Ukraina Blokir Polymarket karena 'Taruhan Perang' saat Tindakan Keras Global Meluas

Ukraina telah membatasi akses ke Polymarket, yang semakin meningkatkan tindakan keras global terhadap pasar prediksi yang semakin dianggap oleh regulator sebagai perjudian ilegal atau perdagangan derivatif.

Keputusan ini telah menarik pengawasan baru terhadap platform kripto yang berkembang pesat, memunculkan pertanyaan apakah pasar yang terkait dengan peristiwa dunia nyata dapat beroperasi sesuai dengan aturan perjudian nasional, keuangan, dan kebijakan publik, terutama dalam hal yang melibatkan perang dan geopolitik.

Larangan ini dikeluarkan pada 10 Desember 2025, oleh Komisi Nasional Ukraina untuk Regulasi Komunikasi Elektronik berdasarkan Resolusi No. 695.

Perintah tersebut mengharuskan penyedia layanan internet untuk membatasi akses ke sumber daya online yang mengorganisir, menyelenggarakan, atau memfasilitasi aktivitas perjudian tanpa lisensi domestik yang sah.

Taruhan Terkait Perang Mendorong Ukraina Melarang Polymarket

Sebagai bagian dari penegakan hukum, domain polymarket.com ditambahkan ke registrasi publik situs web yang diblokir di Ukraina, secara efektif memutus akses bagi pengguna di dalam negeri.

Media lokal melaporkan penegakan hukum tersebut pada hari Senin, mengkonfirmasi bahwa pemblokiran kini aktif.

Pejabat Ukraina menunjuk peran Polymarket dalam memfasilitasi taruhan pada hasil geopolitik yang terkait dengan invasi Rusia sebagai faktor kunci di balik langkah tersebut.

Meskipun Polymarket tidak menawarkan peluang tetap seperti bandar taruhan olahraga tradisional, regulator berpendapat bahwa perbedaannya sebagian besar bersifat teknis.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham yang terkait dengan hasil tertentu, dengan harga yang mencerminkan probabilitas tersirat pasar.

Dalam pandangan Ukraina, struktur ini tetap merupakan perjudian ketika ditawarkan tanpa otorisasi, terutama ketika peristiwa yang mendasarinya melibatkan konflik militer aktif.

Polymarket, yang didirikan pada 2020 oleh Shane Coplan, telah tumbuh menjadi salah satu platform prediksi paling menonjol secara global, dengan valuasi diperkirakan sekitar $8 miliar.

Semua aktivitas di platform dilakukan menggunakan stablecoin USDC pada blockchain Polygon, membuat transaksi dan penyelesaian dapat dilihat secara publik.

Para pendukung sering menunjuk transparansi ini sebagai perbedaan utama dari situs taruhan luar negeri, tetapi regulator di berbagai yurisdiksi tetap tidak yakin.

Tindakan Ukraina menempatkannya di antara daftar yurisdiksi yang terus bertambah yang telah membatasi atau sepenuhnya memblokir Polymarket.

Platform ini saat ini tidak dapat diakses di setidaknya 33 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Singapura, Australia, Iran, dan Rusia.

Sumber: Polymarket

Di beberapa wilayah, akses dibatasi sebagian, memungkinkan pengguna hanya menutup posisi yang ada sambil melarang perdagangan baru.

Dokumentasi Polymarket sendiri mengaitkan batasan ini dengan campuran sanksi internasional, hukum perjudian lokal, regulasi keuangan, dan persyaratan anti pencucian uang.

Pasar Prediksi Menghadapi Tindakan Keras Global yang Meningkat

Pemblokiran Ukraina juga mencerminkan dorongan global yang lebih luas untuk mengendalikan pasar prediksi seiring jangkauan dan pengaruh mereka meluas. Di Amerika Serikat, pengawasan telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir.

Pada 9 Januari, Dewan Taruhan Olahraga Tennessee mengeluarkan surat perintah penghentian kepada Polymarket, Kalshi, dan Crypto.com.

Regulator menuduh platform tersebut mengoperasikan produk taruhan olahraga tanpa lisensi yang melanggar hukum negara bagian, meskipun mereka terdaftar di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas sebagai pasar kontrak yang ditunjuk.

Di tingkat federal, kekhawatiran telah meluas melampaui perizinan menjadi pertanyaan tentang integritas publik. Pada 6 Januari, Perwakilan New York Ritchie Torres mengumumkan rencana untuk memperkenalkan Undang-Undang Integritas Publik di Pasar Prediksi Keuangan tahun 2026.

Tindakan penegakan hukum datang pada saat Polymarket berusaha membangun kembali pijakan di pasar AS.

Setelah keluar dari negara tersebut pada 2022 dan membayar denda $1,4 juta untuk menyelesaikan tuduhan CFTC, platform ini telah menguji bursa AS terbatas setelah akuisisi QCX LLC dan mengamankan lisensi pasar kontrak yang ditunjuk.