Harga XRP Menemukan Pijakan di Support, Bulls Menguji Kekuatan Mereka

Harga XRP memulai gelombang pemulihan di atas $2,10. Harga saat ini menunjukkan beberapa tanda positif tetapi mungkin akan kesulitan menembus resistance $2,220.

Harga saat ini diperdagangkan di bawah $2,120 dan Simple Moving Average 100-jam.

Terjadi penembusan di atas garis tren bearish dengan resistance di $2,080 pada grafik per jam pasangan XRP/USD (sumber data dari Kraken).

Pasangan ini dapat terus bergerak naik jika menetap di atas $2,220.

Harga XRP Mengincar Kenaikan Stabil

Harga XRP tetap tertopang di atas $2,020 dan memulai gelombang pemulihan, seperti Bitcoin dan Ethereum. Harga mampu naik di atas $2,080 dan $2,10 untuk memasuki zona positif jangka pendek.

Terjadi juga pergerakan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan turun dari swing high $2,416 ke level terendah $2,034. Selain itu, terjadi penembusan di atas garis tren bearish dengan resistance di $2,080 pada grafik per jam pasangan XRP/USD.

Harga saat ini diperdagangkan di atas $2,120 dan Simple Moving Average 100-jam. Jika ada pergerakan naik baru, harga mungkin menghadapi resistance di dekat level $2,220. Ini bertepatan dengan level retracement Fib 50% dari pergerakan turun dari swing high $2,416 ke level terendah $2,034.

Resistance utama pertama berada di dekat level $2,250. Penutupan di atas $2,250 dapat mendorong harga ke $2,320. Hambatan berikutnya berada di $2,350. Pergerakan jelas di atas resistance $2,350 mungkin mendorong harga menuju resistance $2,40. Keuntungan lebih lanjut mungkin mendorong harga menuju resistance $2,420. Hambatan besar berikutnya bagi para bulls mungkin berada di dekat $2,450.

Penurunan Lagi?

Jika XRP gagal menembus zona resistance $2,220, harga dapat memulai penurunan baru. Support awal di sisi bawah berada di dekat level $2,120. Support utama berikutnya berada di dekat level $2,10.

Jika terjadi penembusan ke bawah dan penutupan di bawah level $2,10, harga mungkin terus menurun menuju $2,050. Support utama berikutnya berada di dekat zona $2,020, di bawahnya harga dapat terus menurun menuju $2,00.

Indikator Teknis

MACD Per Jam – MACD untuk XRP/USD saat ini kehilangan momentum di zona bearish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk XRP/USD saat ini berada di atas level 50.

Level Support Utama – $2,10 dan $2,050.

Level Resistance Utama – $2,220 dan $2,250.