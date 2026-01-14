SPAC Afiliasi Kraken Ajukan IPO Nasdaq Senilai $250 Juta

Poin Utama: SPAC Kraken mencari dana $250 juta untuk infrastruktur kripto.

Sahil Gupta ditunjuk sebagai CFO.

Tidak ada verifikasi sumber primer yang tersedia.

Tidak ada SPAC terkait Kraken yang terverifikasi mengajukan IPO Nasdaq senilai $250 juta menurut sumber primer. Laporan hanya menyebutkan SPAC yang disponsori oleh afiliasi Kraken merencanakan penawaran 25 juta unit dengan simbol ticker KRAQU, namun tanpa konfirmasi dari saluran resmi.

Dalam langkah yang belum terverifikasi, SPAC yang berafiliasi dengan bursa cryptocurrency Kraken dilaporkan telah mengajukan IPO Nasdaq senilai $250 juta. Entitas tersebut bertujuan untuk mendukung sektor infrastruktur cryptocurrency yang berkembang pesat.

SPAC yang diduga terkait dengan Kraken dilaporkan berencana mengumpulkan dana $250 juta dengan menawarkan 25 juta unit di Nasdaq. Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor infrastruktur cryptocurrency dengan mencari peluang merger yang sesuai. Tim kepemimpinan dikabarkan mencakup Sahil Gupta sebagai CFO dan Robert Moore sebagai anggota dewan.

Penawaran dilaporkan terstruktur dengan setiap unit terdiri dari satu saham Kelas A dan seperempat waran. Masih belum dikonfirmasi apakah investasi yang diusulkan ini akan berdampak pada dinamika pasar saat ini atau proyek kripto yang ada. Trader dan pemangku kepentingan mungkin mengantisipasi pergeseran di sektor ini tergantung pada keberhasilan SPAC tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan fokus strategis pada peningkatan kerangka kerja teknologi yang penting bagi ekosistem kripto. Pembiayaan inisiatif semacam itu dapat memiliki efek riak yang signifikan terhadap cara keuangan digital beroperasi secara global. Pada tahun 2025, Kraken menjalani putaran pendanaan $800 juta dan pengajuan S-1 rahasia untuk pencatatan langsungnya sendiri. Menurut laporan eksternal,

Jika dikonfirmasi secara resmi, inisiatif SPAC ini dapat mengakibatkan peningkatan pengawasan dari badan regulasi, yang mempengaruhi standar kepatuhan di masa depan untuk entitas serupa. Kurangnya konfirmasi sumber primer telah membatasi analisis dampak potensial, dengan analis industri menunggu bukti yang lebih konkret.