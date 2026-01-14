Ukraina Blokir Polymarket, Labeli Platform karena Menawarkan Perjudian Tanpa Izin

Ukraina telah memblokir akses ke platform pasar prediksi Polymarket, mengklasifikasikan aktivitasnya sebagai perjudian tanpa izin berdasarkan hukum nasional.

Keputusan ini dikeluarkan oleh Komisi Nasional untuk Regulasi Komunikasi Elektronik (NCEC) pada 10 Desember 2025, berdasarkan Resolusi No. 695. Keputusan tersebut mewajibkan penyedia layanan internet untuk membatasi akses ke sumber daya online yang mengorganisir, melakukan, atau memfasilitasi perjudian tanpa lisensi yang sah.

Sebagai bagian dari penegakan hukum, domain polymarket.com telah ditambahkan ke daftar publik situs web yang diblokir di Ukraina, secara efektif memutus akses lokal ke platform tersebut, demikian dilaporkan media lokal pada hari Senin.

Polymarket membedakan dirinya dari situs taruhan tradisional dengan memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham yang terkait dengan hasil peristiwa dunia nyata, dengan harga yang mencerminkan probabilitas tersirat pasar, daripada menawarkan odds tetap.

Ukraina mengecam Polymarket atas taruhan terkait perang

Larangan terhadap Polymarket datang ketika pihak berwenang Ukraina telah mengkritik platform tersebut karena memfasilitasi taruhan pada peristiwa geopolitik yang terkait dengan invasi Rusia.

Polymarket dibatasi di 33 negara lainnya, termasuk Prancis, Jerman, Inggris Raya, Italia, Polandia, Belgia, Iran, Singapura, Irak, Korea Utara, Thailand, Taiwan, dan Australia.

Polymarket sudah memblokir beberapa wilayah di Ukraina. Sumber: Polymarket

Didirikan pada tahun 2020 oleh Shane Coplan, Polymarket telah berkembang menjadi salah satu platform prediksi paling menonjol secara global, dengan perkiraan valuasi $8 miliar. Semua taruhan di Polymarket ditempatkan menggunakan stablecoin USDC (USDC) di blockchain Polygon, membuat transaksi dan penyelesaian dapat diverifikasi secara publik.

Anggota parlemen AS ingin melarang perdagangan orang dalam di pasar prediksi

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan Cointelegraph, Perwakilan AS Ritchie Torres sedang mempersiapkan undang-undang yang akan membatasi perdagangan orang dalam di pasar prediksi, menyusul pengawasan ketat atas taruhan yang sangat menguntungkan terkait penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Usulan tersebut, yang dikenal sebagai Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, akan melarang anggota parlemen federal, pejabat politik yang ditunjuk, dan karyawan cabang eksekutif dari memperdagangkan kontrak yang terkait dengan hasil politik atau kebijakan ketika mereka memiliki informasi non-publik yang diperoleh melalui peran resmi mereka.

Minggu lalu, regulator taruhan olahraga Tennessee juga memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk negara bagian tersebut.

