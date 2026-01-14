BursaDEX+
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut dokumen yang diperoleh CoinDesk, senator AS telah mengajukan lebih dari 130 amandemen menjelang sidang hari Kamis tentang

Senator AS telah mengajukan lebih dari 130 amandemen menjelang sidang mengenai RUU struktur pasar kripto.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 10:36
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut dokumen yang diperoleh oleh CoinDesk, senator AS telah mengajukan lebih dari 130 amandemen menjelang sidang hari Kamis tentang Undang-Undang Struktur Pasar Kripto. Ketentuan-ketentuan ini sangat beragam, termasuk larangan penuh terhadap imbal hasil stablecoin, larangan pejabat publik mendapatkan keuntungan dari kripto, dan revisi terhadap definisi pencampur aset digital. Senator yang mengajukan amandemen berasal dari kedua partai: Demokrat termasuk Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, dan Elizabeth Warren, sementara Republik termasuk Thom Tillis, Cynthia Lummis, dan Tim Scott. Beberapa amandemen mendapat dukungan bipartisan; misalnya, dari tiga amandemen yang diajukan bersama oleh Tillis dan Alsobrooks, dua di antaranya membahas ketentuan terkait imbal hasil stablecoin dalam RUU tersebut. Satu mengusulkan penghapusan kata "solely" untuk memperketat pembatasan, sementara yang lain bertujuan meningkatkan persyaratan pelaporan dan panduan risiko terkait imbal hasil.

Komite Perbankan Senat akan mengadakan sidang pada hari Kamis untuk membahas amandemen dan memberikan suara apakah akan mengadopsinya, yang pada akhirnya memutuskan apakah akan memajukan RUU tersebut. Sidang serupa di Komite Pertanian Senat telah ditunda hingga akhir Januari.

