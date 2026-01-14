BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Kraken-Linked SPAC Eyes $250 Million US Public Offering muncul di BitcoinEthereumNews.com. Singkatnya Sebuah perusahaan cek kosong yang baru dibentuk terkait dengan KrakenPostingan Kraken-Linked SPAC Eyes $250 Million US Public Offering muncul di BitcoinEthereumNews.com. Singkatnya Sebuah perusahaan cek kosong yang baru dibentuk terkait dengan Kraken

SPAC Terkait Kraken Bidik Penawaran Umum AS Senilai $250 Juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 06:54
Talus
US$0.00679+4.94%
PUBLIC
PUBLIC$0.01897-0.41%
BLACKHOLE
BLACK$0.04763+2.58%
Checkmate
CHECK$0.100804+13.42%
Union
U$0.002788-2.92%

Ringkasan

  • Sebuah perusahaan cek kosong yang baru dibentuk terkait dengan Kraken.
  • Perusahaan ini mencari penawaran umum senilai $250 juta.
  • Kraken mengumpulkan $800 juta tahun lalu.

KRAKacquisition Corp., sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (atau SPAC) yang baru dibentuk, mengusulkan penawaran umum senilai $250 juta dalam pernyataan pendaftaran yang diajukan pada hari Senin.

Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini, yang disponsori oleh afiliasi bursa kripto Kraken, akan menawarkan 25 juta unit seharga $10 per unit, menurut dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Unit tersebut terdiri dari satu saham Kelas A dan sebagian waran yang memungkinkan pembelian untuk memperoleh lebih banyak saham perusahaan.

Perusahaan cek kosong tersebut mengatakan bahwa ia bertujuan untuk mencatatkan saham di Nasdaq, yang akan diperdagangkan dengan simbol ticker "KRAQU." Pada akhirnya, saham Kelas A dan waran perusahaan akan diperdagangkan secara terpisah, masing-masing dengan simbol ticker "KRAQ" dan "KRAQW."

Perusahaan mengatakan bahwa ia mungkin mengejar merger dengan "bisnis atau industri apa pun," tanpa memilih target terlebih dahulu. Meski begitu, sponsor perusahaan dibentuk dalam kemitraan dengan Kraken dan perusahaan modal ventura Tribe Capital dan Natural Capital.

Pengajuan tersebut mencantumkan Santander sebagai satu-satunya manajer penjaminan emisi KRAKacquisition, yang berarti bahwa bank multinasional Spanyol tersebut akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penawaran sekuritas.

Pada bulan November, Kraken mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan $800 juta dengan valuasi $20 miliar, dengan dukungan dari Tribe Capital bersama raksasa Wall Street Jane Street dan DRW Venture Capital.

Dengan angin kencang regulasi di belakang industri menyusul pemilihan kembali Presiden Donald Trump pada tahun 2024, sejumlah perusahaan asli kripto pertama kali go public tahun lalu. Itu termasuk penerbit stablecoin Circle, bursa kripto Gemini, dan fintech Figure Technologies.

Pada hari Senin, BitGo, yang berspesialisasi dalam melindungi aset digital, mengajukan penawaran umum senilai $200 juta. Perusahaan tersebut mengatakan mengelola sekitar $104 miliar dalam aset. Bulan lalu, perusahaan tersebut memperoleh persetujuan bersyarat untuk piagam perbankan kepercayaan nasional, bersama perusahaan kripto lainnya.

Kraken mengatakan pada bulan November bahwa ia telah secara rahasia mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC, setelah berbulan-bulan spekulasi bahwa perusahaan dapat mengejar penawaran umum. Tahun lalu, perusahaan juga memindahkan kantor pusatnya ke Wyoming dari California.

Tesis investasi KRAKacquisition merujuk pada inflasi, dengan alasan bahwa erosi daya beli dolar AS memperkuat peran "aset keras sebagai lindung nilai." Pengajuan tersebut kemudian menyoroti peran Bitcoin yang muncul sebagai "penyimpan nilai terdesentralisasi."

Sebagai afiliasi Kraken, KRAKacquisition juga menggarisbawahi hubungan mendalam bursa kripto di seluruh industri, keahlian regulasi, dan pengalaman bertahun-tahun dalam manajemen risiko.

Newsletter Daily Debrief

Mulai setiap hari dengan berita utama saat ini, ditambah fitur asli, podcast, video, dan lainnya.

Sumber: https://decrypt.co/354410/kraken-linked-spac-eyes-250-million-us-public-offering

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.00679
$0.00679$0.00679
-3.68%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30