Lebih dari 75 amandemen menghantam RUU kripto beberapa hari sebelum sidang Senat

Lebih dari 75 usulan perubahan terhadap undang-undang cryptocurrency utama telah diajukan oleh senator AS menjelang sidang kritis yang dijadwalkan minggu ini, dokumen menunjukkan.

Usulan tersebut mencakup berbagai topik, mulai dari melarang imbal hasil pada stablecoin sepenuhnya hingga mencegah pejabat pemerintah menghasilkan uang melalui investasi cryptocurrency. Perubahan tentang bagaimana layanan pencampuran aset digital diklasifikasikan juga telah diajukan. Anggota dari kedua partai politik utama telah mengajukan modifikasi ini.

Sesi markup dijadwalkan pada Kamis

Pada hari Kamis, Komite Perbankan Senat akan mengadakan sesi markup. Legislator akan memperdebatkan amandemen yang diusulkan, memberikan suara apakah akan menyetujui salah satu dari mereka atau tidak, dan kemudian menentukan apakah undang-undang utama harus dilanjutkan atau tidak. Pertemuan serupa telah dijadwalkan oleh Komite Pertanian Senat, tetapi telah dijadwalkan ulang hingga akhir Januari. Tepat sebelum tengah malam pada hari Senin, undang-undang asli Komite Perbankan menjadi dapat diakses. Legislator dan pejabat bisnis telah dengan cermat memeriksa rinciannya sejak saat itu.

Beberapa modifikasi yang diusulkan mendapat dukungan dari anggota kedua partai. Senator Thom Tillis dan Angela Alsobrooks telah bersama-sama mengajukan tiga perubahan. Dua di antaranya berfokus pada bagian RUU yang berurusan dengan imbalan stablecoin. Salah satunya akan menghapus kata "semata-mata" dari bahasa saat ini, yang menyatakan bahwa "penyedia layanan aset digital tidak boleh membayar segala bentuk bunga atau imbal hasil (baik dalam bentuk uang tunai, token, atau pertimbangan lainnya) semata-mata sehubungan dengan kepemilikan stablecoin pembayaran."

Usulan mereka yang lain akan mengubah aturan pelaporan dan memperkenalkan persyaratan panduan risiko untuk pembayaran imbal hasil. Beberapa modifikasi yang diusulkan tambahan juga menargetkan bagian imbalan stablecoin, dengan beberapa bertujuan untuk menghapus pembayaran imbal hasil sepenuhnya.

Selama sesi markup kongres yang khas, sebagian besar amandemen yang diusulkan gagal disahkan. Banyak juga yang dapat ditarik berdasarkan kesepakatan yang dibuat selama pertemuan. Ini berarti sebagian besar item dalam daftar panjang tersebut kemungkinan tidak akan masuk ke dalam versi akhir.

Kekhawatiran etika masih belum terselesaikan

Yang masih tidak pasti adalah apakah para pembuat undang-undang telah mencapai kesepakatan tentang kekhawatiran yang diajukan Demokrat sebelumnya selama negosiasi. Masalah utama melibatkan pertanyaan etika yang dimiliki Demokrat tentang Presiden Donald Trump dan hubungan keluarganya dengan industri cryptocurrency. Mereka secara resmi menguraikan kekhawatiran ini dalam dokumen musim gugur lalu. Senator Ruben Gallego dilaporkan membantu menegosiasikan ketentuan etika, tetapi tidak ada perubahan yang diusulkannya tampaknya membahas topik ini berdasarkan deskripsi mereka.

Senator Chris Van Hollen telah mengajukan usulan yang menyerukan "ketentuan anti-korupsi" dan usulan lain yang memerlukan pengungkapan kepentingan keuangan yang diberi label sebagai "persyaratan anti-promosi."

Seorang anggota staf Demokrat mengatakan Selasa malam bahwa diskusi etika sedang berlangsung, tetapi tidak ada kesepakatan yang telah diselesaikan. Anggota staf tersebut menyebut etika sebagai "salah satu dari beberapa poin penting dalam pembicaraan ini."

Senator Lisa Blunt Rochester telah mengusulkan perubahan yang membahas "persyaratan kuorum." Ini berkaitan dengan kekhawatiran Demokrat bahwa Trump belum menunjuk Demokrat mana pun ke komisi bipartisan yang seharusnya menjalankan Komisi Sekuritas dan Bursa serta Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas. Kedua lembaga saat ini hanya memiliki Republikan di posisi kepemimpinan.

Senator Demokrat Gallego, Alsobrooks, Blunt Rochester, Jack Reed, Andy Kim, Raphael Warnock, Catherine Cortez Masto, Elizabeth Warren, dan Van Hollen mengajukan usulan sebelum batas waktu Selasa. Dari pihak Republik, Tillis, Mike Rounds, Bill Hagerty, Pete Ricketts, Katie Britt, John Kennedy, Cynthia Lummis, Kevin Cramer, dan Tim Scott mengajukan ketentuan.

