Grayscale Memperluas Daftar Pantauan dengan Token Kripto AI, DeFi, dan Konsumen

Grayscale memperluas daftar pertimbangannya menjadi 27 nama, menambahkan token AI, DeFi, dan konsumen.

Daftar tersebut menyebutkan meningkatnya minat terhadap infrastruktur yield DeFi dan narasi kripto AI terdesentralisasi.

Inklusi tidak berarti produk akan diluncurkan, karena Grayscale perlu melalui peninjauan kustodian dan regulasi terlebih dahulu.

Grayscale menambahkan lebih banyak kandidat eksposur dari segmen kecerdasan buatan, DeFi, konsumen, dan infrastruktur ke dalam daftar aset digitalnya yang sedang dipertimbangkan untuk produk investasi masa depan. Pembaruan ini menandakan eksplorasi produk berkelanjutan oleh manajer aset digital terbesar di dunia, karena permintaan investor AS meluas melampaui Bitcoin dan Ethereum.

Dalam pengungkapan yang dipublikasikan pada hari Senin, Grayscale mengatakan saat ini melacak 27 aset digital sebagai kandidat potensial untuk produk masa depan. Daftar tersebut mencakup token yang saat ini tidak dipegang dalam kendaraan investasi Grayscale mana pun, tetapi ditandai secara internal untuk penelitian dan kemungkinan pengembangan produk di bawah kerangka Crypto Sectors perusahaan. Grayscale mengatakan perusahaan meninjau daftar tersebut secara berkelanjutan dan merevisinya dalam kuartal, jika diperlukan, tergantung pada waktu rekonstitusi indeks dan peluncuran baru.

Pembaruan ini merupakan bagian dari siklus peninjauan standar untuk platform Grayscale yang lebih luas. Perusahaan melaporkan sekitar $35 miliar dalam total aset yang dikelola (AUM) per 30 September 2025, tetap menjadi yang terbesar dalam kategori tersebut.

Penambahan baru menyoroti ekspansi sektor

Daftar pertimbangan terbaru Grayscale mencakup tujuh aset yang tidak muncul dalam kerangka sektor perusahaan per 31 Desember. Penambahan baru untuk tahun 2026 mencerminkan ekspansi yang disengaja ke dalam narasi yang muncul di mana perhatian ritel dan institusional meningkat.

Dalam Smart Contract Platforms, Grayscale menambahkan MegaETH dan Horizen. Dalam kategori Consumer & Culture, menambahkan ARIA Protocol dan Playtron. Juga termasuk Nous Research dalam AI, ditambah Poseidon dan Geodnet di bawah Utilities & Services.

Pada saat yang sama, 20 aset yang tersisa sudah berada dalam kategori yang sudah ditetapkan Grayscale pada akhir tahun 2025. Kelompok ini mencakup token platform smart contract terkenal dan sejumlah besar protokol DeFi, yang mencerminkan betapa agresifnya keuangan terdesentralisasi terus bersaing untuk modal.

DeFi dan AI tetap menjadi fokus

Pembaruan terbaru Grayscale juga memperkuat dua tema berulang: keuangan terdesentralisasi terus matang, dan token kripto terkait AI terus mendapatkan legitimasi sebagai narasi yang dapat diinvestasikan.

Daftar pertimbangan mencakup berbagai aset DeFi seperti Pendle dan Jupiter, yang lebih dekat dengan trading, yield, dan infrastruktur likuiditas daripada siklus meme spekulatif. Terkait AI, daftar tersebut terdiri dari token seperti Worldcoin dan Virtuals Protocol, yang mewakili minat investor dalam infrastruktur AI terdesentralisasi dan ruang alat lapisan identitas.

Grayscale telah mengembangkan aset tematik terkait narasi tersebut, seperti Decentralized AI Fund, yang menyediakan akses ke protokol Decentralized AI melalui struktur yang diatur.

Inklusi tidak menjamin produk

Grayscale juga telah mengklarifikasi bahwa daftar tersebut didasarkan pada penelitian dan analisis internal dan bukan pada komitmen untuk meluncurkan. Agar perusahaan dapat menerbitkan produk investasi baru, perusahaan harus melakukan analisis dan evaluasi produk internal, serta menganalisis pertimbangan kustodian dan regulasi sebelum menawarkannya ke pasar. Tidak semua token yang dipertimbangkan akan benar-benar berkembang menjadi produk dalam daftar, sebagaimana diklarifikasi oleh perusahaan.

Keluarga produk Grayscale yang ada saat ini memegang 28 aset digital, tersebar di seluruh aset mata uang, platform smart contract, dan token terkait AI. Jajaran tersebut menyoroti seberapa jauh perusahaan telah bergerak melampaui eksposur Bitcoin saja.

Pembaruan rutin berikutnya untuk daftar pertimbangan Grayscale diharapkan sekitar 15 April 2026, berdasarkan irama peninjauan kuartalan.

Bagi investor, daftar yang diperluas menawarkan pratinjau di mana Grayscale percaya gelombang permintaan berikutnya dapat terbentuk, terutama di seluruh jalur DeFi, token infrastruktur AI, dan aplikasi kripto yang menghadap konsumen.

