Harga Bitcoin Melesat Melewati $96K Saat Strategy ($MSTR) Naik 8%

Harga Bitcoin melonjak menembus level $96.000 sore ini, mendorong secara decisif di atas zona resistensi kunci dan menandakan gelombang momentum bullish yang diperbarui setelah berminggu-minggu trading yang berombak dan terikat rentang.

Pada saat penulisan, harga bitcoin diperdagangkan sekitar $96.000 naik sekitar 4,4% selama 24 jam terakhir, menurut data pasar.

Breakout ini menandai pergerakan yang jelas melampaui batas atas rentang konsolidasi Januari. Harga Bitcoin sekarang melayang di dekat titik tertinggi mingguannya, berada sekitar 5% di atas level terendah tujuh hari di dekat $91.700, saat pembeli merebut kembali kendali struktur pasar jangka pendek.

Semua ini terjadi saat Komite Pertanian Senat AS telah menunda markup kunci Digital Asset Market Structure CLARITY Act hingga akhir Januari. Markup Komite Perbankan Senat masih dijadwalkan pada 15 Januari.

Ketua Komite Pertanian Senat John Boozman mengumumkan jadwal untuk memajukan legislasi struktur pasar kripto, dengan teks legislatif yang akan dirilis pada penutupan bisnis pada Rabu, 21 Januari, dan markup komite dijadwalkan pada Selasa, 27 Januari, pukul 3 sore.

Boozman mengatakan jadwal ini dirancang untuk memastikan transparansi dan tinjauan menyeluruh sambil memberikan kejelasan regulasi untuk pasar kripto dan mendukung perlindungan konsumen serta inovasi AS.

Penundaan ini menandakan bahwa pemimpin Senat mungkin kekurangan suara untuk memajukan RUU tersebut di tengah ketidaksepakatan tentang imbalan stablecoin, pengawasan DeFi, dan otoritas SEC–CFTC.

Meskipun DPR telah mengesahkan versinya pada pertengahan 2025, RUU tersebut tidak dapat bergerak maju kecuali kedua komite Senat menyetujuinya.

Meskipun demikian, aktivitas trading Bitcoin menguat bersamaan dengan rally harga, dengan volume 24 jam naik menjadi sekitar $55 miliar, mencerminkan partisipasi yang diperbarui saat harga berakselerasi lebih tinggi.

Kapitalisasi pasar total Bitcoin telah naik menjadi sekitar $1,92 triliun, memperkuat dominasinya dalam pasar aset digital. Pasokan beredar saat ini berada tepat di bawah 19,98 juta BTC, semakin mendekati batas tetap protokol sebesar 21 juta koin.

Saham Strategy ($MSTR) melonjak

Saham Strategy (MSTR) juga melonjak tajam hari ini, ditutup pada $172,99 USD dengan keuntungan 6,63% hari ini dan memperpanjang kekuatan dalam perdagangan setelah jam kerja hingga $177,00, naik +2 setelah jam kerja, karena investor terus memperhitungkan strategi perusahaan yang berisiko tinggi dan terkait bitcoin.

Pada 12 Januari, Strategy mengumumkan mereka menambahkan 13.627 bitcoin senilai $1,25 miliar, mengangkat total kepemilikannya menjadi 687.410 BTC.

Pembelian dilakukan antara 5 Januari dan 11 Januari dan didanai melalui program penawaran at-the-market perusahaan, yang mencakup penjualan saham biasa Kelas A (MSTR) dan saham preferen perpetual Seri A 10,00%, Stretch (STRC).

Prospek harga Bitcoin

Lonjakan Selasa ini mengikuti beberapa upaya breakout yang gagal selama beberapa bulan terakhir, ketika bitcoin berulang kali menguji resistensi di dekat kisaran pertengahan $94.000 sebelum menarik kembali.

Untuk sebagian besar bulan lalu, aksi harga tetap tertekan antara sekitar $85.000 dan $94.000, mendorong analis untuk memperingatkan bahwa bull memerlukan pergerakan decisif lebih tinggi untuk menegaskan kembali kendali. Pergerakan itu sekarang tampaknya sedang berlangsung.

Jika harga bitcoin dapat mempertahankan penerimaan di atas $96.000, zona resistensi utama berikutnya berada di antara $98.000 dan $104.000, level yang sebelumnya membatasi momentum naik. Kegagalan untuk mempertahankan level saat ini, bagaimanapun, bisa melihat harga mundur ke arah resistensi sebelumnya yang berubah menjadi support potensial.

Breakout ini tiba saat investor terus menimbang tren inflasi, ekspektasi suku bunga, dan ketidakpastian politik yang meningkat terkait dengan kebijakan moneter AS.

Di sisi politik, Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Penyelidikan ini memperparah perseteruan berbulan-bulan antara Gedung Putih dan bank sentral AS

Menurut Powell, DOJ memberikan Federal Reserve dengan panggilan grand jury dan mengancam dakwaan kriminal terkait dengan kesaksiannya pada Juni 2025 tentang renovasi gedung kantor Fed senilai $2,5 miliar lebih.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga bitcoin semakin diperdagangkan sebagai respons terhadap narasi makro, dengan banyak peserta melihatnya sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan kebijakan dan penurunan nilai mata uang jangka panjang.

Pada saat publikasi, harga bitcoin mendekati $96.000.