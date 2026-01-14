BursaDEX+
Pasar altcoin menghadapi penurunan berkepanjangan seiring modal mengalir ke mata uang kripto yang lebih besar

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/14 06:20

Altcoin di pasar cryptocurrency mengalami arus keluar modal yang signifikan di tengah meningkatnya penghindaran risiko.

Ringkasan
  • Modal mengalir keluar dari altcoin karena selera risiko menurun, dengan reli memendek tajam dan posisi terbuka futures altcoin turun 55% sejak Oktober, menghapus lebih dari $40 miliar.
  • Investor lebih memilih cryptocurrency yang lebih besar dan mapan—terutama Bitcoin dan Ethereum—karena faktor makroekonomi seperti tarif dan ekspektasi suku bunga semakin mendorong fluktuasi harga kripto.
  • Indikator pasar tetap volatil dan bearish, dengan altcoin berkinerja buruk dibanding token teratas, likuiditas stagnan, dan spekulasi ritel beralih ke ekuitas dan tema teknologi baru seperti AI dan robotika.

Menurut Wintermute, token dengan kapitalisasi pasar rendah, yang sebelumnya menarik karena potensi imbal hasil tinggi, kini hanya mempertahankan minat investor untuk periode terbatas.

Tren kenaikan rata-rata altcoin pada tahun 2025 hanya berlangsung 20 hari, dibandingkan dengan 40 hingga 60 hari di tahun-tahun sebelumnya, menurut laporan perdagangan kripto over-the-counter.

Posisi terbuka futures altcoin telah menurun 55 persen sejak Oktober, mengakibatkan penutupan lebih dari $40 miliar posisi, menurut laporan tersebut.

Jake Ostrovskis, Kepala Perdagangan OTC di Wintermute, mengatakan tren ini disebabkan oleh menurunnya antusiasme pasar dan investor individu mengalihkan modal spekulatif ke sektor lain. Investor kini lebih memilih aset kripto yang lebih besar dan mapan, terutama Bitcoin dan Ethereum, sambil memposisikan diri untuk perkembangan makroekonomi, kata Ostrovskis.

Faktor makroekonomi telah muncul sebagai pendorong utama pergerakan harga cryptocurrency dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai tarif dan ekspektasi pemotongan suku bunga memicu fluktuasi tajam harga Bitcoin, menurut data pasar.

Pasar mengalami aksi jual substansial setelah pengumuman tarif pada April dan Oktober tahun lalu, sementara depresiasi mata uang berkontribusi terhadap Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Oktober, catat pengamat pasar.

Cosmo Jiang, mitra umum di Pantera Capital Management, menggambarkan prospek pasar secara keseluruhan sebagai lemah. "Menurut sebagian besar indikator, pasar masih volatil dan bearish. Bitcoin perlu memimpin jalan untuk pemulihan yang sehat," kata Jiang.

Indeks Musim Altcoin CoinMarketCap menunjukkan bahwa aset kripto di luar 10 besar berdasarkan kapitalisasi pasar berkinerja jauh lebih buruk dibanding token utama selama 90 hari terakhir.

Investor altcoin menghadapi kerugian substansial selama aksi jual tajam pada Oktober, ketika $19 miliar terhapus dari aset digital dalam satu hari, tanpa pemulihan kuat yang diamati sejak itu, menurut data pasar.

Jasper De Maere, seorang ahli strategi di Wintermute, melaporkan bahwa likuiditas altcoin tetap stagnan karena modal mencari peluang spekulatif baru.

De Maere mencatat bahwa meskipun cryptocurrency menjadi area spekulasi utama pada tahun 2021, minat investor individu telah beralih ke tema pasar saham, termasuk luar angkasa, fisika kuantum, robotika, dan kecerdasan buatan.

