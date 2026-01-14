Kripto mengecam perubahan stablecoin dalam RUU struktur pasar Senat

Penerbit stablecoin akan dilarang membayar imbal hasil pasif berdasarkan versi terbaru dari RUU kripto bersejarah yang diajukan oleh Senator AS pada Senin malam, menandai kemenangan besar bagi bank yang telah memperingatkan bahwa token tersebut dapat merusak kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman kepada bisnis dan pembeli rumah.

Namun RUU ini mencakup perlindungan signifikan bagi pengembang perangkat lunak seperti co-founder Tornado Cash Roman Storm, yang dinyatakan bersalah karena mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin setelah persidangan pidana selama tiga minggu di New York tahun lalu.

The Clarity Act dijadwalkan untuk pemungutan suara di Komite Perbankan Senat pada hari Kamis. Pemungutan suara terpisah untuk versi yang sedang disiapkan oleh Senator di Komite Pertanian ditunda hingga minggu terakhir Januari.

Sebagian besar RUU raksasa ini berupaya menyelesaikan perdebatan yang telah berlangsung lama mengenai status regulasi mata uang kripto. Regulator keuangan utama AS, Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission, keduanya mencoba mengklaim yurisdiksi atas pasar kripto selama pemerintahan Biden.

Regulator mana?

Versi Senat dari Clarity Act akan meminta SEC mengatur apa yang disebut aset tambahan — aset kripto yang nilainya bergantung pada upaya penerbitnya.

Sementara sebagian besar aset kripto lainnya akan dianggap sebagai komoditas digital yang diatur oleh CFTC, SEC akan memiliki tanggung jawab untuk memutuskan apakah token atau mata uang kripto tertentu memenuhi definisi aset tambahan.

"Ini akan menjadi masalah bagi banyak proyek," tulis Justin Slaughter, wakil presiden urusan regulasi di perusahaan modal ventura kripto Paradigm, di X.

"SEC masih memulai dengan wewenang atas pada dasarnya semua token. Anda dapat membayangkan SEC di masa depan yang mencoba mengontrol proyek dan menyebut semuanya sebagai aset tambahan."

Perusahaan atau orang yang menerbitkan aset tambahan akan diminta untuk secara teratur mengungkapkan tokenomics aset tersebut, distribusinya, pengalaman kripto mereka, keuangan mereka, identitas mereka, roadmap proyek mereka, deskripsi proyek dalam "bahasa sederhana", biaya proyek, kodenya, dan masih banyak lagi.

Meskipun memberatkan, proyek apa pun yang cukup terdesentralisasi dapat menghindari pengawasan SEC — dan, pada gilirannya, berbagai persyaratan pengungkapan dalam RUU tersebut. Aset yang mengumpulkan kurang dari $5 juta dan memiliki volume perdagangan harian rata-rata kurang dari $5 juta juga akan dibebaskan dari persyaratan tersebut.

Namun RUU ini melangkah lebih jauh dari versi sebelumnya, yang sebagian besar berfokus pada klasifikasi token.

Stablecoin

Pada hari Selasa, perusahaan advokasi kripto mengecam bahasa dalam RUU yang memperketat ketentuan dalam undang-undang stablecoin tahun lalu yang melarang penerbit stablecoin pembayaran untuk menawarkan imbal hasil.

Industri ini berpendapat bahwa undang-undang stablecoin memungkinkan pihak ketiga, seperti bursa kripto, untuk menawarkan "hadiah" dalam bentuk bunga tahunan. Bank, pada gilirannya, telah mendesak Kongres untuk menutup "celah" ini.

Clarity Act Senat melakukan hal itu, melarang segala bentuk imbal hasil hanya karena memegang stablecoin. Sebaliknya, RUU ini mengizinkan perusahaan untuk menawarkan hadiah atau insentif untuk aktivitas seperti transaksi, pembayaran, transfer, pengiriman uang, dan penyediaan likuiditas dalam protokol DeFi.

Industri ini menggambarkan kompromi tersebut sebagai bantuan untuk bank — dan masalah keamanan nasional.

"Jika Kongres melemahkan stablecoin berbasis dolar dengan melarang hadiah untuk melindungi pendapatan lama, ini memberikan mata uang digital bank sentral asing keuntungan kompetitif tepat ketika penyelesaian global bergerak onchain," tulis Dan Spuller, Wakil Presiden Eksekutif Blockchain Association, di X.

Namun ada tanda-tanda bahwa bank menginginkan lebih banyak.

"Bank yang terhormat, sekarang mungkin saat yang tepat bagi Anda untuk menerima kesepakatan yang ditawarkan tentang hadiah dan imbal hasil stablecoin," tulis pejabat Gedung Putih Patrick Witt di X.

DeFi

Namun RUU ini memang mencakup kemenangan besar bagi industri kripto: bahasa yang melindungi pengembang perangkat lunak non-kustodian dari penuntutan berdasarkan undang-undang transmisi uang.

Jaksa AS menuduh pengembang perangkat lunak dengan transmisi uang tanpa izin karena membuat — dan diduga mengoperasikan — mixer kripto seperti Tornado Cash dan Samourai Wallet.

Tahun lalu, juri menemukan co-founder Tornado Cash Roman Storm bersalah melanggar undang-undang transmisi uang. Dia telah mengajukan banding atas hukumannya.

Secara terpisah, pengembang Samourai Wallet mengaku bersalah melanggar undang-undang tersebut. Mereka dijatuhi hukuman penjara lima tahun.

Pendukung DeFi berpendapat bahwa teori hukum jaksa mengancam premis dasar keuangan terdesentralisasi, karena protokol tersebut tidak pernah menguasai kripto pengguna.

Sementara protokol yang benar-benar terdesentralisasi memiliki sedikit, jika ada, kewajiban berdasarkan RUU tersebut, antarmuka yang dikontrol secara terpusat yang memudahkan akses ke protokol tersebut harus mematuhi beberapa persyaratan yang dimaksudkan untuk memerangi kejahatan siber.

Situs web yang menawarkan akses ke protokol DeFi harus memblokir alamat yang terkena sanksi dan memantau transaksi untuk tanda-tanda pencucian uang atau perilaku kriminal lainnya.

Sementara beberapa orang mengeluh tentang RUU tersebut di media sosial, yang lain berpendapat bahwa kompromi tidak dapat dihindari.

"Untuk pemangku kepentingan kripto dan tradfi, ingatlah bahwa untuk setiap satu masalah dalam draf struktur pasar yang membuat Anda sakit hati, Anda mendapatkan beberapa permen," tulis Witt. "Begitulah cara kerjanya."

Aleks Gilbert adalah koresponden DeFi DL News yang berbasis di New York. Anda dapat menghubunginya di [email protected].