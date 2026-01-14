BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
SPAC yang berafiliasi dengan Kraken mencari IPO Nasdaq senilai $250 juta yang menargetkan bisnis infrastruktur kripto.SPAC yang berafiliasi dengan Kraken mencari IPO Nasdaq senilai $250 juta yang menargetkan bisnis infrastruktur kripto.

SPAC Afiliasi Kraken Ajukan IPO Nasdaq Senilai $250 Juta

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/14 10:52
SPAC Terafiliasi Kraken Mengajukan IPO Nasdaq Senilai $250 Juta
Poin Utama:
  • SPAC Kraken mencari dana $250 juta untuk infrastruktur kripto.
  • Sahil Gupta ditunjuk sebagai CFO.
  • Tidak ada verifikasi sumber primer yang tersedia.

Tidak ada SPAC terkait Kraken yang terverifikasi mengajukan IPO Nasdaq senilai $250 juta menurut sumber primer. Laporan hanya menyebutkan SPAC yang disponsori oleh afiliasi Kraken merencanakan penawaran 25 juta unit dengan simbol ticker KRAQU, namun tanpa konfirmasi dari saluran resmi.

Dalam langkah yang belum terverifikasi, SPAC yang berafiliasi dengan bursa cryptocurrency Kraken dilaporkan telah mengajukan IPO Nasdaq senilai $250 juta. Entitas tersebut bertujuan untuk mendukung sektor infrastruktur cryptocurrency yang berkembang pesat.

SPAC yang diduga terkait dengan Kraken dilaporkan berencana mengumpulkan dana $250 juta dengan menawarkan 25 juta unit di Nasdaq. Tujuannya adalah untuk memperkuat sektor infrastruktur cryptocurrency dengan mencari peluang merger yang sesuai. Tim kepemimpinan dikabarkan mencakup Sahil Gupta sebagai CFO dan Robert Moore sebagai anggota dewan.

Penawaran dilaporkan terstruktur dengan setiap unit terdiri dari satu saham Kelas A dan seperempat waran. Masih belum dikonfirmasi apakah investasi yang diusulkan ini akan berdampak pada dinamika pasar saat ini atau proyek kripto yang ada. Trader dan pemangku kepentingan mungkin mengantisipasi pergeseran di sektor ini tergantung pada keberhasilan SPAC tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan fokus strategis pada peningkatan kerangka kerja teknologi yang penting bagi ekosistem kripto. Pembiayaan inisiatif semacam itu dapat memiliki efek riak yang signifikan terhadap cara keuangan digital beroperasi secara global. Pada tahun 2025, Kraken menjalani putaran pendanaan $800 juta dan pengajuan S-1 rahasia untuk pencatatan langsungnya sendiri. Menurut laporan eksternal,

Jika dikonfirmasi secara resmi, inisiatif SPAC ini dapat mengakibatkan peningkatan pengawasan dari badan regulasi, yang mempengaruhi standar kepatuhan di masa depan untuk entitas serupa. Kurangnya konfirmasi sumber primer telah membatasi analisis dampak potensial, dengan analis industri menunggu bukti yang lebih konkret.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30