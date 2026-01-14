BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) saat ini sedang menavigasi persimpangan kritis.Postingan ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) saat ini sedang menavigasi persimpangan kritis.

ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/14 09:20
Ethereum
ETH$3,287.22-0.75%
RISE
RISE$0.005923-0.01%
Bullish Degen
BULLISH$0.01923+10.64%
Semantic Layer
42$0.04443+5.15%

Ethereum (ETH) saat ini berada di persimpangan kritis. Harga berada dalam konsolidasi horizontal di $3.118,71, didukung oleh RSI netral (49,89), namun sementara MACD menunjukkan histogram positif, Supertrend memberikan sinyal bearish. Terjebak di antara level support ($3.114,74) dan resistance ($3.120,91) terdekat, kedua skenario tetap sama-sama mungkin terjadi. Trader harus memperhatikan pemicu yang akan memecahkan keseimbangan ini.

Situasi Pasar Saat Ini

ETH diperdagangkan di $3.118,71, turun 1,22% dalam 24 jam terakhir. Rentang harian berada di antara $3.065,55 – $3.166,90, dengan volume tercatat $15,38 miliar. Tren keseluruhan adalah sideways, mengindikasikan pasar sedang mencari arah.

Indikator teknikal memberikan sinyal beragam: RSI di 49,89 berada di wilayah netral, tanpa kondisi overbought atau oversold. Histogram positif MACD menandakan momentum bullish, sementara harga bertahan di atas EMA20 ($3.117,42), menunjukkan bias bullish jangka pendek. Namun, Supertrend bearish, dan resistance $3.231,57 menjadi penghalang kuat.

Level kunci: Support $3.114,7448 (skor 100/100, sangat kuat), Resistance $3.120,9140 (skor 63/100, kekuatan menengah). Analisis multi-timeframe (MTF) mendeteksi 14 level kuat di timeframe 1D/3D/1W: Distribusi seimbang (1D: 2S/3R, 3D: 2S/3R, 1W: 3S/3R). Ini membawa potensi yang sama untuk breakout naik atau turun. Volume yang menurun dapat menunda breakout; peningkatan volume sangat penting untuk konfirmasi.

Konteks pasar: Tidak ada berita spesifik ETH baru-baru ini; pasar kripto secara keseluruhan tidak pasti. Data detail tersedia di halaman Analisis Spot ETH dan Analisis Futures ETH.

Skenario 1: Skenario Naik

Bagaimana Skenario Ini Terjadi?

Skenario naik dipicu oleh harga yang menembus di atas resistance $3.120,91 dengan volume meningkat dan closing di atasnya. Jika ditembus, support EMA20 jangka pendek aktif, dan histogram MACD mengembang. Yang perlu diperhatikan: RSI crossing di atas 50 mengkonfirmasi momentum, Supertrend flip (menjadi bullish) memberikan konfirmasi kuat.

Dalam MTF, jika support timeframe 1W (misalnya, sekitar $3.100) bertahan, pembeli masuk. Peningkatan volume 20%+ dapat menandakan masuknya institusi. Dalam skenario ini, upper band dari channel sideways ($3.166) diuji dan ditembus. Kriteria pembatalan: Jika harga turun di bawah support $3.114,74, skenario dibatalkan – momentum bearish berakselerasi pada titik tersebut.

Catatan edukasi: Tunggu penutupan candle 4H untuk mengkonfirmasi breakout. Dalam analisis volume profile, menembus resistance high-node meningkatkan kepercayaan pada target. Setup ini dapat meningkatkan rasio risk/reward (R/R) hingga 1:3; misalnya, entry di $3.120, stop di $3.114.

Level Target

Target pertama: $3.231,57 (resistance Supertrend, ~3,7% kenaikan). Sekunder: $3.350 (resistance MTF 1D, ekstensi Fibonacci 0,618). Ketiga: $3.500+ (target 3D/1W, jika didukung volume). Potensi R/R: Dari $3.118 saat ini, ~1:2,5. Saat memantau level ini, ajarkan pengambilan profit parsial di setiap level – misalnya, tutup 50% posisi di $3.231.

Skenario 2: Skenario Turun

Faktor Risiko

Skenario turun dimulai dengan support $3.114,74 ditembus pada volume dan closing di bawahnya. Ini memperkuat sinyal bearish Supertrend; jika RSI turun di bawah 50, tekanan jual meningkat. Turun di bawah EMA20 mengkonfirmasi pembalikan tren jangka pendek. Yang perlu diperhatikan: Histogram MACD berubah negatif mengkonfirmasi pergeseran momentum.

Dalam MTF, penembusan support 1D/3D (misalnya, low $3.065) memicu perburuan likuiditas. Lonjakan volume (20%+) menandakan panic selling. Faktor eksternal: Kelemahan pasar umum atau masalah jaringan ETH meningkatkan risiko. Kriteria pembatalan: Jika harga menembus resistance $3.120,91, skenario dibatalkan – pembalikan bullish dimulai.

Catatan edukasi: Perhatikan fakeout sebelum breakout; candle dengan lower shadow mengindikasikan jebakan. Gunakan trailing stop pada penembusan support untuk menjaga R/R – misalnya, entry di $3.115, stop di $3.121 untuk rasio 1:2.

Level Perlindungan

Perlindungan pertama: $3.065,55 (low 24 jam, ~1,7% penurunan). Sekunder: $3.000 (psikologis + support MTF). Ketiga: Sekitar $2.900 (target low 1W). Potensi R/R: Dari level saat ini ~1:2. Sesuaikan ukuran posisi di setiap level; misalnya, tutup 50% di $3.000. Level ini menguji support jangka panjang.

Skenario Mana yang Harus Dipantau?

Pemicu keputusan: Naik untuk $3.120,91 + konfirmasi volume/MACD; turun untuk penembusan $3.114,74 + penurunan RSI. Sama-sama mungkin, persiapkan untuk keduanya – hindari bias. Sinyal konfirmasi: Penutupan 1H/4H, lonjakan volume (30%+), flip Supertrend. Keselarasan MTF (misalnya, 1D dan 3D dalam arah yang sama) meningkatkan kekuatan.

Daftar pemantauan: 1) Volume profile, 2) Crossover EMA, 3) Divergensi RSI, 4) Arus berita. Bandingkan perbedaan Spot dan Futures ETH – ekspansi basis memberikan bias arah. Trader harus menganalisis setup ini dengan membuat jurnal.

Kesimpulan dan Catatan Pemantauan

Konsolidasi sideways ETH siap untuk ledakan volatilitas. Kedua skenario realistis; kesuksesan terletak pada pemantauan pemicu. Pemantauan harian: Rentang $3.114-$3.121, breakout mendekat jika volume >$20 miliar. Jangka panjang: Tetap waspada hingga keseimbangan MTF 1W pecah. Biarkan analisis ini membantu menyempurnakan keputusan Anda – pasar selalu terbuka untuk kejutan.

Poin pemantauan: Periksa level pada pukul 15.00 WIB pagi, atur peringatan. Edukasi: Backtest setup serupa, hitung win-rate.

Analis Strategi: David Kim

Analisis pasar makro dan manajemen portofolio

Analisis ini bukan saran investasi. Lakukan riset Anda sendiri.

Sumber: https://en.coinotag.com/analysis/eth-rise-or-fall-january-13-2026-scenario-analysis

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,287.22
$3,287.22$3,287.22
+0.70%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30