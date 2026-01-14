Polymarket bermitra dengan Golden Globes, memungkinkan penonton untuk bertaruh pada siapa yang mereka pikir akan memenangkan penghargaan

Polymarket melintasi batas dari pasar niche ke malam terbesar Hollywood di Golden Globes ke-83. Saat acara ditayangkan, pembawa acara dan penonton secara rutin memeriksa Polymarket untuk melihat bagaimana para trader bertaruh, dan penilaian kolektif terbukti sangat akurat.

CEO platform tersebut, Shayne Coplan, menggunakan X untuk menyoroti prediksi Polymarket yang hampir sempurna di ajang penghargaan tersebut. Dia mengatakan, "Integrasi pasar prediksi mainstream tunggal paling besar hingga saat ini. Polymarket memprediksi 26/28 pemenang dengan benar."

Pencapaian ini terjadi saat Polymarket berkembang melampaui hiburan ke dalam peramalan ekonomi dunia nyata. Platform ini telah bermitra dengan Parcl, sebuah perusahaan data yang melacak nilai rumah harian, untuk memungkinkan pengguna bertaruh apakah harga perumahan di kota-kota besar AS akan naik atau turun.

Kedua perusahaan baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi untuk memungkinkan pengguna bertaruh pada prediksi mereka untuk harga median di kota-kota seperti Miami dan Los Angeles.

Pasar-pasar ini akan ditutup pada 1 Februari, dengan pemenang ditentukan menggunakan indeks harga harian Parcl. Namun, menurut Polymarket, pasar prediksi perumahan baru akan diperkenalkan setiap bulan, memungkinkan orang untuk terus berdagang berdasarkan data terbaru.

Beberapa pengguna X mengkritik kolaborasi Golden Globes dengan Polymarket

Dalam postingannya, Coplan mencatat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam membantu orang memahami mengapa perkiraan berbasis pasar penting, bahkan jika akurasinya sulit dibantah. Meskipun demikian, dia menggambarkan kemitraan Golden Globes sebagai "momen yang nyata dan menjadi sorotan bagi semua ibu anggota tim kami."

Beberapa pengguna X benar-benar terkejut dengan seberapa akurat platform prediksi tersebut, dengan yang lain mendorong adopsi mainstream lebih lanjut. Namun, integrasi tersebut juga menarik banyak postingan kritis.

Seorang pengguna, Josh Billinson, berkomentar, "Peluang Best Podcast Golden Globes yang dipersembahkan oleh Polymarket adalah titik terendah baru untuk acara penghargaan yang memalukan ini." Komentator lain mendesak publik untuk menolak platform prediksi, menyebut mereka sebagai "kasino saku," sementara yang lain bahkan mempertanyakan legitimasi acara penghargaan tersebut.

Kritik tersebut dibangun atas kekhawatiran terkini seputar Polymarket dan pasar prediksi lainnya, setelah taruhan kontroversial terkait Venezuela. Seorang petaruh anonim dengan tepat memprediksi kejatuhan Presiden Venezuela Nicolás Maduro hanya beberapa jam sebelum penangkapannya dan mengantongi lebih dari $400.000.

Penghasilannya memicu kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam. Demokrat New York Ritchie Torres bahkan mengusulkan RUU 2026 yang akan melarang pejabat pemerintah dan staf dari berdagang di pasar prediksi menggunakan informasi orang dalam. RUU tersebut, Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026, akan mencegah pejabat menggunakan informasi pemerintah non-publik untuk memasang taruhan di pasar prediksi.

Beberapa negara bagian AS menentang pasar prediksi

Saat ini, Polymarket dinilai sekitar $9 miliar, menempatkannya tepat di belakang pemimpin pasar Kalshi. Sebagian besar pasar prediksi teratas mengalami pertumbuhan signifikan menjelang pemilihan presiden AS 2024 dan terus berkinerja kuat setelahnya. Misalnya, pada bulan Desember, Kalshi dan Polymarket secara kolektif mengumpulkan hampir $9 miliar dalam volume perdagangan.

Selama beberapa bulan terakhir, Polymarket dan Kalshi juga telah bermitra dengan beberapa organisasi media. Yahoo Finance telah bekerja sama secara eksklusif dengan Polymarket, sedangkan Google Finance akan menampilkan informasi dari kedua platform. Selain itu, CNN telah bermitra secara resmi dengan Kalshi untuk mengintegrasikan datanya, dan minggu lalu, Polymarket setuju untuk memberikan wawasan pasar eksklusif kepada The Wall Street Journal dan publikasi Dow Jones lainnya.

Namun, platform-platform tersebut juga menghadapi perlawanan dari negara bagian AS. Sebagai permulaan, regulator Tennessee mengeluarkan surat penghentian dan penghentian minggu lalu kepada Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com, menargetkan operasi taruhan olahraga mereka yang diduga tidak berlisensi. Mandat tersebut mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menghentikan penawaran kontrak olahraga, membatalkan kontrak yang tertunda, dan mengembalikan semua dana kepada pelanggan pada 31 Januari.

Meskipun terdaftar di Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Sports Gaming Act negara bagian mengharuskan platform apa pun yang menerima taruhan olahraga memiliki lisensi Tennessee, yang tidak dimiliki oleh ketiganya.

Setidaknya 10 negara bagian telah mengambil tindakan terhadap pasar prediksi selama setahun terakhir, dengan Tennessee menjadi tambahan terbaru. Kalshi sebelumnya telah menerima perintah penghentian dan penghentian dari Nevada, Connecticut, Wisconsin, Arizona, Illinois, Maryland, New Jersey, Montana, dan Ohio.

