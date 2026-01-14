Harga Bitcoin Bisa Melonjak Parabola karena Permintaan ETF Mencerminkan Pola Emas, Kata Pakar

TLDR:

Harga emas melonjak 65% pada tahun 2025 setelah tiga tahun pembelian berkelanjutan oleh bank sentral menghabiskan penjual yang bersedia

ETF Bitcoin telah membeli lebih dari 100% pasokan baru sejak diluncurkan pada Januari 2024 tetapi harga tetap stabil

Pemegang bitcoin yang ada saat ini menyerap permintaan ETF melalui penjualan yang mencegah pergerakan harga parabolik secara langsung

Akselerasi harga diperkirakan akan terjadi begitu penjual bitcoin kehabisan pasokan, mirip dengan reaksi pasar emas yang tertunda

Lintasan harga Bitcoin mungkin mencerminkan reli eksplosif emas baru-baru ini jika permintaan exchange-traded fund mempertahankan laju saat ini, menurut Chief Investment Officer Bitwise Matt Hougan.

Veteran cryptocurrency ini menarik paralel antara lonjakan emas 2025 dan dinamika pasar bitcoin saat ini, menunjukkan bahwa pembelian institusional yang persisten pada akhirnya dapat menghabiskan pasokan yang tersedia dari pemegang yang ada.

Respons Harga Emas yang Tertunda Menawarkan Cetak Biru

Bank-bank sentral secara dramatis meningkatkan pembelian emas setelah Amerika Serikat menyita deposito Treasury Rusia pada tahun 2022.

Akuisisi tahunan melonjak dari sekitar 500 ton menjadi 1.000 ton pada tahun itu. Namun, harga emas menunjukkan reaksi langsung yang minimal, hanya naik 2% pada tahun 2022 meskipun permintaan berlipat ganda.

Logam mulia tersebut naik 13% pada tahun 2023 dan 27% pada tahun 2024 sebelum mengalami pergerakan parabolik pada tahun 2025. Harga emas naik 65% tahun ini karena dinamika pasar berubah secara fundamental.

Hougan menjelaskan bahwa permintaan awal bank sentral diserap oleh penjual yang bersedia dari kepemilikan emas yang ada.

Tekanan pembelian yang berkepanjangan akhirnya menghabiskan pasokan yang tersedia dari para penjual ini. Begitu kapasitas penjualan ini mengering, harga melonjak secara dramatis ke atas.

Pola ini menunjukkan bagaimana permintaan institusional yang berkelanjutan dapat menciptakan efek harga yang tertunda namun kuat.

ETF Bitcoin Mengikuti Pola Permintaan Serupa

ETF Bitcoin telah membeli lebih dari 100% pasokan bitcoin baru sejak diluncurkan pada Januari 2024. Matt Hougan mencatat di platform media sosial X bahwa pemegang bitcoin yang ada telah memenuhi permintaan ini melalui penjualan.

Harga belum mengalami pergerakan parabolik meskipun ada arus masuk institusional yang substansial.

Hougan memperkirakan permintaan ETF akan bertahan dalam jangka panjang. Dinamika penawaran dan permintaan mengatur harga emas dan bitcoin melalui mekanisme yang serupa.

Perbedaan krusial terletak pada kapan pemegang yang ada menghabiskan kesediaan mereka untuk menjual pada tingkat harga saat ini.

Ketika penjual bitcoin kehabisan pasokan yang tersedia untuk memenuhi permintaan ETF, harga bisa melonjak secara dramatis. Preseden emas menunjukkan bahwa transisi ini mungkin memerlukan beberapa tahun untuk terwujud sepenuhnya.

Namun, dampak harga akhirnya bisa membuktikan permintaan ETF yang substansial begitu pasar mencapai titik belok tersebut.

Jadwal pasokan tetap Bitcoin membuat dinamika ini sangat relevan untuk pasar cryptocurrency ke depan.

