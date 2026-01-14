BursaDEX+
Depresi Tropis Ada adalah siklon tropis pertama di Filipina untuk tahun 2026. Terakhir kali negara tersebut mengalami siklon tropis pada bulan Januari adalah pada tahun 2019.Depresi Tropis Ada adalah siklon tropis pertama di Filipina untuk tahun 2026. Terakhir kali negara tersebut mengalami siklon tropis pada bulan Januari adalah pada tahun 2019.

LPA di timur Mindanao berkembang menjadi Depresi Tropis Ada

Penulis: RapplerSumber: Rappler
2026/01/14 12:30
MANILA, Filipina – Area tekanan rendah (LPA) di dalam Area Tanggung Jawab Filipina (PAR) berkembang menjadi depresi tropis pada pukul 08.00 WIB hari Rabu, 14 Januari, menjadi siklon tropis pertama negara ini untuk tahun 2026.

Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) memberikan nama lokal Ada untuk depresi tropis yang baru terbentuk.

Terakhir kali negara ini mengalami siklon tropis pada bulan Januari adalah pada tahun 2019 — Depresi Tropis Amang.

Per pukul 10.00 WIB hari Rabu, Ada berada 635 kilometer di sebelah timur Hinatuan, Surigao del Sur, bergerak ke barat laut di atas Laut Filipina dengan kecepatan relatif cepat 35 kilometer per jam (km/jam).

Sejauh ini, depresi tropis memiliki angin maksimum berkelanjutan 45 km/jam dan hembusan hingga 55 km/jam. Namun diperkirakan akan menguat menjadi badai tropis dalam 24 jam.

Ada dapat melewati dekat atau mendarat di Visayas Timur sebagai badai tropis pada hari Jumat, 16 Januari, atau Sabtu pagi, 17 Januari, kemudian di Catanduanes pada hari Sabtu atau Minggu, 18 Januari, sebelum berbelok ke timur laut di atas laut sebelah timur Luzon.

Dalam prakiraan curah hujan awal untuk Ada yang dirilis pada pukul 11.00 WIB hari Rabu, PAGASA memperingatkan Caraga, Visayas Timur, dan Bicol untuk mengharapkan hujan signifikan dari depresi tropis dalam beberapa hari mendatang. Banjir dan tanah longsor kemungkinan terjadi.

Rabu siang, 14 Januari, hingga Kamis siang, 15 Januari

  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 milimeter): Samar Timur, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur

Kamis siang, 15 Januari, hingga Jumat siang, 16 Januari

  • Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Samar Utara, Samar Timur
  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Leyte Selatan, Kepulauan Dinagat, Surigao del Norte

Jumat siang, 16 Januari, hingga Sabtu siang, 17 Januari

  • Hujan lebat hingga intens (100-200 mm): Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar Utara, Samar Timur
  • Hujan sedang hingga lebat (50-100 mm): Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte

Hujan di Bicol bisa menjadi sangat bermasalah karena kegelisahan Gunung Mayon Albay. Gunung berapi tersebut tetap berada di bawah Tingkat Siaga 3.

Juga per pukul 11.00 WIB hari Rabu, provinsi-provinsi berikut ditempatkan di bawah Sinyal No. 1, yang berarti mereka memiliki waktu persiapan 36 jam untuk bersiap menghadapi angin kencang dari Ada:

  • Samar Utara
  • Samar
  • Samar Timur
  • Kepulauan Dinagat
  • Surigao del Norte
  • Surigao del Sur

Sinyal angin siklon tropis tertinggi yang mungkin akibat Ada adalah Sinyal No. 2.

Muson timur laut atau amihan dan pinggiran depresi tropis juga dapat membawa hembusan kuat hingga kekuatan badai ke area-area ini:

Rabu, 14 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, Abra, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Bulacan timur, Aurora, sebagian besar Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon

Kamis, 15 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Aurora, sebagian besar Calabarzon, Kepulauan Lubang, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Kepulauan Cuyo, Bicol, Visayas Tengah

Jumat, 16 Januari

  • Batanes, Kepulauan Babuyan, Ilocos Norte, daratan utara dan timur Cagayan, Isabela timur, Aurora, sebagian besar Calabarzon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol, sebagian besar Visayas, sebagian besar Caraga
PAGASA juga memperingatkan laut sedang hingga bergelombang di perairan tertentu.

Hingga laut bergelombang (kapal kecil tidak boleh berlayar ke laut)

  • Perairan Ilocos Norte dan Camarines Norte; perairan utara Camarines Sur; perairan utara dan timur Catanduanes, Samar Utara, dan Kepulauan Siargao-Bucas Grande; perairan timur Albay, Sorsogon, Samar Timur, dan Kepulauan Dinagat – ombak hingga 4 meter
  • Perairan Kepulauan Babuyan, Isabela, Aurora, Quezon daratan utara, dan Surigao del Sur; perairan timur daratan Cagayan; perairan utara dan timur Kepulauan Polillo – ombak hingga 3,5 meter
  • Perairan Batanes dan Ilocos Sur; perairan timur Davao Oriental; perairan tersisa daratan Cagayan – ombak hingga 3 meter

Hingga laut sedang (kapal kecil harus mengambil tindakan pencegahan atau menghindari berlayar, jika memungkinkan)

  • Perairan timur Davao Occidental; perairan tersisa Wilayah Ilocos – ombak hingga 2 meter

Biro cuaca memperkirakan dua hingga delapan siklon tropis akan terbentuk di dalam atau memasuki PAR pada paruh pertama tahun 2026. Berikut adalah perkiraan per bulan:

  • Januari – 0 atau 1
  • Februari – 0 atau 1
  • Maret – 0 atau 1
  • April – 0 atau 1
  • Mei – 1 atau 2
  • Juni – 1 atau 2

– Rappler.com

