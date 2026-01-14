ETH: Naik atau Turun? Analisis Skenario 13 Januari 2026

Ethereum (ETH) saat ini berada di persimpangan kritis. Harga berada dalam konsolidasi horizontal di $3.118,71, didukung oleh RSI netral (49,89), namun sementara MACD menunjukkan histogram positif, Supertrend memberikan sinyal bearish. Terjebak di antara level support ($3.114,74) dan resistance ($3.120,91) terdekat, kedua skenario tetap sama-sama mungkin terjadi. Trader harus memperhatikan pemicu yang akan memecahkan keseimbangan ini.

Situasi Pasar Saat Ini

ETH diperdagangkan di $3.118,71, turun 1,22% dalam 24 jam terakhir. Rentang harian berada di antara $3.065,55 – $3.166,90, dengan volume tercatat $15,38 miliar. Tren keseluruhan adalah sideways, mengindikasikan pasar sedang mencari arah.

Indikator teknikal memberikan sinyal beragam: RSI di 49,89 berada di wilayah netral, tanpa kondisi overbought atau oversold. Histogram positif MACD menandakan momentum bullish, sementara harga bertahan di atas EMA20 ($3.117,42), menunjukkan bias bullish jangka pendek. Namun, Supertrend bearish, dan resistance $3.231,57 menjadi penghalang kuat.

Level kunci: Support $3.114,7448 (skor 100/100, sangat kuat), Resistance $3.120,9140 (skor 63/100, kekuatan menengah). Analisis multi-timeframe (MTF) mendeteksi 14 level kuat di timeframe 1D/3D/1W: Distribusi seimbang (1D: 2S/3R, 3D: 2S/3R, 1W: 3S/3R). Ini membawa potensi yang sama untuk breakout naik atau turun. Volume yang menurun dapat menunda breakout; peningkatan volume sangat penting untuk konfirmasi.

Konteks pasar: Tidak ada berita spesifik ETH baru-baru ini; pasar kripto secara keseluruhan tidak pasti. Data detail tersedia di halaman Analisis Spot ETH dan Analisis Futures ETH.

Skenario 1: Skenario Naik

Bagaimana Skenario Ini Terjadi?

Skenario naik dipicu oleh harga yang menembus di atas resistance $3.120,91 dengan volume meningkat dan closing di atasnya. Jika ditembus, support EMA20 jangka pendek aktif, dan histogram MACD mengembang. Yang perlu diperhatikan: RSI crossing di atas 50 mengkonfirmasi momentum, Supertrend flip (menjadi bullish) memberikan konfirmasi kuat.

Dalam MTF, jika support timeframe 1W (misalnya, sekitar $3.100) bertahan, pembeli masuk. Peningkatan volume 20%+ dapat menandakan masuknya institusi. Dalam skenario ini, upper band dari channel sideways ($3.166) diuji dan ditembus. Kriteria pembatalan: Jika harga turun di bawah support $3.114,74, skenario dibatalkan – momentum bearish berakselerasi pada titik tersebut.

Catatan edukasi: Tunggu penutupan candle 4H untuk mengkonfirmasi breakout. Dalam analisis volume profile, menembus resistance high-node meningkatkan kepercayaan pada target. Setup ini dapat meningkatkan rasio risk/reward (R/R) hingga 1:3; misalnya, entry di $3.120, stop di $3.114.

Level Target

Target pertama: $3.231,57 (resistance Supertrend, ~3,7% kenaikan). Sekunder: $3.350 (resistance MTF 1D, ekstensi Fibonacci 0,618). Ketiga: $3.500+ (target 3D/1W, jika didukung volume). Potensi R/R: Dari $3.118 saat ini, ~1:2,5. Saat memantau level ini, ajarkan pengambilan profit parsial di setiap level – misalnya, tutup 50% posisi di $3.231.

Skenario 2: Skenario Turun

Faktor Risiko

Skenario turun dimulai dengan support $3.114,74 ditembus pada volume dan closing di bawahnya. Ini memperkuat sinyal bearish Supertrend; jika RSI turun di bawah 50, tekanan jual meningkat. Turun di bawah EMA20 mengkonfirmasi pembalikan tren jangka pendek. Yang perlu diperhatikan: Histogram MACD berubah negatif mengkonfirmasi pergeseran momentum.

Dalam MTF, penembusan support 1D/3D (misalnya, low $3.065) memicu perburuan likuiditas. Lonjakan volume (20%+) menandakan panic selling. Faktor eksternal: Kelemahan pasar umum atau masalah jaringan ETH meningkatkan risiko. Kriteria pembatalan: Jika harga menembus resistance $3.120,91, skenario dibatalkan – pembalikan bullish dimulai.

Catatan edukasi: Perhatikan fakeout sebelum breakout; candle dengan lower shadow mengindikasikan jebakan. Gunakan trailing stop pada penembusan support untuk menjaga R/R – misalnya, entry di $3.115, stop di $3.121 untuk rasio 1:2.

Level Perlindungan

Perlindungan pertama: $3.065,55 (low 24 jam, ~1,7% penurunan). Sekunder: $3.000 (psikologis + support MTF). Ketiga: Sekitar $2.900 (target low 1W). Potensi R/R: Dari level saat ini ~1:2. Sesuaikan ukuran posisi di setiap level; misalnya, tutup 50% di $3.000. Level ini menguji support jangka panjang.

Skenario Mana yang Harus Dipantau?

Pemicu keputusan: Naik untuk $3.120,91 + konfirmasi volume/MACD; turun untuk penembusan $3.114,74 + penurunan RSI. Sama-sama mungkin, persiapkan untuk keduanya – hindari bias. Sinyal konfirmasi: Penutupan 1H/4H, lonjakan volume (30%+), flip Supertrend. Keselarasan MTF (misalnya, 1D dan 3D dalam arah yang sama) meningkatkan kekuatan.

Daftar pemantauan: 1) Volume profile, 2) Crossover EMA, 3) Divergensi RSI, 4) Arus berita. Bandingkan perbedaan Spot dan Futures ETH – ekspansi basis memberikan bias arah. Trader harus menganalisis setup ini dengan membuat jurnal.

Kesimpulan dan Catatan Pemantauan

Konsolidasi sideways ETH siap untuk ledakan volatilitas. Kedua skenario realistis; kesuksesan terletak pada pemantauan pemicu. Pemantauan harian: Rentang $3.114-$3.121, breakout mendekat jika volume >$20 miliar. Jangka panjang: Tetap waspada hingga keseimbangan MTF 1W pecah. Biarkan analisis ini membantu menyempurnakan keputusan Anda – pasar selalu terbuka untuk kejutan.

Poin pemantauan: Periksa level pada pukul 15.00 WIB pagi, atur peringatan. Edukasi: Backtest setup serupa, hitung win-rate.