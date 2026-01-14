BursaDEX+
Mengapa pasar terkadang naik secara irasional atau jatuh lebih cepat dari perkiraan? Jawabannya sering terletak pada sentimen pasar. Dalam artikel baru kami, kami menguraikan:

Takut atau Serakah? Pasar Didorong oleh Emosi

Penulis: MediumSumber: Medium
2026/01/14 15:29

Mengapa pasar terkadang naik secara irasional atau jatuh lebih cepat dari yang diperkirakan?
Jawabannya sering kali terletak pada sentimen pasar.

Dalam artikel baru kami, kami menguraikan:

  • Apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh Indeks Ketakutan dan Keserakahan
  • Bagaimana psikologi trader mempengaruhi pergerakan harga
  • Mengapa ketakutan ekstrem dan keserakahan ekstrem meningkatkan risiko
  • Cara menggunakan sentimen sebagai alat pendukung, bukan sinyal

Memahami emosi di balik aksi harga dapat membantu trader tetap disiplin dan menghindari kesalahan yang merugikan.

👉 Baca artikel lengkapnya di sini:
https://nordfx.com/useful-articles/fear-and-greed-index-market-sentiment?utm_source=social&utm_medium=post&utm_campaign=nordfx

📈 Trading lebih cerdas. Berpikir melampaui grafik.

🧠📊 Ketakutan atau Keserakahan? Pasar Digerakkan oleh Emosi awalnya diterbitkan di Coinmonks on Medium, di mana orang-orang melanjutkan percakapan dengan menyoroti dan menanggapi cerita ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

