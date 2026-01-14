BursaDEX+
Meta Akan Mengurangi Tenaga Kerja di Divisi Reality Labs

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/14 02:51
AI
AI$0.04138+6.67%
Meta Mengurangi Tenaga Kerja di Divisi Reality Labs
Poin Penting:
  • Meta memfokuskan sumber daya pada kacamata pintar dan perangkat wearable bertenaga AI.
  • Reality Labs mengalami pengurangan tenaga kerja sekitar 10%.

Meta bertujuan untuk memangkas sekitar 10% tenaga kerja Reality Labs-nya, berdampak pada headset VR dan proyek metaverse. Pergeseran fokus memprioritaskan kacamata pintar dan perangkat wearable bertenaga AI, karena Reality Labs menghadapi kerugian lebih dari $70 miliar sejak 2021.

Meta akan memangkas lebih dari 1.000 pekerjaan di divisi Reality Labs sebagai bagian dari pengalihan strategis. Keputusan ini mempengaruhi staf yang terutama terlibat dalam headset VR dan inisiatif metaverse.

Upaya VR yang mahal dan proyek metaverse membuat Meta memfokuskan kembali pada kacamata pintar yang lebih menguntungkan. Reaksi pasar menyoroti pergeseran menuju perangkat AI dan menjauh dari usaha metaverse.

Meta dilaporkan memangkas sekitar 10% tenaga kerja Reality Labs-nya. Pergeseran ini mempengaruhi headset VR dan proyek yang berfokus pada metaverse. Pemecatan tersebut berasal dari pemfokusan ulang strategis pada perangkat bertenaga AI, seperti kacamata pintar dan perangkat wearable.

Andrew Bosworth, Chief Technology Officer, dan eksekutif lainnya mengarahkan perubahan tersebut. Memonya menekankan pentingnya menyesuaikan strategi untuk menjaga kesuksesan proyek. Dampak keuangan berpusat pada pengalihan dana dari usaha VR yang kurang menguntungkan. Bosworth menyatakan, "Tahun ini akan memutuskan apakah proyek kami adalah visioner atau sebuah petualangan yang gagal."

Penyesuaian Reality Labs berdampak pada karyawan dan arah pasar. Headset VR mencatat penurunan penjualan, mendorong pengalihan strategis ini. Keuntungan dari perangkat AI melonjak, mencerminkan sambutan pasar yang positif terhadap teknologi yang lebih canggih.

Meskipun keputusan Meta menunjukkan kehati-hatian keuangan, ini membentuk ulang peran pekerjaan dan fokus pasar. Reality Labs mengalami kerugian keuangan yang signifikan, yang mengarah pada realignment anggaran ini. Hasil tetap tidak pasti karena penawaran AI mendapatkan daya tarik.

Analisis ahli menyarankan potensi perbaikan keuangan dengan fokus perangkat AI. Data historis menunjukkan lanskap yang dibentuk ulang saat Reality Labs beralih dari upaya VR tradisional. Dinamika pasar mungkin bergeser saat Meta mengalokasikan kembali sumber dayanya.

