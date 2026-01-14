Pengadilan membebaskan aktivis-pemimpin mahasiswa Amanda Echanis setelah 5 tahun

MANILA, Filipina – Sebuah pengadilan telah membebaskan aktivis dan pemimpin mahasiswa Amanda Echanis dari kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak ilegal yang diajukan di tengah tindakan keras mantan presiden Rodrigo Duterte terhadap aktivis dan perbedaan pendapat.

"Matapos ang higit limang taong 'di makatarungang pagkakaaresto ay nabasura na ang mga gawa-gawang kasong sinampa sa kanya ng pasistang estado," kata Gerakan Bebaskan Amanda Echanis.

"Patunay ito na mananaig ang hustisya sa sama-samang pagkilos. Patunay ito ng kawalan ng kredibilidad ng reaksyunaryong estado. Patunay ito na mapapalaya rin natin ang iba pang mga bilanggong politikal!"

(Setelah lima tahun penangkapan yang tidak adil, kasus-kasus rekayasa terhadapnya dibatalkan. Ini adalah bukti bahwa keadilan akan menang melalui upaya kolektif. Ini adalah bukti kurangnya kredibilitas pemerintah reaksioner. Ini juga bukti bahwa kita dapat membebaskan tahanan politik lainnya.)

Seorang organisator Federasi Nasional Perempuan Petani Amihan di Cagayan, Echanis ditangkap pada 2 Desember 2020 di Barangay Carupian, Baggao, Cagayan. Dia ditangkap saat mengurus putranya yang berusia 10 bulan.

Saat penangkapannya, Echanis baru saja melahirkan putranya Randall, yang dinamai menurut nama ayahnya, pemimpin petani Randall "Ka Randy" Echanis, yang dibunuh empat bulan sebelumnya.

Echanis mengatakan bahwa selama penggerebekan, dia dan keluarganya dipaksa keluar dari rumah dan petugas penegak hukum diduga menanam senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Dia dan kubu-nya mengatakan bahwa surat perintah penggeledahan baru ditunjukkan setelah penggerebekan dimulai.

"Penasihat hukum Echanis mencatat bahwa bukti yang diduga digunakan terhadapnya ditemukan di sebuah ruangan yang bahkan tidak ditempati oleh Echanis dan anaknya, yang semakin mengungkap penanaman bukti yang terang-terangan untuk menjerat-nya dalam kasus tersebut," kata kelompok hak asasi manusia Karapatan.

"Pembebasan Amanda Echanis adalah dakwaan keras terhadap kampanye militer dan polisi dalam penindasan politik dan pemalsuan tuduhan, serta bukti," tambah sekretaris jenderal Karapatan Cristina Palabay.

Pada tahun 2023, Echanis kembali ke perguruan tinggi. Dia adalah lulusan Philippine High School for the Arts dan mendaftar kembali di Universitas Filipina sebagai mahasiswa penulisan kreatif.

Dia membuat sejarah pada tahun 2025 setelah menjadi tahanan politik pertama yang terpilih sebagai anggota dewan mahasiswa UP Diliman. Dia mencalonkan diri saat berada di penjara dan akhirnya menduduki peringkat teratas dengan lebih dari 4.800 suara. – Rappler.com