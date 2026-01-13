BursaDEX+
MYX Finance Naik 19% Setelah Listing KuCoin Alpha, Melampaui Pasar Secara Keseluruhan

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/13 22:24
MYX Finance
MYX$5.5295+0.90%
GAINS
GAINS$0.01394+1.30%
Stella
ALPHA$0.006327-5.41%

MYX Finance naik 19% mencapai $6,43 sebelum turun kembali ke $6,15, di mana token ini diperdagangkan pada saat berita ini ditulis. Reli ini mengikuti pencatatan token di KuCoin Alpha pada 12 Januari.

Volume perdagangan harian naik menjadi $32,2 juta, meningkat 27% dari hari sebelumnya, menurut data CoinGecko.

MYX diperdagangkan antara $4,63 dan $6,43 selama tujuh hari terakhir, dengan harga saat ini mendekati puncak kisaran tersebut. Token ini masih 68% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa $19,03 yang ditetapkan pada September 2025.

Grafik harga MYX.

Grafik harga MYX.

Pencatatan KuCoin Alpha Memperluas Akses Bursa

Bursa besar KuCoin mencatatkan MYX melalui platform Alpha-nya pada 12 Januari, menurut pengumuman resmi bursa tersebut.

KuCoin Alpha berfungsi sebagai launchpad bursa untuk token tahap awal, memberikan proyek akses ke basis pengguna globalnya sebelum potensi naik ke platform perdagangan utama.

Pencatatan ini memperluas ketersediaan MYX melampaui tempat yang ada, termasuk Bitget dan Gate. MYX Finance mengoperasikan platform perdagangan di BNB Chain BNB $911,1 Volatilitas 24j: 1,4% Kap. pasar: $125,51 M Vol. 24j: $2,02 M di mana pengguna dapat bertaruh pada pergerakan harga token tanpa melalui broker tradisional.

Platform ini menyimpan sekitar $23 juta dalam deposit pengguna.

Kinerja Sektor BNB Chain

MYX berada di peringkat ke-48 di antara proyek ekosistem BNB Chain berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $1,17 miliar.

Kenaikan mingguan token sebesar 23% menempatkannya di antara yang berkinerja terbaik di sektor ini, di mana sebagian besar token utama mencatat pergerakan satu digit selama tujuh hari.

BNB, token asli ekosistem, hanya naik 0,68% selama periode yang sama. PancakeSwap, proyek BNB Chain terkemuka lainnya, naik 5,42%.

Pasar kripto yang lebih luas turun 2% selama tujuh hari di tengah sentimen hati-hati, dengan Fear & Greed Index di 26. Sebagai perbandingan, MYX secara signifikan mengungguli baik sektornya maupun pasar yang lebih luas.

Token ini telah menghadapi pengawasan di masa lalu. Pada September 2025, platform analitik Bubblemaps menandai aktivitas dompet yang mencurigakan selama distribusi token asli. MYX Finance membantah tuduhan tersebut pada saat itu.

Postingan MYX Finance Naik 19% Setelah Pencatatan KuCoin Alpha, Mengungguli Pasar yang Lebih Luas muncul pertama kali di Coinspeaker.

