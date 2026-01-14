BursaDEX+
PI sedikit naik dalam 24 jam terakhir tetapi tidak seimpresif altcoin lainnya.PI sedikit naik dalam 24 jam terakhir tetapi tidak seimpresif altcoin lainnya.

Akankah Token PI dari Pi Network Akhirnya Bergabung dengan Reli Pasar yang Lebih Luas?

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/14 15:25
Pi Network
PI$0,2044--%
TokenFi
TOKEN$0,004841+%2,19
Notcoin
NOT$0,0006448+%4,43

Pasar cryptocurrency telah menguat dalam 24 jam terakhir, mungkin dipimpin oleh lebih banyak optimisme terkait pemotongan suku bunga di Amerika Serikat.

Data CPI yang dirilis kemarin sekali lagi lebih rendah dari perkiraan, yang hanya menegaskan kembali klaim POTUS bahwa suku bunga harus diturunkan selama pertemuan FOMC akhir Januari, meskipun laporan sebelumnya mengatakan Powell akan menghentikan pemotongan tersebut.

Harga Bitcoin melonjak ke level tertinggi dua bulan sebesar $96.600, sementara banyak altcoin mencatat keuntungan signifikan. Meskipun juga mengalami kenaikan, token asli Pi Network gagal mengikuti tren tersebut, dan hanya naik 1,5% dalam 24 jam terakhir.

Pi Network (PI) Price on CoinGeckoPi Network (PI) Price on CoinGecko

Ini telah menjadi tren yang jelas untuk token tersebut selama beberapa bulan terakhir. Kinerjanya sangat berbeda dari sebagian besar altcoin lainnya. Pada November, ketika pasar mengalami penurunan, PI tetap relatif stabil dan bahkan mencatat beberapa keuntungan di satu titik.

Pada awal Januari 2026, ketika BTC melonjak menuju $95.000 dan beberapa altcoin naik hingga dua digit, PI tertinggal dan tidak dapat menembus dari kisaran konsolidasi $0,20 dan $0,22.

Lanskap tampak serupa, setidaknya untuk saat ini. Kenaikan harian kecil PI belum memberikan dorongan yang diperlukan untuk breakout yang lebih mendalam. Seperti biasa, komunitas proyek tampak bullish, memposting banyak prediksi harga di X dengan beberapa target yang tidak masuk akal sebesar $100 atau bahkan $314 per token, yang tidak dapat dicapai pada saat ini, paling tidak.

Namun, beberapa model AI populer percaya ada peluang kecil untuk breakout berkelanjutan dari PI kecuali ada katalis besar yang datang dari proyek itu sendiri. Pembaruan terbaru, yang diterbitkan pada akhir minggu lalu, belum bisa melakukan pekerjaan tersebut untuk saat ini.

Postingan Akankah Token PI Pi Network Akhirnya Bergabung dengan Rally Pasar yang Lebih Luas? pertama kali muncul di CryptoPotato.

