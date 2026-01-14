BursaDEX+
TLDR Saham Nike diperdagangkan mendekati $66 saat perusahaan mengumumkan kesepakatan pickleball pertamanya. Anna Leigh Waters menjadi atlet pertama Nike dari olahraga ini. Waters akan mewakili

Saham NIKE, Inc. (NKE): Meningkat saat Memasuki Pickleball Dengan Kesepakatan Anna Leigh Waters

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2026/01/14 02:08
TLDR

  • Saham Nike diperdagangkan mendekati $66 saat perusahaan mengumumkan kesepakatan pickleball pertamanya.
  • Anna Leigh Waters menjadi atlet pertama Nike dari olahraga ini.
  • Waters akan mewakili Nike dalam pakaian dan alas kaki di semua kompetisi.
  • Langkah ini sejalan dengan pemulihan Nike di bawah CEO Elliott Hill.
  • Pertumbuhan pesat pickleball membuka kategori baru untuk strategi atlet Nike.

Saham Nike, Inc. (NKE) diperdagangkan pada $66,39 selama sesi terbaru, naik 1,15%, setelah perusahaan mengumumkan kemitraan pertamanya dalam pickleball dengan menandatangani bintang berusia 18 tahun Anna Leigh Waters.


NIKE, Inc., NKE

Kesepakatan ini menandai masuknya Nike secara resmi ke salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat dan menandakan ekspansi strategis daftar atletnya selama fase pemulihan kritis.

Waters, pemain pickleball peringkat teratas di dunia, akan mewakili Nike dalam pakaian dan alas kaki di semua kompetisi profesional. Dia juga akan menjadi duta global untuk merek tersebut saat pickleball terus mendapatkan visibilitas arus utama dan daya tarik komersial.

Nike Melakukan Langkah Pertamanya ke Pickleball

Kemitraan ini membuat Waters menjadi atlet pickleball pertama yang bergabung dengan daftar global Nike. Meskipun syarat keuangan tidak diungkapkan, kesepakatan tersebut mencakup semua acara dan turnamen, menggantikan kesepakatan pakaian dan alas kaki Waters sebelumnya dengan Fila, yang berakhir pada 2025.

Nike secara historis berhati-hati dalam memasuki kategori olahraga yang muncul, lebih memilih untuk menunggu hingga skala dan relevansi budaya jelas. Pertumbuhan eksplosif pickleball selama beberapa tahun terakhir tampaknya telah mencapai ambang batas tersebut. Lapangan, liga, dan sponsor telah berkembang pesat, menciptakan pasar performa dan gaya hidup baru yang sejalan dengan jangkauan merek Nike.

Tahun Bersejarah untuk Anna Leigh Waters

Waters memasuki kemitraan Nike setelah tahun yang memecahkan rekor. Dia saat ini berada di peringkat No. 1 dalam tunggal putri, ganda, dan ganda campuran, sebuah pencapaian langka dalam pickleball profesional. Kariernya mencakup 181 medali emas dan 39 mahkota tiga kali lipat, yang dicapai dengan memenangkan tunggal, ganda, dan ganda campuran di acara yang sama.

Perjalanan profesionalnya dimulai pada 2019 ketika dia menjadi pemain pickleball profesional termuda pada usia hanya 12 tahun. Sejak itu, dia muncul sebagai figur penentu olahraga ini dan pendorong utama popularitasnya. Waters baru-baru ini menandatangani kesepakatan dayung dengan Franklin Sports dan mempertahankan perjanjian dukungan dengan merek-merek besar seperti Delta Air Lines, DoorDash, dan Ulta Beauty. Dia dilaporkan menghasilkan sekitar $2 juta per tahun dari United Pickleball Association.

Waters mengatakan bergabung dengan Nike memenuhi impian yang telah lama dipegang, mencatat bahwa merek tersebut mewakili standar emas dalam performa dan sejalan dengan pola pikir kompetitifnya. Debut Nike-nya dijadwalkan berlangsung di Carvana Masters di Rancho Mirage, California.

Kesesuaian Strategis Dengan Rencana Pemulihan Nike

Kesepakatan ini datang saat Nike bekerja melalui pemulihan bertahun-tahun di bawah CEO Elliott Hill. Perusahaan telah menghadapi penjualan yang melambat, tekanan margin, dan penurunan saham yang berkepanjangan, mendorong fokus baru pada keaslian olahraga dan branding yang dipimpin atlet.

Dengan beraliansi dengan atlet muda yang dominan dalam olahraga yang berkembang pesat, Nike memperkuat strateginya untuk mendasarkan pertumbuhan pada kategori performa daripada tren khusus gaya hidup. Pickleball juga menawarkan cara untuk menjangkau atlet yang lebih tua, lebih muda, dan rekreasional pada saat yang sama, memperluas basis konsumen Nike.

Latar Belakang Keuangan dan Valuasi

Profil keuangan Nike tetap beragam. Perusahaan menghasilkan sekitar dua pertiga pendapatannya dari alas kaki dan beroperasi di seluruh basket, lari, sepak bola, dan pelatihan. Hasil terbaru menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang sederhana tetapi margin yang menurun, dengan margin operasi di bawah tekanan dan pertumbuhan laba turun tajam dari tahun ke tahun.

Dari sudut pandang valuasi, Nike diperdagangkan pada harga premium. Rasio harga terhadap pendapatannya berada di dekat tertinggi historis, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi jangka pendek. Sentimen analis tetap optimis dengan hati-hati, dengan harga target konsensus di atas level saat ini, mencerminkan kepercayaan pada merek jangka panjang meskipun ada tantangan jangka pendek.

Mengapa Pasar Memperhatikan Kesepakatan Ini

Masuknya Nike ke pickleball lebih sedikit tentang pendapatan langsung dan lebih banyak tentang positioning. Kemitraan dengan Anna Leigh Waters memberi Nike kredibilitas instan dalam olahraga yang sedang bertransisi dari niche ke arus utama. Bagi investor, langkah ini menyoroti bagaimana Nike berencana untuk menyalakan kembali pertumbuhan dengan berkembang ke kategori performa baru sambil tetap berlabuh pada atlet elit.

Saat pickleball terus berkembang secara global, kehadiran awal Nike melalui duta yang dominan dapat terbukti berharga dalam membentuk masa depan komersial olahraga ini.

Postingan NIKE, Inc. (NKE) Stock: Gains as it Enters Pickleball With Anna Leigh Waters Deal pertama kali muncul di CoinCentral.

