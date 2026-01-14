BursaDEX+
Komite Pertanian Senat Menunda Sidang RUU Kripto hingga 27 Januari

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/14 14:16

TLDR

  • Komite Pertanian Senat menunda sidang RUU kripto hingga 27 Januari.
  • RUU tersebut akan dipublikasikan pada 21 Januari, memberikan waktu untuk peninjauan sebelum sidang.
  • Senator Boozman menekankan pentingnya transparansi dan peninjauan menyeluruh untuk RUU kripto.
  • Komite Perbankan Senat akan mengadakan sidang markup terpisah untuk RUU kripto pada 19 Januari.
  • Komite Pertanian sedang menangani masalah seperti ketentuan etika dan aturan kuorum untuk regulator kripto.

Komite Pertanian Senat telah menunda sidang RUU struktur pasar kripto hingga 27 Januari. Awalnya dijadwalkan pada 15 Januari, sidang kini akan berlangsung 12 hari kemudian. Komite akan mempublikasikan RUU tersebut pada 21 Januari, memberikan waktu untuk peninjauan sebelum pembahasan.

Jadwal Baru untuk RUU Kripto Komite Pertanian

Menurut laporan dari CoinDesk, Komite Pertanian mengumumkan tanggal baru pada hari Selasa. Para legislator akan membahas amandemen RUU dan memberikan suara apakah akan menambahkannya. Senator John Boozman, ketua komite, menekankan pentingnya transparansi dan peninjauan menyeluruh.

"Jadwal yang direvisi ini memastikan transparansi dan memungkinkan peninjauan menyeluruh saat komite melanjutkan legislasi," kata Boozman. Sidang ini merupakan langkah penting menuju kemajuan RUU ke Senat penuh.

RUU tersebut akan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pasar kripto. RUU ini bertujuan untuk mengatur industri sambil memastikan perlindungan konsumen dan mendukung inovasi. Komite sedang bekerja untuk menyelesaikan draf teks sebelum sidang berlangsung.

Komite Perbankan Senat Mengadakan Sidang Terpisah

Komite Perbankan Senat akan mengadakan sidang markup pada hari Kamis untuk versi RUU kripto mereka. Draf versi ini dirilis pada Senin malam. Para legislator di Komite Perbankan diharapkan mengusulkan amandemen selama sidang. Proses ini mirip dengan yang dijadwalkan untuk Komite Pertanian.

Senator Cory Booker bekerja bersama Senator Boozman pada legislasi yang diusulkan. Komite terus fokus pada perlindungan konsumen sambil mempromosikan inovasi. Kedua legislator telah menyatakan dedikasi untuk menciptakan aturan yang menyeimbangkan keamanan dan pertumbuhan dalam pasar kripto.

Penundaan sidang Komite Pertanian mengikuti upaya berkelanjutan untuk mengatasi masalah kompleks dalam draf teks. Masalah ini mencakup ketentuan etika mengenai hubungan mantan Presiden Donald Trump dengan bisnis kripto. Komite juga sedang meninjau aturan kuorum untuk lembaga seperti Securities and Exchange Commission dan Commodity Futures Trading Commission.

Postingan Senate Agriculture Committee Delays Crypto Bill Hearing to January 27 pertama kali muncul di Blockonomi.

