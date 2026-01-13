BursaDEX+
Ketua Fed Jerome Powell sedang diselidiki oleh DOJ. Mengkaji dampak terhadap independensi Fed dan tuduhan terkini.

DOJ Menyelidiki Ketua Fed Powell: Implikasi bagi Federal Reserve

Penulis: bitcoininfonewsSumber: bitcoininfonews
2026/01/13 23:51
Yang Perlu Diketahui:
  • DOJ menyelidiki Ketua Fed Powell; reaksi pasar dan politik terjadi.
  • Kekhawatiran pasar atas independensi Fed terpicu.
  • Emas naik, dolar AS mengalami penurunan pasca-pengumuman.

Departemen Kehakiman AS telah meluncurkan investigasi kriminal terhadap kesaksian kongres Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang berpusat pada diskusi renovasi dan ketegangan atas kebijakan suku bunga.

Implikasi penyelidikan terhadap independensi Fed dan kepercayaan investor telah memicu kekhawatiran, meskipun tidak ada dampak langsung terhadap pasar cryptocurrency atau CLARITY Act yang dilaporkan.

Departemen Kehakiman telah meluncurkan investigasi terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyusul kesaksian kongresi terbarunya mengenai renovasi markas besar Fed.

Investigasi ini menimbulkan pertanyaan tentang independensi Federal Reserve, yang telah memicu reaksi signifikan di bidang politik dan keuangan tanpa dampak langsung terhadap pasar kripto.

Panggilan Pengadilan Menargetkan Kesaksian Powell tentang Renovasi Fed

DOJ mengeluarkan panggilan pengadilan kepada Federal Reserve, yang berfokus pada kesaksian Jerome Powell tentang renovasi. Powell, yang menjabat di bawah beberapa pemerintahan, mempertanyakan tekanan politik terhadap kebijakan moneter.

Kepemimpinan Powell menghadapi pengawasan di tengah ketidaksepakatan kebijakan internal dan eksternal. Tuduhan telah muncul tentang tekanan tidak tepat dari asisten Pemerintahan Trump, namun tidak ada koneksi kripto yang nyata.

Dolar Merosot di Tengah Kekhawatiran Independensi Fed

Dolar AS menurun, sementara harga emas meningkat, mencerminkan kekhawatiran investor tentang independensi Federal Reserve. Pemangku kepentingan politik dan sektoral menyuarakan dukungan terhadap sikap Powell.

Senator Thom Tillis mengkritik penyelidikan tersebut, menunjukkan bahwa ini menandakan upaya untuk membatasi otonomi Federal Reserve. Stabilitas pasar menghadapi tantangan dari intervensi politik yang mempengaruhi penilaian keuangan.

Ketua Fed Jarang Menghadapi Penyelidikan Kriminal

Sebelumnya, Presiden Trump berupaya memecat Gubernur Fed Lisa Cook, menyoroti ketegangan kebijakan yang sedang berlangsung. Preseden hukum mengungkapkan penyelidikan kriminal yang jarang menargetkan Ketua Fed yang sedang menjabat.

Menurut para ahli, skenario ini dapat mengganggu kebijakan moneter, dibuktikan oleh kasus historis di mana pengaruh pemerintah berupaya membentuk ulang dinamika Federal Reserve.

