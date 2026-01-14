BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
DI PENJARA. Amanda Echanis berkampanye di UP Diliman melalui panggilan video.DI PENJARA. Amanda Echanis berkampanye di UP Diliman melalui panggilan video.

Pengadilan membebaskan aktivis-pemimpin mahasiswa Amanda Echanis setelah 5 tahun

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/14 11:18
Octavia
VIA$0.014-13.04%

MANILA, Filipina – Sebuah pengadilan telah membebaskan aktivis dan pemimpin mahasiswa Amanda Echanis dari kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal yang diajukan di tengah tindakan keras mantan presiden Rodrigo Duterte terhadap aktivis dan perbedaan pendapat.

"Matapos ang higit limang taong 'di makatarungang pagkakaaresto ay nabasura na ang mga gawa-gawang kasong sinampa sa kanya ng pasistang estado," kata Gerakan Bebaskan Amanda Echanis.

"Patunay ito na mananaig ang hustisya sa sama-samang pagkilos. Patunay ito ng kawalan ng kredibilidad ng reaksyunaryong estado. Patunay ito na mapapalaya rin natin ang iba pang mga bilanggong politikal!"

(Setelah lima tahun penangkapan yang tidak adil, kasus-kasus rekayasa terhadapnya dibatalkan. Ini adalah bukti bahwa keadilan akan menang melalui upaya kolektif. Ini adalah bukti kurangnya kredibilitas pemerintah reaksioner. Ini juga bukti bahwa kita dapat membebaskan tahanan politik lainnya.)

Seorang organisator Federasi Nasional Perempuan Petani Amihan di Cagayan, Echanis ditangkap pada 2 Desember 2020 di Barangay Carupian, Baggao, Cagayan. Dia ditangkap saat mengurus putranya yang berusia 10 bulan.

Saat penangkapannya, Echanis baru saja melahirkan putranya Randall, yang dinamai menurut nama ayahnya, pemimpin petani Randall "Ka Randy" Echanis, yang dibunuh empat bulan sebelumnya.

Echanis mengatakan bahwa selama penggerebekan, dia dan keluarganya dipaksa keluar dari rumah dan petugas penegak hukum diduga menanam senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Dia dan kubu-nya mengatakan bahwa surat perintah penggeledahan baru ditunjukkan setelah penggerebekan dimulai.

"Penasihat hukum Echanis mencatat bahwa bukti yang diduga digunakan terhadapnya ditemukan di sebuah ruangan yang bahkan tidak ditempati oleh Echanis dan anaknya, yang semakin mengungkap penanaman bukti yang terang-terangan untuk menjerat-nya dalam kasus tersebut," kata kelompok hak asasi manusia Karapatan.

"Pembebasan Amanda Echanis adalah dakwaan keras terhadap kampanye militer dan polisi dalam penindasan politik dan pemalsuan tuduhan, serta bukti," tambah sekretaris jenderal Karapatan Cristina Palabay.

Wajib Dibaca

Amanda Echanis melawan waktu: Dia seorang tahanan, ibu, dan kini pemimpin mahasiswa

Pada tahun 2023, Echanis kembali ke perguruan tinggi. Dia adalah lulusan Philippine High School for the Arts dan mendaftar kembali di Universitas Filipina sebagai mahasiswa penulisan kreatif.

Dia membuat sejarah pada tahun 2025 setelah menjadi tahanan politik pertama yang terpilih sebagai anggota dewan mahasiswa UP Diliman. Dia mencalonkan diri saat berada di penjara dan akhirnya menduduki peringkat teratas dengan lebih dari 4.800 suara. – Rappler.com

Peluang Pasar
Logo Octavia
Harga Octavia(VIA)
$0.014
$0.014$0.014
+0.71%
USD
Grafik Harga Live Octavia (VIA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30