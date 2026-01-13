BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Ethereum masih terjebak dalam fase koreksi yang lebih luas, tetapi strukturnya tidak lagi bearish secara agresif. Aset ini bertahan di atas permintaan higher-timeframe kunciEthereum masih terjebak dalam fase koreksi yang lebih luas, tetapi strukturnya tidak lagi bearish secara agresif. Aset ini bertahan di atas permintaan higher-timeframe kunci

Analisis Harga Ethereum: Kemana ETH Akan Bergerak Selanjutnya saat Momentum Bullish Mendingin?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/13 22:49
Ethereum
ETH$3,288.47-0.68%
Bullish Degen
BULLISH$0.01944+10.64%
EPNS
PUSH$0.01068-1.47%

Ethereum masih terjebak dalam fase korektif yang lebih luas, tetapi strukturnya tidak lagi secara agresif bearish. Aset ini bertahan di atas permintaan kerangka waktu yang lebih tinggi sementara volatilitas telah terkompresi. Ini biasanya adalah titik di mana pasar memutuskan antara kelanjutan penurunan atau dorongan korektif yang lebih besar ke atas. Momentum tetap bercampur, dan ETH masih tertinggal relatif terhadap BTC, tetapi tindak lanjut penurunan jelas melemah.

Analisis Harga Ethereum: Grafik Harian

Pada kerangka waktu harian, ETH tetap berada di bawah moving average 100 hari dan 200 hari utama dan dibatasi oleh zona pasokan signifikan di sekitar wilayah $3,5k. Zona ini berulang kali menolak harga dan selaras dengan distribusi sebelumnya.

Yang mengatakan, penjualan ke area $2,6k–$2,7k yang lebih rendah dipertahankan secara agresif. Aset menghormati zona permintaan tersebut dengan bersih dan sejak itu bertransisi menjadi struktur terikat rentang di zona emas Fibonacci. Namun, karena moving average kunci masih di atas dan bertindak sebagai resistensi dinamis, bias harian tetap netral hingga sedikit bearish sampai mereka diklaim kembali.

Selama ETH bertahan di atas area permintaan $2,6k-$2,7k, aksi harga saat ini terlihat lebih seperti konsolidasi setelah distribusi, bukan penjualan panik. Penutupan harian kembali di atas zona $3,5k dan MA 200 hari akan menjadi sinyal kekuatan nyata pertama.

Grafik 4 Jam ETH/USDT

Grafik 4 jam menunjukkan struktur yang lebih jelas. ETH diperdagangkan di dalam segitiga simetris, dengan posisi terendah yang lebih tinggi dan posisi tertinggi yang lebih rendah terbentuk sejak akhir November. Harga baru-baru ini menyentuh garis tren yang lebih tinggi dari segitiga dan mundur secara moderat, yang sehat daripada mengkhawatirkan.

Resistensi jangka pendek berada di sekitar posisi tertinggi sebelumnya di $3,3k, yang juga dekat dengan batas atas saluran. Support juga didefinisikan dengan baik di sepanjang batas bawah segitiga dan area permintaan yang lebih luas di bawah pada $2,6k.

Saat ini, RSI naik sekali lagi pada kerangka waktu 4 jam, yang menunjukkan momentum bullish dominan pada kerangka waktu yang lebih rendah. Jika ETH mempertahankan struktur ini, upaya berikutnya harus menargetkan batas atas segitiga lagi. Di sisi lain, breakdown di bawah support segitiga akan membatalkan struktur bullish jangka pendek dan mengalihkan fokus kembali ke zona permintaan $2,6k.

Analisis Onchain

Cadangan exchange Ethereum terus menurun, yang merupakan sinyal jangka panjang yang konstruktif. Meskipun harga lemah, koin masih meninggalkan exchange, menunjukkan tekanan jual yang berkurang dan perilaku akumulasi yang berkelanjutan daripada distribusi.

Secara historis, penurunan berkelanjutan dalam cadangan exchange selama fase konsolidasi sering mendahului pergerakan arah yang lebih kuat, setelah makro atau sentimen pasar selaras. Ini tidak berarti kenaikan segera, tetapi mengurangi probabilitas pergerakan kapitulasi tajam dari sini. Oleh karena itu, data on-chain mendukung gagasan bahwa ETH sedang diserap daripada dibuang pada level saat ini.

Postingan Analisis Harga Ethereum: Ke Mana ETH Menuju Selanjutnya saat Momentum Bullish Mendingin? pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,288.47
$3,288.47$3,288.47
+0.74%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30