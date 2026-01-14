YZi Labs Menyuntikkan Dana 8-Angka ke Genius Trading saat CZ Bergabung sebagai Penasihat

YZi Labs, perusahaan investasi independen yang dipimpin oleh pendiri Binance Changpeng Zhao, telah melakukan investasi delapan digit pada terminal trading on-chain Genius Trading, menunjukkan meningkatnya kepercayaan pada infrastruktur eksekusi lintas rantai.

Meskipun perusahaan tidak mengungkapkan ukuran pasti dari putaran investasi tersebut, mereka mengonfirmasi investasi pada hari Selasa dan mengatakan Zhao juga akan bergabung dengan Genius Trading sebagai penasihat.

Dukungan ini datang pada saat pasar kripto sedang mengalami pergeseran struktural.

Perdagangan Onchain Tumbuh, Menempatkan Infrastruktur Eksekusi dalam Sorotan

Aktivitas perdagangan semakin terdistribusi di seluruh blockchain daripada terkonsentrasi pada sejumlah kecil bursa terpusat.

Perubahan itu telah menciptakan tantangan baru seputar eksekusi, akses likuiditas, dan kebocoran informasi, khususnya bagi trader yang lebih besar.

Dengan latar belakang tersebut, investasi YZi Labs menunjukkan meningkatnya minat pada infrastruktur yang lebih sedikit berfokus pada peluncuran tempat likuiditas baru dan lebih pada bagaimana perdagangan dieksekusi di seluruh tempat tersebut.

Genius Trading adalah terminal perdagangan onchain yang menggabungkan spot, perpetual, dan copy trading di berbagai blockchain, yang diumumkan secara publik pada hari Selasa.

Menjelang peluncuran, Genius mengatakan telah memproses lebih dari $160 juta dalam volume perdagangan di sepuluh blockchain, termasuk Ethereum, Solana, BNB Chain, dan beberapa lainnya.

YZi Labs mengelola sekitar $10 miliar aset dan beroperasi sebagai family office Zhao, mengikuti evolusinya dari mantan divisi ventura Binance.

Perusahaan berfokus pada investasi tahap ventura yang mencakup Web3, kecerdasan buatan, dan bioteknologi, dan semakin menekankan investasi infrastruktur daripada aplikasi yang menghadap konsumen.

Dalam pengumumannya, YZi Labs menempatkan Genius sebagai bagian dari strategi tersebut, menunjuk pada meningkatnya pangsa volume perdagangan yang bermigrasi dari bursa terpusat ke tempat terdesentralisasi.

Data dari tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa pada awal 2021, bursa terdesentralisasi hanya mencakup 6% dari volume perdagangan spot relatif terhadap platform terpusat.

Pada November 2025, angka tersebut naik menjadi 21,2%, dengan puncak 37,4% dicapai pada Juni 2025 selama lonjakan aktivitas on-chain.

Sumber: CoinGecko

Meskipun bursa terpusat masih mendominasi dalam hal absolut, tempat terdesentralisasi kini menguasai pangsa yang tahan lama dari pasar spot maupun derivatif.

YZi Labs Menargetkan Privasi On-chain Dengan Investasi Genius Trading

YZi Labs mengatakan transisi ini memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai "bug transparansi."

Karena perdagangan pada blockchain publik terlihat secara default, pesanan besar dapat memberi sinyal niat dan menggerakkan pasar sebelum eksekusi selesai.

Menurut perusahaan, dinamika tersebut membuat sulit bagi trader profesional untuk menerapkan ukuran tanpa kehilangan nilai, meskipun mereka mendapat manfaat dari self-custody dan penyelesaian on-chain.

YZi Labs mengatakan Genius berupaya mengatasi masalah tersebut dengan memprioritaskan kualitas eksekusi dan kebijaksanaan.

Perusahaan menambahkan bahwa mereka menggunakan sistem "Ghost Order" untuk menjalankan strategi kompleks di berbagai dompet secara diam-diam.

Perusahaan mengatakan prosesnya tetap non-custodial dan dapat diaudit, yang berarti pengguna mempertahankan kontrol kunci mereka sambil menyembunyikan pola eksekusi dari pasar yang lebih luas.

Armaan Kalsi, co-founder dan chief executive Genius, mengatakan kemitraan dengan YZi Labs berfokus pada keselarasan daripada modal saja, menggambarkan tujuannya sebagai membangun pengalaman perdagangan on-chain yang sesuai dengan kecepatan dan privasi yang dikaitkan trader dengan bursa terpusat.

Genius mengatakan pendanaan baru akan digunakan untuk mempercepat pengembangan fitur privasi platform menjelang peluncuran akses terbuka yang lebih luas yang direncanakan pada akhir 2026.

Investasi ini juga sesuai dengan dorongan YZi Labs yang lebih luas untuk mendukung infrastruktur fundamental.

Perusahaan telah mendukung lebih dari 300 perusahaan dan baru-baru ini mengumumkan dana $1 miliar untuk mendukung builder di BNB Chain melalui program Most Valuable Builder dan EASY Residency.

Model tersebut menggabungkan modal dengan bimbingan, akses ekosistem, dan dukungan operasional, dan Zhao telah mengambil peran penasihat aktif di beberapa perusahaan portofolio.