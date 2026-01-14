PIF mengalihkan portofolio gaming senilai $12 miliar ke Savvy

Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) dilaporkan mentransfer saham perusahaan game senilai $12 miliar kepada anak perusahaannya Savvy Games Group.

Transfer ini akan mengalihkan pengelolaan investasi game PIF ke Savvy, kata juru bicara Savvy Amar Batkhuu kepada Bloomberg.

Savvy merupakan komponen inti dari strategi game nasional dan esports, tambahnya.

Perusahaan tidak berencana mengubah strategi investasinya dan akan melanjutkan pendekatan non-intervensi PIF, kata Batkhuu.

Setelah transfer, Savvy akan memiliki hampir 10 persen dari Koei Tecmo Holdings, NCSoft Corporation, Nexon Company dan Square Enix Holdings, lapor Bloomberg.

Pada November, Savvy dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan ByteDance China untuk membeli studio game yang terakhir.

Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menguraikan strategi SAR142 miliar ($37,8 miliar) untuk Savvy pada September 2022 untuk menjadikan kerajaan "pusat global utama untuk sektor game dan esports pada tahun 2030".

Anak perusahaan PIF setuju untuk mengakuisisi Scopely yang berbasis di California, pengembang game seluler, seharga $4,9 miliar pada tahun 2023.