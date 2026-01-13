Analisis Harga Ethereum: Kemana ETH Akan Bergerak Selanjutnya saat Momentum Bullish Mendingin?

Ethereum masih terjebak dalam fase korektif yang lebih luas, tetapi strukturnya tidak lagi secara agresif bearish. Aset ini bertahan di atas permintaan kerangka waktu yang lebih tinggi sementara volatilitas telah terkompresi. Ini biasanya adalah titik di mana pasar memutuskan antara kelanjutan penurunan atau dorongan korektif yang lebih besar ke atas. Momentum tetap bercampur, dan ETH masih tertinggal relatif terhadap BTC, tetapi tindak lanjut penurunan jelas melemah.

Analisis Harga Ethereum: Grafik Harian

Pada kerangka waktu harian, ETH tetap berada di bawah moving average 100 hari dan 200 hari utama dan dibatasi oleh zona pasokan signifikan di sekitar wilayah $3,5k. Zona ini berulang kali menolak harga dan selaras dengan distribusi sebelumnya.

Yang mengatakan, penjualan ke area $2,6k–$2,7k yang lebih rendah dipertahankan secara agresif. Aset menghormati zona permintaan tersebut dengan bersih dan sejak itu bertransisi menjadi struktur terikat rentang di zona emas Fibonacci. Namun, karena moving average kunci masih di atas dan bertindak sebagai resistensi dinamis, bias harian tetap netral hingga sedikit bearish sampai mereka diklaim kembali.

Selama ETH bertahan di atas area permintaan $2,6k-$2,7k, aksi harga saat ini terlihat lebih seperti konsolidasi setelah distribusi, bukan penjualan panik. Penutupan harian kembali di atas zona $3,5k dan MA 200 hari akan menjadi sinyal kekuatan nyata pertama.

Grafik 4 Jam ETH/USDT

Grafik 4 jam menunjukkan struktur yang lebih jelas. ETH diperdagangkan di dalam segitiga simetris, dengan posisi terendah yang lebih tinggi dan posisi tertinggi yang lebih rendah terbentuk sejak akhir November. Harga baru-baru ini menyentuh garis tren yang lebih tinggi dari segitiga dan mundur secara moderat, yang sehat daripada mengkhawatirkan.

Resistensi jangka pendek berada di sekitar posisi tertinggi sebelumnya di $3,3k, yang juga dekat dengan batas atas saluran. Support juga didefinisikan dengan baik di sepanjang batas bawah segitiga dan area permintaan yang lebih luas di bawah pada $2,6k.

Saat ini, RSI naik sekali lagi pada kerangka waktu 4 jam, yang menunjukkan momentum bullish dominan pada kerangka waktu yang lebih rendah. Jika ETH mempertahankan struktur ini, upaya berikutnya harus menargetkan batas atas segitiga lagi. Di sisi lain, breakdown di bawah support segitiga akan membatalkan struktur bullish jangka pendek dan mengalihkan fokus kembali ke zona permintaan $2,6k.

Analisis Onchain

Cadangan exchange Ethereum terus menurun, yang merupakan sinyal jangka panjang yang konstruktif. Meskipun harga lemah, koin masih meninggalkan exchange, menunjukkan tekanan jual yang berkurang dan perilaku akumulasi yang berkelanjutan daripada distribusi.

Secara historis, penurunan berkelanjutan dalam cadangan exchange selama fase konsolidasi sering mendahului pergerakan arah yang lebih kuat, setelah makro atau sentimen pasar selaras. Ini tidak berarti kenaikan segera, tetapi mengurangi probabilitas pergerakan kapitulasi tajam dari sini. Oleh karena itu, data on-chain mendukung gagasan bahwa ETH sedang diserap daripada dibuang pada level saat ini.

