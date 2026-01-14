Jaringan pegadaian berencana menerbitkan pinjaman berbasis kripto di Rusia

Jaringan pegadaian di Rusia kemungkinan akan segera mulai menawarkan pinjaman menggunakan cryptocurrency sebagai jaminan, dengan rencana untuk menerima aset digital lainnya di masa depan.

Pengumuman ini datang di tengah upaya untuk mengatur transaksi kripto dengan baik di negara tersebut, yang sudah mengakui Bitcoin sebagai properti tetapi bermaksud memperluas definisi hukumnya.

Pegadaian Rusia mempertimbangkan peluncuran pinjaman dengan jaminan kripto

Grup Mosgorlombard (MGKL), operator pegadaian di Federasi Rusia, mengumumkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan pinjaman dengan jaminan kripto.

Mereka bermaksud untuk mulai memberikan pinjaman dengan jaminan cryptocurrency dan akhirnya menambahkan aset serupa ke dalam daftar jaminan yang diterima, seperti token, koleksi digital, koin dalam game, dan jenis properti virtual lainnya.

Dalam siaran pers yang dipublikasikan di situs webnya, perusahaan menekankan bahwa mereka akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Sentral Rusia (CBR) mengenai aturan yang berlaku.

Menurut CEO Mosgorlombard Alexey Lazutin, masuknya pegadaian ke ruang kripto akan membantu meningkatkan transparansi dan legitimasinya, sekaligus mengurangi risiko transaksi digital ilegal.

Ini juga akan menciptakan kondisi untuk pengembangan produk keuangan baru, tambah eksekutif tersebut. Dikutip oleh outlet berita kripto Rusia terkemuka Bits.media pada hari Selasa, ia menyatakan:

Lazutin memperjelas bahwa MGKL memandang peluang untuk menerbitkan pinjaman dengan jaminan kripto sebagai cara untuk meningkatkan pangsa pasar grup.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis dan digitalisasi kami secara keseluruhan, dan sebagai respons terhadap tuntutan modern, kami memperkenalkan produk dan teknologi yang akan memperluas jangkauan layanan kami dan, akibatnya, basis klien kami," jelasnya.

Menggunakan kripto sebagai jaminan bukanlah ide baru untuk sektor ini secara global, catat laporan media Rusia. Jaringan pegadaian India bernama Unicas menawarkan pinjaman dengan jaminan cryptocurrency, dan di Inggris, Suros Capital menerima token non-fungible (NFT) untuk pinjaman hingga £2 juta.

Rusia berada di ambang legalisasi operasi kripto

Federasi Rusia sedang mempersiapkan untuk mengatur transaksi cryptocurrency dan aktivitas terkait secara komprehensif pada tahun 2026, setelah tahun lalu terbukti sangat penting untuk kebijakannya dalam hal ini.

Regulator keuangan di Moskow secara bertahap meninggalkan penentangan mereka terhadap pengizinkan peredaran mata uang digital terdesentralisasi dalam ekonomi Rusia.

Pada Maret 2025, Bank Sentral Rusia mengusulkan rezim hukum eksperimental untuk pembayaran dan investasi kripto, dan dua bulan kemudian, mereka mengotorisasi penawaran derivatif kripto.

Pada akhir Desember, otoritas moneter menerbitkan konsep regulasi baru, mengakui mata uang digital seperti Bitcoin sebagai "aset moneter."

RUU yang mengimplementasikan perubahan tersebut sudah disusun di Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, dan diharapkan akan diadopsi pada 1 Juli.

Hingga saat ini, kerangka kerja yang mengatur ruang tersebut terbatas pada Undang-Undang "Tentang Aset Keuangan Digital," yang berfokus pada token yang diterbitkan di dalam Rusia, dan undang-undang yang melegalkan penambangan kripto pada tahun 2024.

Cryptocurrency telah diakui sebagai properti hanya sebagai bagian dari amandemen kode kriminal dan kode prosedur kriminal negara, dan terutama untuk tujuan penyitaan oleh negara dan dalam berbagai proses pengadilan.

Sementara itu, minat terhadap kripto sebagai alat pembayaran dan investasi terus meningkat. Dana jaminan sosial milik negara Rusia mengakui minggu lalu bahwa mereka telah menerima semakin banyak pertanyaan tentang pembayaran pensiun dalam cryptocurrency.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan newsletter kami.