Takut atau Serakah? Pasar Didorong oleh Emosi

Mengapa pasar terkadang naik secara irasional atau jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan?
Jawabannya sering kali terletak pada sentimen pasar.
Dalam artikel baru kami, kami menguraikan:
- Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Indeks Ketakutan dan Keserakahan
- Bagaimana psikologi trader mempengaruhi pergerakan harga
- Mengapa ketakutan ekstrem dan keserakahan ekstrem meningkatkan risiko
- Cara menggunakan sentimen sebagai alat pendukung, bukan sinyal
Memahami emosi di balik aksi harga dapat membantu trader tetap disiplin dan menghindari kesalahan yang merugikan.
👉 Baca artikel lengkapnya di sini:
