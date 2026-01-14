Berachain Foundation: Sebagian besar tim pemasaran ritel telah diberhentikan; Lead Developer Alberto akan meninggalkan posisinya.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa Berachain Foundation mengungkapkan dalam pembaruan akhir tahun 2025 bahwa mereka telah memberhentikan sebagian besar tim pemasaran yang berfokus pada ritel. Strategi berorientasi ritel terbukti tidak efektif di seluruh ruang kripto setelah 10 Oktober tahun tersebut dan sepanjang 2024/2025; sumber daya sedang dialokasikan ulang untuk fokus pada fundamental. Selain itu, salah satu pengembang utamanya, Alberto, akan meninggalkan tim untuk mendirikan perusahaan Web2 bersama mantan rekan perbankan. Berachain berencana untuk memfokuskan perhatian tim aktifnya pada 3-5 aplikasi dengan kepercayaan tinggi, memprioritaskan perusahaan dengan ketergantungan lebih rendah pada pasar kripto untuk potensi dasar dan pendapatan, serta tumpang tindih minimal dengan ekosistem Berachain yang ada. Ini akan menerima dukungan emisi PoL khusus dan bantuan langsung dari tim Berachain.