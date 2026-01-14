Bitdeer telah menjadi penambang Bitcoin terbesar di dunia berdasarkan total hashrate

Penambang Bitcoin terkemuka di pasar berdasarkan total hashrate, Bitdeer Technologies Group, telah melampaui MARA Holdings untuk menjadi perusahaan terbesar di dunia.

Total hashrate mengacu pada total daya komputasi yang digunakan oleh perusahaan untuk penambangan, mencakup mesin penambangan yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan itu sendiri serta yang dioperasikan atas nama perusahaan lain.

Perubahan ini melambangkan pergeseran tektonik dalam penambangan, di mana untuk waktu yang lama MARA telah menjadi perusahaan penambangan pertama, tetapi kebangkitan Bitdeer mencerminkan tren yang lebih luas yang membentuk kembali industri.

"Bitdeer melaporkan kapasitas 71 EH/s pada akhir Desember (~6% dari hash rate global), +18% m/m, +229% y/y," kata Kepala Riset VanEck Matt Sigel di X. "Seperti penambang lainnya, mereka secara aktif menjual semua yang mereka tambang (dan lebih) untuk mendanai pivot AI."

Sementara perbedaan dalam cara perusahaan-perusahaan ini melaporkan angka membuat sulit untuk menyatakan pemimpin yang definitif, Bitdeer sekarang mengendalikan total hashrate yang jauh lebih tinggi.

Kebangkitan Bitdeer ke puncak

Bitdeer adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura, berfokus pada penambangan Bitcoin menggunakan mesin-mesin canggih yang dapat memecahkan masalah matematika yang sangat kompleks, serta membangun komputer berkinerja tinggi untuk AI dan aplikasi komputasi canggih lainnya.

Perusahaan mengembangkan mesin penambangan sendiri, yang dikenal sebagai rig SEALMINER, yang dirancang khusus untuk penambangan Bitcoin. Pada Desember 2025, rig-rig ini telah menambang 636 Bitcoin, peningkatan signifikan dari sekitar 145 Bitcoin pada Desember 2023. Pada saat ini, Bitdeer dapat melakukan penambangan sendiri sekitar 55,2 EH/s, tetapi ditambang dalam segmen. Jumlah daya lainnya dihasilkan oleh layanan hosting dan layanan cloud, di mana Bitdeer membantu orang lain menjalankan mesin mereka.

Ekspansi Bitdeer telah mencakup peningkatan jumlah rig SEALMINER yang dimiliki dan dikendalikan langsung. Ditempatkan di berbagai lokasi, mesin-mesin ini membantu perusahaan menghasilkan lebih banyak Bitcoin."

Selain itu, perusahaan tidak membatasi diri pada penambangan Bitcoin. Perusahaan melakukan investasi dalam kecerdasan buatan dan infrastruktur komputer berkinerja tinggi di lokasi-lokasi seperti Kanada, Ethiopia, Norwegia, dan Amerika Serikat. Ini menyiratkan bahwa Bitdeer berupaya untuk membangun kehadiran di sektor Bitcoin dan komputasi berkinerja tinggi dari industri kecerdasan buatan.

Apa yang membuat MARA berbeda

MARA Holdings adalah perusahaan yang lebih tua yang menambang Bitcoin. Perusahaan menggunakan mesin dari perusahaan lain, Bitmain, dan mengoperasikan banyak pusat data besar untuk operasi penambangannya.

Berbeda dengan Bitdeer, MARA biasanya berusaha mempertahankan Bitcoin yang ditambangnya, daripada menjualnya. Ini menyiratkan bahwa MARA telah mengumpulkan salah satu perbendaharaan Bitcoin terbesar di antara perusahaan penambangan yang diperdagangkan secara publik selama bertahun-tahun.

Selain itu, MARA memiliki akses ke 18 pusat data yang terutama menggunakan chip penambangan ASIC Antminer Bitmain. Sementara MARA juga melakukan diversifikasi ke operasi AI, perusahaan terutama bertujuan untuk menyimpan bitcoin yang ditambang, membantu memperkuat perbendaharaan BTC terbesar kedua di antara perusahaan publik. MARA memegang lebih dari 55.000 BTC, dibandingkan dengan 687.000 BTC milik Strategy dan 2.000 milik Bitdeer.

Bitdeer didirikan pada tahun 2020 oleh Jihan Wu, yang ikut mendirikan Bitmain dan menciptakan Bitdeer setelah berpisah dari Micree Zhan. Proyek AI-nya mengecewakan investor pada kuartal ketiga 2025, dengan pengembalian keuangan yang mengecewakan meskipun pertumbuhan pendapatan 173,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Di pasar saham, Bitdeer (BTDR) naik lebih dari 4% menjadi $12,78, dan MARA naik lebih dari 2%, pada $10,93, menurut The Block.

