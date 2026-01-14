Senator Warren Meminta Penundaan Piagam Bank WLFI di Tengah Kepemilikan Saham Trump

TLDR

Senator Elizabeth Warren meminta OCC untuk menghentikan aplikasi bank yang terkait dengan WLFI.

Warren menyampaikan kekhawatiran atas kepemilikan saham Presiden Trump di perusahaan aset digital tersebut.

Dia mengatakan menyetujui aplikasi tersebut dapat menciptakan konflik kepentingan bagi regulator federal.

OCC saat ini sedang meninjau permintaan World Liberty Trust Co. untuk menjadi bank trust AS.

Bank trust WLFI akan memiliki wewenang untuk menerbitkan stablecoin USD1 jika disetujui.

Senator AS Elizabeth Warren telah mendesak Office of the Comptroller of the Currency untuk menunda aplikasi bank yang terhubung dengan WLFI. Dia mengutip potensi konflik karena ikatan keuangan Presiden Donald Trump dengan perusahaan aset digital tersebut. Permintaan ini datang saat Senate Banking Committee bersiap untuk mempertimbangkan RUU struktur pasar kripto.

Warren mendesak OCC untuk menunda charter bank trust untuk WLFI

Senator Warren mengirim surat pada hari Selasa kepada Kepala OCC Jonathan Gould, seorang yang ditunjuk Trump, mendesak tindakan segera atas charter bank yang tertunda. Afiliasi WLFI, World Liberty Trust Co., berusaha untuk beroperasi sebagai bank trust berpiagam federal dengan hak penerbitan stablecoin. Warren menyampaikan kekhawatiran atas kepemilikan saham Trump yang berkelanjutan di bisnis aset digital WLFI.

Dalam surat tersebut, Warren menulis, "Kami tidak pernah melihat konflik keuangan atau korupsi dengan besaran ini." Dia berargumen bahwa GENIUS Act gagal mencegah konflik semacam itu. Oleh karena itu, dia menyerukan regulator perbankan federal untuk bertindak di mana legislasi gagal.

Warren menyatakan bahwa menyetujui charter tersebut akan memungkinkan presiden untuk mempengaruhi aturan yang menguntungkan perusahaannya sendiri. Dia menekankan bahwa situasi ini secara langsung menghubungkan kontrol kebijakan presiden dengan keuntungan bisnis pribadinya. Suratnya juga mempertanyakan kemampuan OCC untuk tetap tidak memihak selama proses peninjauan.

Senate Banking Committee bersiap untuk sidang legislasi kripto

Senate Banking Committee dijadwalkan akan mengadakan sidang pada hari Kamis mengenai draf RUU struktur pasar kripto. Draf yang dibagikan Senin malam, tidak memiliki ketentuan yang diminta tentang etika pemerintah. Senator Demokrat sebelumnya telah mendorong bahasa etika selama diskusi.

Warren, Demokrat peringkat tertinggi komite, menyoroti kesenjangan antara kekhawatiran etika dan pengawasan regulasi. Dia menekankan bahwa setiap penundaan dalam menangani konflik akan merusak kredibilitas RUU. Komentarnya mencerminkan dorongan berkelanjutan untuk mengatasi keterkaitan korporat dan politik dalam regulasi kripto.

Dia mengatakan, "Adalah kewajiban Senat untuk mengatasi konflik kepentingan yang nyata dan serius ini." Pertimbangan komite terhadap amandemen dapat memengaruhi apakah aturan etika disertakan. Masih belum jelas apakah ketentuan etika akan ditambahkan sebelum pemungutan suara akhir.

Tinjauan aplikasi menimbulkan pertanyaan konflik atas hubungan WLFI

World Liberty Trust Co., yang terkait dengan WLFI, mengajukan permohonan charter bank trust nasional untuk menerbitkan stablecoin USD1. OCC sedang meninjau aplikasi sementara pertanyaan tetap ada tentang keterlibatan keuangan Trump. Surat Warren secara langsung menghubungkan persetujuan charter dengan potensi keuntungan bagi perusahaan Trump.

Dia berargumen bahwa setiap persetujuan akan menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan oleh seorang presiden yang memiliki sebagian dari perusahaan induk pemohon. Suratnya menyatakan, "Jika aplikasi disetujui, Anda akan mengumumkan aturan yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan presiden." Implikasinya adalah bahwa presiden dapat membentuk kebijakan keuangan yang mempengaruhi kepentingannya sendiri.

Tuntutan Warren datang saat pembuat undang-undang menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatur aset digital. Dia tetap fokus pada pemisahan kekuasaan presiden dari kepentingan bisnis pribadi. OCC belum memberikan komentar tentang surat tersebut atau efeknya terhadap proses aplikasi WLFI.

