Boeing Ungguli Airbus dalam Pesanan 2025 dengan Bantuan Maskapai Teluk

Melampaui Airbus untuk pertama kalinya sejak 2018

Pesanan dari UAE, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi mendongkrak Boeing

Produsen pesawat Eropa memimpin dalam pengiriman

Pesanan dari UAE, Bahrain, Qatar, dan Arab Saudi membantu mendongkrak Boeing melampaui Airbus dalam penjualan pesawat global tahun lalu, pertama kalinya produsen pesawat AS melampaui pesaing Eropanya sejak 2018.

Produsen pesawat AS menandatangani kesepakatan untuk menjual 1.075 jet komersial pada 2025, sementara pesaing Eropanya menerima 889 pesanan.

Boeing, yang melaporkan total untuk 12 bulan terakhir kemarin, melihat pengiriman meningkat menjadi 600 unit, naik 72 persen per tahun. Airbus, yang juga mengungkapkan angkanya minggu ini, masih mengantarkan lebih banyak pesawat secara keseluruhan, sebanyak 793.

Maskapai Teluk memesan gabungan 267 jet penumpang dari Boeing pada 2025 dan menerima 41 pengiriman dari pembelian sebelumnya, menurut angka terbaru dari situs web perusahaan.

Maskapai berbiaya rendah Emirati Flydubai menandatangani kontrak untuk 75 pesawat berbadan sempit Boeing 737 MAX di Dubai Airshow pada November, dengan opsi untuk membeli 75 unit tambahan.

Pada acara yang sama, maskapai berbasis Dubai Emirates setuju untuk mengakuisisi 65 pesawat berbadan lebar Boeing 777-9 dan maskapai berbasis Bahrain Gulf Air menyelesaikan pesanan Juli untuk 15 Boeing 787 Dreamliner, pesawat jarak jauh lainnya.

Maskapai dari Teluk dan Timur Tengah yang lebih luas sedang mengalami "era baru pertumbuhan dan modernisasi", kata Boeing dalam siaran pers selama airshow, mencatat bahwa armada pesawat komersial regional diproyeksikan akan lebih dari dua kali lipat dalam dua dekade mendatang.

Maskapai lokal akan membutuhkan total kasar 1.400 jet berbadan lebar dan lorong tunggal baru pada 2044, menurut produsen AS.

Qatar Airways juga termasuk di antara maskapai berbasis Teluk yang melakukan pemesanan dengan Boeing tahun lalu, dengan kesepakatan untuk membeli antara 160 dan 210 pesawat berbadan lebar yang diumumkan pada pertengahan Mei selama kunjungan Presiden AS Donald Trump ke kawasan tersebut.

Selama perjalanan yang sama, Boeing menerima pesanan langsung pertamanya dari perusahaan leasing pesawat berkantor pusat di Arab Saudi AviLease, untuk 20 737-8 dengan opsi untuk 10 lagi.

Gedung Putih menyebutnya "pesanan terbesar yang pernah ada" untuk kategori pesawat tersebut.

Selama beberapa tahun terakhir, Boeing telah bergulat dengan masalah keselamatan dan penundaan yang meluas, tetapi telah bekerja untuk membalikkan keadaan di bawah presiden dan CEO Kelly Ortberg, yang diangkat pada musim panas 2024.

Airbus juga harus menunda beberapa pengiriman pada 2025 di tengah penemuan cacat desain pada panel badan pesawat pemasok dan masalah dalam mengamankan mesin.

Analis memberi tahu AGBI pada Juni bahwa Boeing semakin berada dalam posisi untuk memenuhi komitmennya kepada maskapai berbasis Teluk dalam jangka panjang.

Kepemimpinan perusahaan dijadwalkan untuk membahas kinerja keuangan 2025 dan prospek 2026 pada 27 Januari.