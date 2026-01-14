Seekor paus sekali lagi menarik hampir 140.000 token LINK dari Binance, senilai $1,96 juta.

PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seekor paus selanjutnya menarik 139.950 token LINK (senilai $1,96 juta) dari Binance.

Saat ini, paus tersebut telah mengakumulasi 342.557 token LINK dalam dua hari terakhir, dengan total nilai $4,81 juta.