Saham The BNY Mellon Corporation (BK): Momentum Terbangun Setelah Pertumbuhan Pendapatan 7%, Deposito Lebih Tinggi dan Pengembalian Pemegang Saham $1,4 Miliar

TLDR

Saham BNY naik karena pertumbuhan pendapatan Q4 dan deposit yang lebih tinggi meningkatkan kepercayaan investor

Pendapatan Q4 yang kuat mendorong BNY lebih tinggi karena margin meluas dan leverage operasional meningkat

Peningkatan deposit dan pendapatan biaya memperkuat kisah pemulihan multi-tahun BNY yang stabil

BNY memberikan pertumbuhan EPS dua digit karena biaya tetap terkendali dan imbal hasil meningkat

Pengembalian modal dan pertumbuhan aset menggarisbawahi momentum neraca BNY yang menguat

Saham The BNY Mellon Corporation (BNY) meningkat sepanjang sesi dengan momentum stabil karena saham diperdagangkan mendekati $122,34 dan naik 1,39%.



Pergerakan ini mengikuti pembaruan kuartal keempat perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan deposit yang meningkat. Laporan tersebut menyoroti metrik profitabilitas yang lebih kuat yang terus mendukung kepercayaan dalam transformasi multi-tahunnya.

Ekspansi Pendapatan Mendukung Kekuatan Operasional

BNY melaporkan total pendapatan sebesar $5,2 miliar untuk kuartal tersebut dan mencapai peningkatan 7% dari tahun sebelumnya. Kinerja tersebut mencerminkan pendapatan biaya yang lebih tinggi dan pendapatan bunga bersih yang lebih kuat, dan mendapat manfaat dari kondisi pasar yang membaik. Perusahaan melihat pertumbuhan neraca yang memperkuat stabilitas pendapatan sepanjang periode tersebut.

Pendapatan biaya meningkat karena nilai pasar membaik dan aktivitas klien menguat di seluruh lini bisnis utama. Pendapatan bunga bersih meningkat karena sekuritas yang jatuh tempo diinvestasikan kembali dengan imbal hasil yang lebih tinggi, dan pertumbuhan deposit mendukung keuntungan lebih lanjut. Namun, kompresi margin deposit sedikit mengimbangi kemajuan ini namun tidak mengubah tren keseluruhan.

Perusahaan mencatat manfaat sebesar $26 juta dalam provisi kredit yang mencerminkan eksposur properti komersial yang lebih baik. Selain itu, perubahan dalam prospek makroekonomi mendukung perbaikan ini dan mengurangi tekanan kredit. Tarif pajak efektif mencapai 20,4% dan tetap sejalan dengan pola historis.

Metrik Profitabilitas Meningkat Karena Biaya Stabil

Kuartal ini menghasilkan EPS dilusian sebesar $2,02 dan mencerminkan peningkatan 31% secara tahunan. EPS yang disesuaikan mencapai $2,08 dan menunjukkan leverage operasional yang konsisten di seluruh platform. Sementara itu, margin sebelum pajak naik menjadi 36% dan menandai disiplin berkelanjutan dalam pengendalian biaya.

Biaya non-bunga tetap datar karena keuntungan efisiensi mengimbangi investasi yang lebih tinggi dan biaya terkait pendapatan. Pelemahan dolar AS dan penyesuaian merit karyawan menambah sedikit tekanan tetapi tidak membalikkan stabilitas keseluruhan. Biaya pesangon dan penyesuaian penilaian FDIC membentuk fluktuasi kecil, namun tren yang lebih luas tetap terkendali.

BNY memberikan pengembalian atas ekuitas biasa berwujud sebesar 26,6% yang menggarisbawahi momentum operasional yang lebih kuat. Pengembalian atas ekuitas mencapai 14,5% dan mencerminkan ketahanan modal di seluruh bisnis. Leverage Tier 1 berada di 6,0% dan mendukung kepatuhan regulasi.

Deposit, Pengembalian Modal dan Pertumbuhan AUC/A Memperkuat Momentum

Rata-rata deposit meningkat 8% secara tahunan dan memberikan dukungan neraca lebih lanjut. Angka tersebut juga naik 4% secara berurutan dan menunjukkan keterlibatan klien yang berkelanjutan. Indikator likuiditas seperti LCR di 112% tetap di atas level yang diperlukan.

Perusahaan mengembalikan $1,4 miliar kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali selama kuartal tersebut. Dividen totalnya $377 juta sementara pembelian kembali mencapai $1,0 miliar dan mendorong rasio pembayaran lebih tinggi. Aktivitas modal ini memperluas distribusi sepanjang tahun menjadi $5,0 miliar.

AUC/A naik 14% karena nilai pasar menguat dan arus masuk klien meluas di seluruh segmen global. AUM meningkat 7% meskipun arus keluar bersih dan mendapat manfaat dari efek mata uang yang menguntungkan. Pergerakan ini mendukung peta jalan BNY karena terus membangun skala di seluruh platform intinya.

Postingan The BNY Mellon Corporation (BK) Stock: Momentum Builds After 7% Revenue Growth, Higher Deposits and $1.4B Shareholder Returns pertama kali muncul di CoinCentral.