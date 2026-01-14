Seekor paus sekali lagi menarik hampir 140.000 token LINK dari Binance, senilai $1,96 juta.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 13:19
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seekor paus selanjutnya menarik 139.950 token LINK (senilai $1,96 juta) dari Binance.

Saat ini, paus tersebut telah mengakumulasi 342.557 token LINK dalam dua hari terakhir, dengan total nilai $4,81 juta.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

