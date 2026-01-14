BursaDEX+
Trump Mewawancarai CIO BlackRock untuk Posisi Ketua Federal Reserve

2026/01/14 02:44
Poin-Poin Penting:
  • Trump mewawancarai Rick Rieder untuk posisi Ketua Federal Reserve.
  • Rieder mengadvokasi pengurangan suku bunga menjadi 3%.
  • Dampak pasar potensial pada BTC dan ETH diperkirakan terjadi.
Presiden Donald Trump akan mewawancarai CIO BlackRock Rick Rieder di Gedung Putih untuk posisi Ketua Federal Reserve, dengan pertemuan dijadwalkan pada hari Kamis.

Wawancara tersebut dapat mempengaruhi pemotongan suku bunga di masa depan, berdampak pada pasar cryptocurrency seperti BTC dan ETH melalui dinamika kebijakan moneter yang berubah.

Artikel terkait

WIF dan Bonk Menciptakan Jutawan: Sekarang APEMARS Meledak sebagai Kripto 100x Teratas dengan 3,8 Miliar Token Terjual dan Tahap 3 Hampir Berakhir

13 Januari 2026

CIO BlackRock Mengadvokasi Pemotongan Suku Bunga Fed menjadi 3%

13 Januari 2026

Presiden Trump telah menjadwalkan wawancara dengan Rick Rieder untuk posisi Ketua Federal Reserve. Rieder adalah salah satu dari empat finalis, termasuk Kevin Warsh, Kevin Hassett, dan Christopher Waller, untuk peran tersebut menyusul berakhirnya masa jabatan Jerome Powell pada bulan Mei.

Trump diperkirakan akan membahas kebijakan moneter dengan Rieder, CIO BlackRock. "Fed harus menurunkan suku bunga menjadi 3% – saya pikir itu lebih mendekati ekuilibrium," kata Rieder dalam sebuah wawancara. Peserta termasuk Trump, kepala staf Susie Wiles, Menteri Keuangan Scott Bessent, dan wakil kepala staf Dan Scavino di Gedung Putih.

Advokasi Rieder untuk pemotongan suku bunga menjadi 3% sejalan dengan pengurangan kebijakan moneter yang ketat. Perubahan potensial ini dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan merangsang aset berisiko, terutama berdampak pada Bitcoin dan Ethereum, jika diterapkan. Analis keuangan mengamati perkembangan ini dengan cermat karena dapat mempengaruhi tren ekonomi dan pasar kripto yang lebih luas.

Prediksi pasar menunjukkan Rieder memiliki peluang nominasi 8% di pasar prediksi Kalshi. Preseden historis menunjukkan pergeseran keuangan besar ketika Ketua Fed baru diangkat, berdampak pada pasar global. Penunjukan potensial Rieder dapat menandakan perubahan serupa.

Rieder, yang dikenal dengan sikapnya terhadap kebijakan moneter, sering mengindikasikan kemungkinan hasil yang lebih dovish jika dinominasikan. Analis menganggap advokasi suku bunga 3% sebagai poin signifikan, berdampak pada sektor keuangan tradisional maupun valuasi cryptocurrency.

