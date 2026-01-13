BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pasar mata uang kripto menyaksikan kebangkitan pesaing baru yang kuat, karena presale Solfart Token (SOLF) secara resmi menembus angka kritis US$175.000Pasar mata uang kripto menyaksikan kebangkitan pesaing baru yang kuat, karena presale Solfart Token (SOLF) secara resmi menembus angka kritis US$175.000

Prapenjualan Solfart Melampaui $175.000 Setelah Konfirmasi Pencatatan di Bursa Biconomy

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/13 23:35
RISE
RISE$0.005923-0.01%
TokenFi
TOKEN$0.00484+2.52%
Talus
US$0.00682+5.57%
SURGE
SURGE$0.06127+55.98%
PUBLIC
PUBLIC$0.01894-0.68%
Pasar cryptocurrency menyaksikan kebangkitan pesaing baru yang kuat, karena presale Solfart Token (SOLF) secara resmi menembus tonggak penting US$175.000 minggu ini. Pencapaian keuangan yang signifikan ini secara luas dikaitkan dengan lonjakan sentimen investor menyusul konfirmasi profil tinggi bahwa Biconomy Exchange akan mendaftarkan token tersebut pada peluncuran publiknya.
Peluang Pasar
Logo RISE
Harga RISE(RISE)
$0.005923
$0.005923$0.005923
+0.78%
USD
Grafik Harga Live RISE (RISE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30