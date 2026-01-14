SPAC Terkait Kraken Bidik Penawaran Umum AS Senilai $250 Juta

Ringkasan Sebuah perusahaan cek kosong yang baru dibentuk terkait dengan Kraken.

Perusahaan ini mencari penawaran umum senilai $250 juta.

Kraken mengumpulkan $800 juta tahun lalu.

KRAKacquisition Corp., sebuah perusahaan akuisisi tujuan khusus (atau SPAC) yang baru dibentuk, mengusulkan penawaran umum senilai $250 juta dalam pernyataan pendaftaran yang diajukan pada hari Senin.

Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini, yang disponsori oleh afiliasi bursa kripto Kraken, akan menawarkan 25 juta unit seharga $10 per unit, menurut dokumen yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Unit tersebut terdiri dari satu saham Kelas A dan sebagian waran yang memungkinkan pembelian untuk memperoleh lebih banyak saham perusahaan.

Perusahaan cek kosong tersebut mengatakan bahwa ia bertujuan untuk mencatatkan saham di Nasdaq, yang akan diperdagangkan dengan simbol ticker "KRAQU." Pada akhirnya, saham Kelas A dan waran perusahaan akan diperdagangkan secara terpisah, masing-masing dengan simbol ticker "KRAQ" dan "KRAQW."

Perusahaan mengatakan bahwa ia mungkin mengejar merger dengan "bisnis atau industri apa pun," tanpa memilih target terlebih dahulu. Meski begitu, sponsor perusahaan dibentuk dalam kemitraan dengan Kraken dan perusahaan modal ventura Tribe Capital dan Natural Capital.

Pengajuan tersebut mencantumkan Santander sebagai satu-satunya manajer penjaminan emisi KRAKacquisition, yang berarti bahwa bank multinasional Spanyol tersebut akan bertanggung jawab penuh dalam mengelola penawaran sekuritas.

Pada bulan November, Kraken mengatakan bahwa ia telah mengumpulkan $800 juta dengan valuasi $20 miliar, dengan dukungan dari Tribe Capital bersama raksasa Wall Street Jane Street dan DRW Venture Capital.

Dengan angin kencang regulasi di belakang industri menyusul pemilihan kembali Presiden Donald Trump pada tahun 2024, sejumlah perusahaan asli kripto pertama kali go public tahun lalu. Itu termasuk penerbit stablecoin Circle, bursa kripto Gemini, dan fintech Figure Technologies.

Pada hari Senin, BitGo, yang berspesialisasi dalam melindungi aset digital, mengajukan penawaran umum senilai $200 juta. Perusahaan tersebut mengatakan mengelola sekitar $104 miliar dalam aset. Bulan lalu, perusahaan tersebut memperoleh persetujuan bersyarat untuk piagam perbankan kepercayaan nasional, bersama perusahaan kripto lainnya.

Kraken mengatakan pada bulan November bahwa ia telah secara rahasia mengajukan pernyataan pendaftaran kepada SEC, setelah berbulan-bulan spekulasi bahwa perusahaan dapat mengejar penawaran umum. Tahun lalu, perusahaan juga memindahkan kantor pusatnya ke Wyoming dari California.

Tesis investasi KRAKacquisition merujuk pada inflasi, dengan alasan bahwa erosi daya beli dolar AS memperkuat peran "aset keras sebagai lindung nilai." Pengajuan tersebut kemudian menyoroti peran Bitcoin yang muncul sebagai "penyimpan nilai terdesentralisasi."

Sebagai afiliasi Kraken, KRAKacquisition juga menggarisbawahi hubungan mendalam bursa kripto di seluruh industri, keahlian regulasi, dan pengalaman bertahun-tahun dalam manajemen risiko.