Harga XRP Menemukan Pijakan di Support, Bulls Menguji Kekuatan Mereka

Harga XRP memulai gelombang pemulihan di atas $2,10. Harga saat ini menunjukkan beberapa tanda positif tetapi mungkin akan kesulitan menembus resistance $2,220.
Harga XRP tetap tertopang di atas $2,020 dan memulai gelombang pemulihan, seperti Bitcoin dan Ethereum. Harga mampu naik di atas $2,080 dan $2,10 untuk memasuki zona positif jangka pendek.
Terjadi juga pergerakan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari swing high $2,416 ke level terendah $2,034. Selain itu, terjadi penembusan di atas garis tren bearish dengan resistance di $2,080 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.
Harga saat ini diperdagangkan di atas $2,120 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2,220. Ini bertepatan dengan level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $2,416 ke level terendah $2,034.
Resistance utama pertama berada di dekat level $2,250. Penutupan di atas $2,250 dapat mendorong harga ke $2,320. Hambatan berikutnya berada di $2,350. Pergerakan jelas di atas resistance $2,350 mungkin mendorong harga menuju resistance $2,40. Keuntungan lebih lanjut mungkin mendorong harga menuju resistance $2,420. Hambatan besar berikutnya bagi para bulls mungkin berada di dekat $2,450.
Jika XRP gagal menembus zona resistance $2,220, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2,120. Support utama berikutnya berada di dekat level $2,10.
Jika terjadi penembusan ke bawah dan penutupan di bawah level $2,10, harga mungkin terus menurun menuju $2,050. Support utama berikutnya berada di dekat zona $2,020, di bawahnya harga dapat terus menurun menuju $2,00.
Indikator Teknis
MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD saat ini kehilangan momentum di zona bearish.
RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD saat ini berada di atas level 50.
Level Support Utama – $2,10 dan $2,050.
Level Resistance Utama – $2,220 dan $2,250.