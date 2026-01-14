Mantan kepala DOGE Vivek Ramaswamy's Strive membeli Semler Scientific, melompati Tesla, Trump Media

Strive Inc, perusahaan manajemen aset yang didirikan bersama oleh Vivek Ramaswamy, telah mendapatkan persetujuan untuk mengakuisisi Semler Scientific dalam transaksi all-stock yang akan mendorong perusahaan gabungan melampaui Tesla dan Trump Media dalam kepemilikan Bitcoin korporat.

Pemegang saham Semler Scientific memberikan restu mereka dengan memberikan suara mendukung akuisisi tersebut, yang oleh para eksekutif Strive disebut sebagai akuisisi pertama perusahaan perbendaharaan Bitcoin yang diperdagangkan secara publik.

Transaksi ini akan menambahkan 5.048,1 Bitcoin milik Semler Scientific ke kepemilikan Strive yang ada sebesar 7.749,8 BTC, membawa total entitas gabungan menjadi 12.797,9 BTC. Perusahaan hasil merger akan menjadi pemegang Bitcoin korporat terbesar ke-11 secara global.

Strive juga mengumumkan bahwa mereka telah membeli 123 Bitcoin untuk perbendaharaan korporatnya dengan harga rata-rata $91.561 per koin, yang semuanya bernilai lebih dari $11,2 juta, dan ini termasuk biaya dan pengeluaran.

Kesepakatan ini terjadi saat Ramaswamy kembali ke sektor swasta setelah masa jabatan singkatnya sebagai kepala bersama Departemen Efisiensi Pemerintah. Pengusaha tersebut mengundurkan diri dari posisi tersebut pada Hari Pelantikan, 20 Januari 2025, setelah dilaporkan adanya ketegangan dengan chief executive officer Tesla Elon Musk mengenai visi dan pendekatan departemen.

Ramaswamy, yang mendirikan Strive bersama pada tahun 2022, kini mengejar pencalonan untuk gubernur Ohio dalam pemilihan 2026.

Strive mengelola lebih dari $2 miliar aset melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimilikinya, Strive Asset Management, penasihat investasi terdaftar SEC yang meluncurkan exchange-traded fund pertamanya pada Agustus 2022.

Apa rencana Strive untuk Semler Scientific?

Matt Cole, chairman dan CEO Strive, mengatakan, "Kesepakatan Semler Scientific akan melanjutkan generasi yield terkemuka Strive sejak awal strategi Bitcoin kami, meningkatkan yield Bitcoin kuartal pertama 2026 kami menjadi lebih dari 15%, dan merupakan kemenangan bagi pemegang saham Strive dan Semler Scientific," sambil menambahkan bahwa mereka menunjukkan kepada pasar cara mengeksekusi dengan Bitcoin sebagai hurdle rate.

Dalam pengumuman tersebut, juga diungkapkan bahwa Strive telah menguraikan rencana untuk memonetisasi bisnis operasi layanan kesehatan Semler Scientific dalam waktu 12 bulan setelah penutupan transaksi.

Perusahaan juga bermaksud mengejar peluang untuk melunasi convertible note Semler senilai $100 juta dan pinjaman Coinbase senilai $20 juta dengan mempertimbangkan kondisi pasar.

Semler Scientific, yang mengembangkan perangkat medis yang disetujui FDA, termasuk tes unggulan QuantaFlo untuk deteksi dini penyakit arteri perifer, adalah salah satu perusahaan publik AS pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan perbendaharaan utama. Perusahaan mengumpulkan kepemilikan digitalnya melalui pembiayaan ekuitas dan utang serta arus kas operasi.

Strategi ekuitas preferen mendapatkan daya tarik

Akuisisi ini mengikuti penawaran umum perdana (IPO) yang sukses pada November 2025 dari instrumen ekuitas preferen perpetual Strive, yang dikenal sebagai SATA. Perusahaan meningkatkan IPO dari $125 juta menjadi $200 juta setelah penawaran tersebut lebih dari dua kali lipat oversubscribed.

Setelah IPO, Strive menerima permintaan permintaan yang tidak diminta untuk lebih dari $100 juta dalam penerbitan ekuitas preferen tambahan.

Jeff Walton, chief risk officer perusahaan, mengatakan instrumen SATA menawarkan profil risiko yang berbeda kepada investor. Menurut Walton, "neraca terdiri dari aset yang transparan dan digital native, memungkinkan risiko untuk diamati dan diukur secara real time, dibandingkan dengan neraca yang lebih tradisional yang terdiri dari risiko fisik yang tidak likuid."

Perusahaan berencana untuk menerbitkan lebih banyak saham SATA selama 12 bulan ke depan untuk mendanai strateginya melunasi utang warisan Semler Scientific sambil mempertahankan amplifikasi secara eksklusif melalui ekuitas preferen daripada pembiayaan utang tradisional.

Seiring dengan merger, dewan Strive menyetujui reverse stock split 1-20 untuk saham kelas A dan kelas B saham biasa perusahaan gabungan. Ben Werkman, chief investment officer, menyatakan, "Reverse split proaktif ini menyelaraskan harga saham kami dengan standar partisipasi institusional dan membuka saham kami ke semesta investor yang lebih luas."

Bagaimana reaksi pasar?

Pasar tidak bereaksi terhadap berita tersebut dengan antusias, karena saham kedua perusahaan turun setelah pengumuman. Saham Strive turun lebih dari 11%, sementara Semler Scientific turun lebih dari 9%.

Transaksi diharapkan akan ditutup dalam beberapa minggu mendatang. Setelah selesai, ketua eksekutif Semler Scientific Eric Semler akan bergabung dengan dewan direksi Strive.

Perusahaan publik kini memegang hampir 5% dari total pasokan Bitcoin.

Bergabunglah dengan komunitas perdagangan kripto premium gratis selama 30 hari - normalnya $100/bulan.