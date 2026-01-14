TRUMP Coin dan Shiba Inu Stabil saat Presale Milk Mocha Menarik Perhatian

Aktivitas di pasar meme coin telah melambat untuk beberapa proyek yang sudah mapan, sementara entri yang lebih baru mengalami peningkatan minat. Harga koin TRUMP, misalnya, bertahan di $5,39, melayang tepat di bawah level resistensi kunci saat menavigasi tren bearish yang lebih luas.

Demikian pula, harga Shiba Inu memulai tahun dengan kuat tetapi baru-baru ini mengalami pullback, karena whale menahan posisi mereka. Beberapa pelaku pasar melihat pullback ini sebagai fase konsolidasi potensial.

Terhadap latar belakang yang tidak pasti ini, proyek baru bernama Milk Mocha telah menarik perhatian pasar. Token $HUGS-nya terkait dengan properti intelektual yang diakui dan mencakup tokenomics yang diuraikan secara publik. Presale telah mengumpulkan sekitar $276K sejauh ini, menurut pengungkapan proyek.

Harga TRUMP Bertahan Stabil di Dekat $5,39

Harga koin TRUMP bertahan stabil di $5,39, tetap di atas support tetapi tepat di bawah level resistensi kunci. Pada grafik terbaru, menunjukkan kemiringan sedikit ke atas, namun tren keseluruhan tetap bearish karena masih berada di bawah moving average 200 hari. Indikator momentum seperti RSI dan MACD juga menunjukkan kekuatan terbatas, tetapi pembelian intraday menjaga harga dalam kisaran ketat $5,15 hingga $5,60.

Ke depan, analis memperingatkan bahwa harga koin TRUMP mungkin kesulitan naik kecuali menembus di atas $5,60 dengan volume kuat. Untuk saat ini, kemungkinan akan bergerak sideways atau turun perlahan, dengan $5,19 bertindak sebagai level support penting yang dapat membantu mencegah penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek.

Analisis Harga Shiba Inu: Tren Terkini dan Level Kunci

Harga Shiba Inu memulai tahun dengan kuat, tetapi harga telah turun sedikit selama seminggu terakhir. Data on-chain menunjukkan bahwa banyak pemegang besar mempertahankan SHIB daripada menjual, pola yang kadang dikaitkan dengan pengurangan pasokan jangka pendek. Saat ini, hanya sekitar 23,5% dari semua SHIB yang dipegang di bursa, turun dari 370 triliun menjadi sekitar 290 triliun, yang berarti tekanan jual langsung lebih sedikit.

Pengurangan pasokan yang dipegang bursa ini dapat mempengaruhi stabilitas harga jangka pendek. Secara teknis, grafik harian menunjukkan pola bull flag, dengan sinyal MACD menunjukkan potensi perubahan momentum. Jika pembelian berlanjut, SHIB dapat menguji $0,0000096 atau bahkan $0,000011, tetapi jika penjualan meningkat, harga bisa jatuh kembali ke support di dekat $0,0000068.

Ikhtisar Presale Milk Mocha: Detail Tahap 11

Presale Milk Mocha telah menarik perhatian dari peserta ritel. Proyek ini dibangun di sekitar karakter beruang Milk Mocha, yang memiliki lebih dari 50 juta penggemar di seluruh dunia.

Proyek ini memposisikan token $HUGS-nya di persimpangan budaya pop dan kasus penggunaan berbasis blockchain. Asosiasi dengan IP yang diakui dapat menurunkan hambatan masuk bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan proyek blockchain.

Proyek ini menekankan langkah-langkah transparansi dalam tahap pengembangan awalnya. Smart contract-nya telah diaudit oleh Solidproof dan Coinsult, memungkinkan tinjauan independen tentang bagaimana token berfungsi. Likuiditas dilaporkan terkunci selama dua tahun, langkah yang sering dikutip sebagai pengurangan risiko likuiditas jangka pendek.

Proyek ini telah menguraikan secara publik struktur distribusi tokennya. Total pasokan dibatasi pada 50 miliar token, dengan 40% dialokasikan untuk penjualan publik. 35% lainnya dicadangkan untuk insentif ekosistem seperti staking dan kemitraan, sementara 15% mendukung likuiditas. Pasokan yang tersisa mencakup 5% untuk tim, dirilis secara bertahap, dan 5% untuk pemasaran.

Sejauh ini, presale telah mengumpulkan $276K dan sekarang berada di Tahap 11, dengan harga $0,0008092. Proyek ini menyatakan harga listing yang direncanakan sebesar $0,06, meskipun hasil penetapan harga di masa depan tidak pasti.

Faktor-faktor ini telah berkontribusi pada peningkatan diskusi seputar Milk Mocha dalam segmen meme coin. Tahap presale berikutnya diharapkan menampilkan level harga yang berbeda.

Pemikiran Akhir

Harga koin TRUMP dan harga Shiba Inu keduanya menunjukkan tanda-tanda stabilitas yang hati-hati. TRUMP bertahan di atas support tetapi menghadapi resistensi sekitar $5,60, menunjukkan pergerakan sideways kecuali momentum membaik. Pullback terbaru SHIB tampaknya terkait dengan perilaku whale holding, yang dapat mempengaruhi dinamika pasokan jangka pendek.

Namun, beberapa pelaku pasar fokus pada memecoin terbaik untuk dibeli. Presale Milk Mocha mereferensikan IP yang diakui, tokenomics yang diuraikan secara publik, dan persyaratan penguncian likuiditas yang dilaporkan. Proyek ini melaporkan mengumpulkan lebih dari $276K di 11 tahap presale. Tahap presale di masa depan dapat memperkenalkan harga yang direvisi, menurut materi proyek.

Seperti semua proyek kripto tahap awal, peserta harus mempertimbangkan ketidakpastian dan melakukan riset independen sebelum mengambil keputusan.

Disclaimer

Harap diperhatikan bahwa semua informasi, termasuk peringkat, saran, dan ulasan kami, hanya untuk tujuan edukasi. Investasi kripto membawa risiko tinggi, dan CryptoNinjas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan tentukan tingkat toleransi risiko Anda; ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang terinformasi.

