbarui ke produk terkait Solana dan XRP. Bersama-sama, arus ini telah membantu mempertahankan perhatian institusional yang berkembang terhadap altcoin.

Bitwise berencana untuk setiap ETF menggabungkan kepemilikan langsung token yang mendasari dengan eksposur melalui produk yang diperdagangkan di bursa dan derivatif, bertujuan untuk melacak dengan cermat kinerja aset digital yang dipilih. Di bawah struktur yang diusulkan, hingga 60 persen dari aset dana akan disimpan langsung dalam cryptocurrency, dengan bagian yang tersisa dialokasikan untuk instrumen keuangan yang diatur. Pendekatan ini dirancang untuk menyeimbangkan likuiditas, kepatuhan, dan efisiensi biaya bagi investor.

Perusahaan bermaksud untuk mengoperasikan produk-produk ini di bawah prinsip pencatatan SEC yang diperbarui yang menyederhanakan proses persetujuan dan mengurangi pengajuan berulang untuk ETF berbasis kripto yang serupa. Kerangka kerja ini memungkinkan penerbit untuk mengajukan beberapa aplikasi ETF secara bersamaan, memperpendek jangka waktu peninjauan dan meningkatkan efisiensi regulasi. Dengan mengajukan semua sebelas dana bersama-sama, Bitwise memposisikan dirinya lebih awal untuk menangkap pangsa pasar dan mengakses likuiditas jika persetujuan diberikan.

Jajaran yang diusulkan mencakup campuran jaringan blockchain yang mapan dan berkembang. Protokol terkenal seperti Uniswap, Aave, dan Tron duduk bersama ekosistem yang lebih baru atau berkembang seperti Sui, NEAR, dan Zcash. Pemilihan ini mencerminkan upaya untuk mendapatkan eksposur di seluruh infrastruktur keuangan terdesentralisasi dan jaringan layer satu generasi berikutnya. Menurut pengajuan, inklusi aset didasarkan pada likuiditas global, riwayat perdagangan, dan kedalaman pasar.

Jika disetujui, ETF ini akan menawarkan investor institusional akses yang diatur ke berbagai altcoin melalui kendaraan investasi yang familiar. Ini akan memungkinkan manajer portofolio untuk mengintegrasikan eksposur altcoin menggunakan kerangka kustodian standar, sistem kepatuhan, dan pengidentifikasi pelaporan, tanpa bergantung pada platform lepas pantai atau mandat investasi khusus. Akses semacam itu dapat mendukung adopsi yang lebih luas dari altcoin dalam portofolio multi-aset, termasuk yang dikelola oleh dana pensiun dan investor institusional jangka panjang lainnya.

Prospek Tanggal Keputusan

Periode peninjauan SEC dijadwalkan berakhir pada 16 Maret 2026, tanpa perpanjangan atau penundaan prosedural yang saat ini diantisipasi. Hasilnya diharapkan berfungsi sebagai sinyal kunci dari sikap regulator terhadap produk ETF altcoin yang terdiversifikasi di bawah kerangka regulasi yang berkembang. Pelaku pasar sedang mengawasi keputusan dengan cermat, karena dapat secara signifikan mempengaruhi kecepatan dan cakupan peluncuran ETF di pasar AS sepanjang 2026.

