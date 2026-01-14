BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Price Rockets Past $96K As Strategy ($MSTR) Jumps 8% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin melonjak menembus level $96.000 iniPostingan Bitcoin Price Rockets Past $96K As Strategy ($MSTR) Jumps 8% muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Bitcoin melonjak menembus level $96.000 ini

Harga Bitcoin Melesat Melewati $96K Saat Strategy ($MSTR) Naik 8%

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 07:35
Bullish Degen
BULLISH$0.01934+11.08%
4
4$0.02642+4.26%
Everclear
CLEAR$0.00576--%
Movement
MOVE$0.03986+1.70%
Nowchain
NOW$0.0007-9.09%

Harga Bitcoin melonjak menembus level $96.000 sore ini, mendorong secara decisif di atas zona resistensi kunci dan menandakan gelombang momentum bullish yang diperbarui setelah berminggu-minggu trading yang berombak dan terikat rentang.

Pada saat penulisan, harga bitcoin diperdagangkan sekitar $96.000 naik sekitar 4,4% selama 24 jam terakhir, menurut data pasar.

Breakout ini menandai pergerakan yang jelas melampaui batas atas rentang konsolidasi Januari. Harga Bitcoin sekarang melayang di dekat titik tertinggi mingguannya, berada sekitar 5% di atas level terendah tujuh hari di dekat $91.700, saat pembeli merebut kembali kendali struktur pasar jangka pendek.

Semua ini terjadi saat Komite Pertanian Senat AS telah menunda markup kunci Digital Asset Market Structure CLARITY Act hingga akhir Januari. Markup Komite Perbankan Senat masih dijadwalkan pada 15 Januari. 

Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mengumumkan jadwal untuk memajukan legislasi struktur pasar kripto, dengan teks legislatif yang akan dirilis pada penutupan bisnis pada Rabu, 21 Januari, dan markup komite dijadwalkan pada Selasa, 27 Januari, pukul 3 sore. 

Boozman mengatakan jadwal ini dirancang untuk memastikan transparansi dan tinjauan menyeluruh sambil memberikan kejelasan regulasi untuk pasar kripto dan mendukung perlindungan konsumen serta inovasi AS.

Penundaan ini menandakan bahwa pemimpin Senat mungkin kekurangan suara untuk memajukan RUU tersebut di tengah ketidaksepakatan tentang imbalan stablecoin, pengawasan DeFi, dan otoritas SEC–CFTC. 

Meskipun DPR telah mengesahkan versinya pada pertengahan 2025, RUU tersebut tidak dapat bergerak maju kecuali kedua komite Senat menyetujuinya.

Meskipun demikian, aktivitas trading Bitcoin menguat bersamaan dengan rally harga, dengan volume 24 jam naik menjadi sekitar $55 miliar, mencerminkan partisipasi yang diperbarui saat harga berakselerasi lebih tinggi.

Kapitalisasi pasar total Bitcoin telah naik menjadi sekitar $1,92 triliun, memperkuat dominasinya dalam pasar aset digital. Pasokan beredar saat ini berada tepat di bawah 19,98 juta BTC, semakin mendekati batas tetap protokol sebesar 21 juta koin.

Saham Strategy ($MSTR) melonjak 

Saham Strategy (MSTR) juga melonjak tajam hari ini, ditutup pada $172,99 USD dengan keuntungan 6,63% hari ini dan memperpanjang kekuatan dalam perdagangan setelah jam kerja hingga $177,00, naik +2 setelah jam kerja, karena investor terus memperhitungkan strategi perusahaan yang berisiko tinggi dan terkait bitcoin. 

Pada 12 Januari, Strategy mengumumkan mereka menambahkan 13.627 bitcoin senilai $1,25 miliar, mengangkat total kepemilikannya menjadi 687.410 BTC.

Pembelian dilakukan antara 5 Januari dan 11 Januari dan didanai melalui program penawaran at-the-market perusahaan, yang mencakup penjualan saham biasa Kelas A (MSTR) dan saham preferen perpetual Seri A 10,00%, Stretch (STRC). 

Prospek harga Bitcoin

Lonjakan Selasa ini mengikuti beberapa upaya breakout yang gagal selama beberapa bulan terakhir, ketika bitcoin berulang kali menguji resistensi di dekat kisaran pertengahan $94.000 sebelum menarik kembali.

Untuk sebagian besar bulan lalu, aksi harga tetap tertekan antara sekitar $85.000 dan $94.000, mendorong analis untuk memperingatkan bahwa bull memerlukan pergerakan decisif lebih tinggi untuk menegaskan kembali kendali. Pergerakan itu sekarang tampaknya sedang berlangsung.

Jika harga bitcoin dapat mempertahankan penerimaan di atas $96.000, zona resistensi utama berikutnya berada di antara $98.000 dan $104.000, level yang sebelumnya membatasi momentum naik. Kegagalan untuk mempertahankan level saat ini, bagaimanapun, bisa melihat harga mundur ke arah resistensi sebelumnya yang berubah menjadi support potensial.

Breakout ini tiba saat investor terus menimbang tren inflasi, ekspektasi suku bunga, dan ketidakpastian politik yang meningkat terkait dengan kebijakan moneter AS. 

Di sisi politik, Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Penyelidikan ini memperparah perseteruan berbulan-bulan antara Gedung Putih dan bank sentral AS

Menurut Powell, DOJ memberikan Federal Reserve dengan panggilan grand jury dan mengancam dakwaan kriminal terkait dengan kesaksiannya pada Juni 2025 tentang renovasi gedung kantor Fed senilai $2,5 miliar lebih. 

Dalam beberapa bulan terakhir, harga bitcoin semakin diperdagangkan sebagai respons terhadap narasi makro, dengan banyak peserta melihatnya sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan kebijakan dan penurunan nilai mata uang jangka panjang.

Pada saat publikasi, harga bitcoin mendekati $96.000.

Sumber: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-pumps-5-past-96000

Peluang Pasar
Logo Bullish Degen
Harga Bullish Degen(BULLISH)
$0.0193
$0.0193$0.0193
+1.73%
USD
Grafik Harga Live Bullish Degen (BULLISH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30