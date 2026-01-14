SEC menyatakan S-4 merger PlusAI efektif saat Churchill Capital Corp IX menetapkan pemungutan suara Februari

Persetujuan regulasi untuk merger plusai mendekatkan perusahaan perangkat lunak truk otonom ini ke debut pasar publik yang direncanakan di Amerika Serikat.

S-4 untuk PlusAI dan Churchill Capital Corp IX dinyatakan efektif

Plus Automation, Inc. ("PlusAI") mengumumkan bahwa pernyataan pendaftaran pada Formulir S-4 yang diajukan kepada Securities and Exchange Commission sehubungan dengan usulan kombinasi bisnis dengan Churchill Capital Corp IX dinyatakan efektif oleh SEC pada 12 Januari 2026. Tonggak sejarah ini menandai langkah regulasi kunci menuju penutupan merger yang sebelumnya diungkapkan antara PlusAI dan Churchill Capital Corp IX ("Churchill IX"), yang diperdagangkan di Nasdaq dengan simbol CCIX. Selain itu, efektivitas S-4 membuka jalan bagi pemegang saham Churchill IX untuk secara resmi memberikan suara atas kesepakatan tersebut.

Churchill IX telah menjadwalkan rapat umum luar biasa pada 3 Februari 2026 untuk meminta persetujuan pemegang saham atas usulan kombinasi bisnis dan hal-hal terkait. Tanggal tersebut menetapkan jadwal yang jelas untuk transaksi ini, yang bertujuan membawa spesialis perangkat lunak truk otonom berbasis AI ke pasar publik. Namun, penyelesaian kesepakatan tetap tergantung pada pemegang saham dan kondisi penutupan kebiasaan lainnya.

Platform pengemudi virtual berbasis AI PlusAI dan SuperDrive

Didirikan di Silicon Valley pada tahun 2016, PlusAI memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang berbeda dalam perangkat lunak untuk truk otonom, dibangun dari awal sebagai perusahaan pengemudi virtual berbasis AI. Alih-alih tumpukan otonomi yang dikodekan secara manual tradisional, PlusAI telah menerapkan model AI canggih yang dilatih pada lebih dari enam juta mil operasi dunia nyata di seluruh AS, Eropa, dan Asia. Meskipun demikian, perusahaan terus memperluas kumpulan datanya saat meningkatkan program percontohan dan pengembangan dengan mitra utama.

Kumpulan data ekstensif ini, bersama dengan model dasar berpemilik dan arsitektur neural dalam kendaraan yang sangat dioptimalkan, mendasari SuperDrive , pengemudi virtual unggulan PlusAI. Sistem ini dirancang untuk menggeneralisasi di berbagai rute, geografi, dan platform kendaraan, memungkinkan perilaku konsisten untuk berbagai kasus penggunaan. Selain itu, SuperDrive menargetkan truk berat tugas berat komersial di jalan raya, di mana kondisi operasi menuntut keandalan dan pengulangan yang tinggi.

Platform SuperDrive menggabungkan kecerdasan persepsi, prediksi, dan perencanaan canggih dengan keamanan dan redundansi berlapis. Ini secara khusus disesuaikan untuk mendukung operasi Level 4 yang andal dalam skala komersial untuk truk berat. PlusAI bermitra dengan OEM truk global terkemuka, termasuk TRATON GROUP (International, Scania, dan MAN), IVECO, dan Hyundai, untuk mengejar model penerapan yang dapat diskalakan. Akibatnya, perusahaan bertujuan untuk memungkinkan adopsi skala besar truk otonom oleh operator armada di seluruh dunia.

Kemajuan menuju peluncuran komersial SuperDrive 2027

Sejak mengumumkan usulan kombinasi bisnis dengan Churchill IX, PlusAI terus memajukan program otonominya dan mempersiapkan peluncuran komersial yang direncanakan pada tahun 2027 untuk truk otonom yang dibangun di pabrik dengan SuperDrive . Perusahaan menyoroti serangkaian pencapaian yang diyakini mengurangi risiko peta jalan tersebut dan memperkuat posisinya dengan pelanggan. Namun, validasi dunia nyata dan penyelarasan regulasi akan tetap kritis di tahun-tahun mendatang.

Dalam hal kinerja, PlusAI melaporkan kemajuan material dalam metrik otonom kunci selama tahun 2025. Melalui paruh kedua tahun 2025, Safety Case Readiness (SCR) perusahaan mencapai 90,1%, Autonomous Miles Percentage (AMP) adalah 99,2%, dan Remote Assistance Free Trips (RAFT) meningkat menjadi 79,0%. Angka-angka ini dibandingkan dengan 86,1%, 98,6%, dan 76,2%, masing-masing, di paruh pertama tahun 2025. Selain itu, peningkatan tersebut menunjukkan ketahanan sistem yang lebih besar di berbagai skenario yang berkembang.

Uji coba armada pelanggan dan pengembangan bertenaga NVIDIA

PlusAI dan International, merek milik TRATON, memulai uji coba armada pelanggan di Texas sepanjang koridor I-35 antara Laredo dan Dallas. Program ini menerapkan traktor generasi berikutnya yang dilengkapi dengan sensor yang dipasang di pabrik, komputasi onboard, dan rilis terbaru dari perangkat lunak mengemudi otonom SuperDrive PlusAI. Meskipun demikian, rute-rute ini juga berfungsi sebagai testbed dunia nyata untuk mengevaluasi efisiensi operasional, kinerja keamanan, dan kesiapan tanpa pengemudi dalam kondisi komersial.

Secara paralel, International dan PlusAI mempercepat pengembangan otonomi Level 4 menggunakan platform NVIDIA DRIVE AGX Hyperion. Tumpukan perangkat keras dan perangkat lunak ini menyediakan komputasi berkinerja tinggi, pemrosesan sensor, dan kemampuan arsitektur sistem yang diperlukan untuk truk otonom tingkat produksi yang dapat diskalakan. Selain itu, memanfaatkan ekosistem NVIDIA diharapkan dapat merampingkan integrasi untuk mitra OEM dan mendukung peningkatan perangkat lunak over-the-air di masa mendatang.

Validasi keamanan tanpa pengemudi dan penerapan Eropa Selatan

Sebagai bagian dari program validasi keamanannya, PlusAI menyelesaikan serangkaian tes manuver keamanan tanpa pengemudi menggunakan truk International yang dilengkapi dengan SuperDrive. Demonstrasi mencakup prosedur fallback otonom, respons darurat, dan penanganan kasus tepi kompleks tanpa pengemudi di kabin dan tanpa intervensi jarak jauh. Namun, pengujian lebih lanjut dan pengawasan regulasi kemungkinan akan terus berlanjut sebelum penerapan tanpa pengemudi yang luas diotorisasi.

PlusAI juga memperluas kemitraannya dengan IVECO untuk meluncurkan apa yang digambarkannya sebagai program truk otonom tugas berat pertama di Eropa Selatan. Bekerja sama dengan operator logistik Spanyol Sesé dan Pemerintah Aragon, truk yang dilengkapi dengan Sistem Mengemudi Otonom Level 4 akan beroperasi pada rute pengangkutan barang antara Madrid dan Zaragoza, koridor sekitar 300 km (184 mil). Selain itu, inisiatif ini diharapkan memberikan regulator dan pengirim Eropa data awal tentang operasi pengangkutan barang otonom lintas regional.

Struktur pasca-merger dan rencana pencatatan Nasdaq

Setelah penutupan transaksi, perusahaan gabungan akan beroperasi dengan nama "PlusAI" dan diharapkan akan terdaftar di Nasdaq dengan simbol ticker yang diusulkan "PLS". Bagi investor yang mengikuti merger plusai, ini akan menandai transisi dari startup Silicon Valley swasta menjadi platform perangkat lunak truk otonom yang diperdagangkan secara publik. Namun, waktu dan syarat akhir akan bergantung pada suara pemegang saham dan kondisi regulasi dan penutupan yang tersisa.

PlusAI menggambarkan dirinya sebagai perusahaan kecerdasan buatan yang merintis perangkat lunak pengemudi virtual berbasis AI untuk truk otonom yang dibangun di pabrik. Berkantor pusat di Silicon Valley dengan operasi di Amerika Serikat dan Eropa, perusahaan ini dinobatkan oleh Fast Company sebagai salah satu Perusahaan Paling Inovatif di Dunia. Selain itu, PlusAI terus memposisikan teknologinya sebagai lapisan perangkat lunak horizontal yang dapat menggerakkan berbagai OEM dan operator logistik.

Ekosistem mitra dan latar belakang transaksi

Mitra termasuk merek Scania, MAN, dan International TRATON GROUP, Hyundai Motor Company, Iveco Group, Bosch, dan DSV bekerja dengan PlusAI untuk mempercepat penerapan truk otonom generasi berikutnya. Kolaborasi ini mencakup integrasi perangkat keras, percontohan armada, dan optimalisasi logistik. Meskipun demikian, kecepatan peluncuran komersial kemungkinan akan berbeda di berbagai wilayah, tergantung pada infrastruktur, regulasi, dan adopsi pelanggan.

PlusAI mengumumkan pada Juni 2025 bahwa ia berencana untuk go public melalui merger dengan Churchill Capital Corp IX (Nasdaq: CCIX). SPAC, yang dibentuk sebagai perusahaan cek kosong, diciptakan untuk mengejar merger, amalgamasi, pertukaran saham, akuisisi aset, pembelian saham, reorganisasi, atau kombinasi bisnis serupa dengan satu atau lebih bisnis. Selain itu, Churchill IX mempertahankan mandat yang luas, memungkinkannya untuk menargetkan bisnis atau industri apa pun untuk kombinasi awalnya.

Churchill Capital Corp IX sekarang berfokus pada penyelesaian transaksinya dengan PlusAI dan mengalihkan bisnis gabungan ke pasar publik. Dengan S-4 dinyatakan efektif dan rapat pemegang saham 3 Februari 2026 dijadwalkan, proses telah memasuki tahap persetujuan akhir. Namun, sampai pemungutan suara selesai dan kondisi penutupan terpenuhi, transaksi tetap tertunda.

Singkatnya, efektivitas SEC dari S-4, peningkatan metrik otonomi, perluasan uji coba di AS dan Eropa Selatan, dan ekosistem OEM yang berkembang semuanya memposisikan PlusAI untuk debut Nasdaq potensial sebagai perusahaan perangkat lunak truk otonom khusus.