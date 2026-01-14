Pasar Khawatir Guncangan Tarif: Inilah Mengapa Kripto Bisa Jatuh Tajam

Pasar bersiap menghadapi putusan Mahkamah Agung tentang tarif sementara ketidakpastian meningkat, memicu risiko volatilitas global dan penjualan tajam pasar kripto.

Mahkamah Agung AS diperkirakan akan memutuskan tarif era Trump pada hari Rabu ini, dan pasar sedang gugup.

Polymarket dan Kalshi menunjukkan peluang 74% bahwa putusan tersebut akan menyatakan tarif ini ilegal. Keputusan yang menentang tarif ini dapat mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pasar global, termasuk kripto.

Investor sudah bersiap menghadapi potensi gangguan dan ketidakpastian di berbagai sektor.

Dampak Potensial dari Putusan Mahkamah Agung

Polymarket dan Kalshi memperkirakan sekitar 74% kemungkinan Mahkamah Agung akan memutuskan tarif Trump ilegal.

Keputusan ini, jika dibuat, dapat menciptakan perubahan besar dalam lanskap perdagangan. Putusan yang menentang tarif ini dapat menyebabkan pengembalian dana yang mungkin mencapai ratusan miliar dolar.

Kompleksitas seputar pengembalian dana tersebut kemungkinan akan menyebabkan kebingungan dan volatilitas dalam sistem keuangan, mempengaruhi pasar domestik maupun global.

Jika tarif dianggap ilegal, bisnis dan investor mungkin perlu menavigasi situasi hukum yang membingungkan.

Proses penerbitan pengembalian dana bisa berlarut-larut, menciptakan ketidakpastian tambahan bagi perusahaan yang terkena dampak.

Pada saat yang sama, pemerintah AS mungkin perlu memperkenalkan tarif darurat untuk mengganti pendapatan yang hilang, berpotensi meningkatkan ketegangan dengan mitra dagang.

Faktor-faktor ini dapat menyebabkan ketidakstabilan yang meluas di seluruh pasar global.

Mengapa Pasar Kripto Bisa Terpukul Keras

Pasar kripto sangat sensitif terhadap pergeseran ekonomi global, dan putusan yang menentang tarif dapat mengirimkan gelombang kejut melalui harga aset digital.

Ketidakpastian yang diciptakan oleh keputusan ini mungkin mendorong investor untuk menjual aset mereka, karena takut ketidakstabilan ekonomi.

Akibatnya, harga kripto dapat mengalami penurunan signifikan, terutama mengingat volatilitas yang sering menghantui pasar.

Selain itu, kemungkinan tarif baru atau pembalasan dari negara lain dapat lebih merusak sentimen pasar.

Investor kripto cenderung bereaksi cepat terhadap berita semacam itu, dan prospek peningkatan ketegangan perdagangan global dapat mendorong mereka untuk melikuidasi posisi mereka.

Ini dapat lebih memperburuk penurunan di pasar kripto, yang sudah rentan terhadap fluktuasi harga.

Efek Riak di Pasar Tradisional

Putusan yang menentang tarif dapat memiliki efek luas pada pasar tradisional seperti saham dan obligasi.

Saat investor bereaksi terhadap keputusan tersebut, saham dapat menghadapi penurunan tajam, terutama di sektor yang terdampak oleh kebijakan perdagangan.

Pasar obligasi juga dapat merasakan efeknya, karena ketidakpastian seputar tarif mungkin mendorong investor menjauh dari aset yang lebih berisiko.

Dalam skenario seperti itu, pasar kripto dapat terpukul lebih keras lagi. Karena sifat spekulatif dari aset digital, mereka seringkali lebih volatil daripada investasi tradisional.

Jika investor lari ke aset yang lebih aman sebagai respons terhadap putusan tersebut, pasar kripto dapat menghadapi penjualan tajam.

Perubahan sentimen yang cepat dapat mengakibatkan penurunan dramatis, menyebabkan tekanan lebih lanjut bagi pemegang kripto.

Keputusan Mahkamah Agung tentang tarif dapat menjadi momen penting bagi pasar global.

Investor, terutama di ruang kripto, perlu bersiap menghadapi potensi dampak jika tarif dinyatakan ilegal.

