Prediksi Harga UNI: Target $5,85-$6,29 pada Akhir Januari 2026

Ringkasan Prediksi Harga UNI

• Target jangka pendek (1 minggu): $5,85

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): Kisaran $5,40-$6,29

• Level breakout bullish: $6,29 (Bollinger Band atas)

• Support kritis: $5,40

Apa Kata Analis Kripto Tentang Uniswap

Prediksi analis terbaru menggambarkan prospek yang hati-hati optimis untuk lintasan jangka pendek UNI. Peter Zhang mencatat pada 9 Januari 2026: "Prediksi harga UNI menunjukkan momentum bearish di $5,40 dengan RSI di 41,60. Analisis teknikal menunjukkan potensi rebound ke $6,29 Bollinger Band atas jika support $5,30 bertahan sepanjang Januari."

Melanjutkan analisis ini, Rebeca Moen memberikan prakiraan Uniswap yang diperbarui pada 11 Januari 2026: "Ringkasan Prediksi Harga UNI: Target jangka pendek (1 minggu): $5,85; Prakiraan jangka menengah (1 bulan): Kisaran $5,40-$6,29; Level breakout bullish: $6,26 (Bollinger Band atas); Support kritis: $5,40."

CoinCodex menawarkan prediksi timeline spesifik pada 8 Januari 2026: "Selama lima hari ke depan, Uniswap akan mencapai harga tertinggi $5,85 pada 13 Jan 2026, yang akan mewakili pertumbuhan 7,20% dibandingkan dengan harga saat ini."

Rincian Analisis Teknikal UNI

Kondisi pasar saat ini menunjukkan UNI diperdagangkan di $5,50 dengan kenaikan 24 jam yang sederhana sebesar 2,19%. Lanskap teknikal menunjukkan prospek yang beragam namun hati-hati optimis untuk prediksi harga UNI ini.

Analisis RSI: Pada 44,48, RSI UNI berada dengan kuat di wilayah netral, menunjukkan tidak ada kondisi overbought atau oversold. Posisi netral ini menunjukkan ruang untuk pergerakan di kedua arah, mendukung target analis sekitar $5,85.

Momentum MACD: Histogram MACD di 0,0000 menandakan momentum bearish telah terhenti, dengan garis MACD (-0,0958) konvergen dengan garis sinyalnya. Konvergensi ini sering mendahului pergerakan arah, sejalan dengan prakiraan Uniswap untuk volatilitas jangka pendek.

Posisi Bollinger Band: Posisi %B UNI saat ini di 0,2171 menempatkannya di bagian bawah Bollinger Bands, dengan ruang signifikan untuk mencapai band atas di $6,29. Band tengah di $5,79 berfungsi sebagai level resistance perantara.

Support dan Resistance: Resistance langsung berada di $5,58, diikuti oleh resistance kuat di $5,66. Level support terdefinisi dengan baik di $5,35 (langsung) dan $5,20 (kuat), memberikan level manajemen risiko yang jelas.

Target Harga Uniswap: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Kasus kenaikan untuk prediksi harga UNI ini menargetkan kisaran $5,85-$6,29 berdasarkan pola breakout teknikal. Pergerakan di atas resistance kuat $5,66 kemungkinan akan memicu momentum menuju target analis $5,85, dengan tujuan bullish akhir di $6,29 (Bollinger Band atas).

Konfirmasi teknikal untuk kelanjutan bullish akan memerlukan RSI menembus di atas 50 dan histogram MACD berubah positif. Ekspansi volume di atas rata-rata 24 jam terbaru sebesar $13,6 juta akan memberikan konfirmasi tambahan momentum ke atas.

Skenario Bearish

Risiko penurunan berpusat di sekitar zona support $5,35-$5,40 yang diidentifikasi oleh analis. Penembusan di bawah level ini dapat memicu penjualan lebih dalam menuju level support kuat $5,20. Penurunan lebih lanjut mungkin menargetkan Bollinger Band bawah di $5,28.

Faktor risiko termasuk kelemahan pasar yang lebih luas dan kegagalan mempertahankan level support kritis $5,40 yang telah diidentifikasi oleh banyak analis sebagai krusial untuk mempertahankan prakiraan Uniswap saat ini.

Haruskah Anda Membeli UNI? Strategi Entry

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik entry potensial selaras dengan prediksi analis:

Entry Konservatif: Tunggu pullback ke support $5,35 dengan stop-loss di $5,20, menargetkan resistance awal di $5,66.

Entry Momentum: Pertimbangkan posisi di atas resistance langsung $5,58 dengan target di $5,85, menggunakan $5,35 sebagai level stop-loss.

Strategi Breakout: Masuk pada breakout terkonfirmasi di atas $5,66 dengan volume, menargetkan tujuan Bollinger Band atas $6,29.

ATR Harian sebesar $0,34 menunjukkan volatilitas moderat, memungkinkan penempatan stop-loss yang wajar sambil mempertahankan rasio risk-reward yang menguntungkan menuju target analis.

Kesimpulan

Prediksi harga UNI ini menunjukkan fase konsolidasi dengan potensi kenaikan menuju $5,85-$6,29 berdasarkan indikator teknikal saat ini dan konsensus analis. RSI netral dan momentum MACD yang terhenti menunjukkan UNI diposisikan untuk pergerakan arah berikutnya, dengan keseimbangan bukti mendukung kasus bullish menuju target analis.

Namun, level support kritis $5,40 yang diidentifikasi oleh banyak analis harus bertahan untuk memvalidasi prakiraan Uniswap ini. Trader harus memantau pola volume dan kondisi pasar yang lebih luas saat memposisikan untuk pergerakan yang diantisipasi menuju $5,85.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency bersifat spekulatif dan melibatkan risiko signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

