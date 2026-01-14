Saham BitMine mengincar pergerakan parabolik, analis top memprediksi lonjakan Ethereum

Harga saham BitMine terus mengalami konsolidasi saat trader menunggu hasil pemungutan suara pemegang saham yang krusial dan setelah analis Standard Chartered memberikan prediksi berani tentang Ethereum.

BitMine, yang terkait dengan Tom Lee, diperdagangkan pada $31,60, level yang telah dipertahankan dalam beberapa hari terakhir. Harga ini sedikit di atas level support kunci di $28,75, di mana ia membentuk pola double-bottom.

Saham BitMine akan bereaksi terhadap hasil pemungutan suara pemegang saham utama yang berakhir pada hari Selasa. Para pemegang saham memilih apakah akan meningkatkan jumlah saham resmi dari 500 juta saat ini menjadi 50 miliar, langkah yang dapat menyebabkan dilusi substansial dari waktu ke waktu.

Lee berargumen bahwa tujuannya bukan untuk mendilusi saham yang dimiliki oleh Peter Thiel, Cathie Wood, dan Jonathan Bates. Sebaliknya, ia berargumen bahwa peningkatan tersebut akan memberikan perusahaan dana yang dibutuhkan untuk akuisisi strategis, untuk memungkinkan penggalangan modal selektif at-the-money, dan untuk mengakomodasi pemecahan saham di masa depan.

Perusahaan juga berargumen bahwa mereka akan segera mencapai batas saham resmi saat ini, menyiratkan bahwa mereka mungkin berhenti mengakumulasi lebih banyak Ethereum (ETH) untuk mencapai target memiliki 5% dari kapitalisasi pasar.

Ada tanda-tanda bahwa harga saham BMNR akan menunjukkan volatilitas yang meningkat selama beberapa hari ke depan saat investor bereaksi terhadap hasil pemungutan suara. Data yang dikompilasi oleh Yahoo Finance menunjukkan bahwa volatilitas tersirat telah meningkat menjadi 97%, mendekati rekor tertingginya sebesar 103%.

Pada sisi positif, BitMine telah mulai memonetisasi kepemilikan Ethereum-nya dengan melakukan staking token senilai lebih dari $3 miliar. Perusahaan bertujuan untuk pada akhirnya melakukan staking semua koin Ethereum-nya, yang berarti akan menghasilkan lebih dari $500 juta per tahun setelah mencapai target memiliki 5% dari kapitalisasi pasar.

Selain itu, analis Standard Chartered percaya bahwa Ethereum memiliki banyak katalis yang akan mendorongnya ke $7.500 dari waktu ke waktu. Pergerakan ke level tersebut akan menilai simpanan Ethereum BitMine lebih dari $32 miliar.

Analisis teknikal harga saham BitMine

Grafik delapan jam menunjukkan bahwa harga saham BMNR telah bergerak dalam kisaran selama beberapa minggu terakhir. Pandangan lebih dekat menunjukkan bahwa ia telah membentuk pola double-bottom di $28,76 dan garis leher di $41.

Oleh karena itu, pola ini berarti bahwa bears telah ragu untuk melakukan trading di bawah level tersebut. Dengan demikian, skenario yang paling mungkin adalah rebound saat bulls menargetkan garis leher di $41,2. Pergerakan di atas harga tersebut akan mengindikasikan kenaikan lebih lanjut, berpotensi ke $50 atau lebih tinggi.