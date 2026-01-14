Dompet Kripto Dapat Bertindak sebagai Jalan Keluar, CEO Coinbase Brian Armstrong

TLDR

CEO Coinbase mengatakan dompet kripto bertindak sebagai jalur keluar di ekonomi dengan inflasi tinggi dan mata uang lemah.

Transfer ekuitas tertoken mencapai $2,46 miliar bulan lalu, mencerminkan permintaan yang meningkat untuk saham berbasis blockchain.

Coinbase berencana meluncurkan platform all-in-one untuk kripto, saham, dan komoditas pada tahun 2026.

Armstrong mengatakan saham tertoken akan memungkinkan perdagangan 24/7, kepemilikan fraksional, dan penyelesaian real-time. CEO Coinbase Brian Armstrong telah membagikan pemikiran baru tentang pentingnya dompet kripto, terutama di wilayah dengan ekonomi tidak stabil. Dalam sebuah postingan di media sosial, Armstrong menekankan bahwa alat-alat ini jauh melampaui sekadar menyimpan koin digital. Pesannya mendapat dukungan kuat di seluruh komunitas kripto.

Dia menyatakan bahwa dompet kripto berfungsi sebagai semacam "jalur keluar" bagi orang-orang di negara-negara di mana mata uang lokal terus kehilangan nilai. Dia menyebutkan wilayah seperti Afrika Selatan, Inggris, dan bagian dari UE, di mana pengguna beralih ke aset digital dan stablecoin yang didukung dolar sebagai alternatif. Dompet memungkinkan mereka terhubung langsung ke sistem keuangan global tanpa melalui bank atau lembaga keuangan.

Armstrong menjelaskan bahwa dompet bertindak sebagai jembatan menuju kebebasan finansial dan menawarkan cara bagi orang-orang untuk menggunakan kripto dengan cara yang lebih langsung dan tanpa batas. Pernyataan ini muncul pada saat banyak mata uang fiat melemah karena inflasi. Seperti yang kami laporkan sebelumnya, harga Bitcoin telah melonjak melewati $92.000 setelah mencapai rekor tertinggi baru di atas $124.000 tahun lalu. Beberapa investor kini beralih ke BTC sebagai penyimpan nilai jangka panjang untuk melindungi tabungan.

Visi Lebih Luas CEO Coinbase untuk Dompet dan Tokenisasi

Selain peran dompet kripto, Armstrong juga mempromosikan produk keuangan tertoken. Dia mengatakan saham tertoken dapat memungkinkan perdagangan 24/7, penyelesaian real-time, kepemilikan fraksional, dan opsi tata kelola baru. Fitur-fitur ini dapat meningkatkan akses ke aset dan mengurangi ketergantungan pada perantara.

Seperti yang diuraikan Coincentral, Coinbase berencana membuat platform lengkap untuk perdagangan cryptocurrency, saham, dan komoditas pada tahun 2026. Armstrong membagikan bahwa transfer ekuitas tertoken baru-baru ini mencapai sekitar $2,46 miliar, menunjukkan minat yang meningkat pada keuangan berbasis blockchain.

Meskipun manfaatnya jelas, beberapa ahli telah menyampaikan kekhawatiran. Seperti yang dilaporkan Coincentral, beberapa suara dalam industri menyerukan perlindungan hukum yang jelas, termasuk penegakan hak on-chain. Tanpa ini, mereka mengatakan tokenisasi mungkin gagal memberikan kepercayaan dan keamanan jangka panjang.

Armstrong percaya bahwa aset tertoken juga dapat memungkinkan jenis instrumen keuangan baru, seperti perpetual futures. Ini akan memungkinkan eksposur berkelanjutan ke aset tertentu tanpa kedaluwarsa, dan beberapa bahkan dapat mendukung model tata kelola on-chain. Namun, kritikus berpendapat bahwa banyak token tidak diterbitkan oleh perusahaan yang mereka wakili, mengubahnya menjadi taruhan sampingan daripada saham nyata.

Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, rencana Coinbase sejalan dengan langkah pasar yang lebih luas untuk memperluas akses ritel ke keuangan. Minat pada saham tertoken berkembang, terutama di antara investor ritel yang mencari titik masuk lebih rendah dan opsi yang lebih fleksibel.

Seperti yang dilaporkan Coincentral, pernyataan Armstrong mencerminkan strategi pertumbuhan jangka panjang Coinbase. Dengan menggabungkan kripto, saham tertoken, dan aset tradisional dalam satu platform, perusahaan berharap membentuk kembali cara orang berinteraksi dengan pasar keuangan.

Pada saat yang sama, dompet kripto tetap menjadi pusat strategi tersebut. Mereka menyediakan alat yang dibutuhkan orang untuk mengakses, menyimpan, dan menggunakan aset digital mereka dengan cara yang aman dan independen—terutama di tempat-tempat di mana sistem keuangan berada di bawah tekanan.

