Ces 2026: Bosch Membentuk Masa Depan Mobilitas, Manufaktur, dan Teknologi dalam Kehidupan Sehari-hari

Tanja Rueckert: "Keahlian kami memungkinkan kami untuk menjembatani kesenjangan antara yang fisik dan yang digital."

Paul Thomas: "Bosch menguasai perangkat lunak dan perangkat keras. Itulah yang menjadi dasar kesuksesan kami."

Prakiraan penjualan: Bosch memperkirakan penjualan perangkat lunak dan layanan akan melebihi enam miliar euro – sekitar dua pertiga di sektor bisnis Mobilitas.

Mobilitas cerdas dan personal: Perangkat lunak Bosch menghadirkan fungsi baru ke beberapa mobil bahkan setelah mereka meninggalkan dealer.

Kolaborasi: Bosch membuat pabrik siap untuk masa depan – bersama Microsoft dan dengan bantuan agentic AI.

Pasar AS sangat strategis: Bosch mengumumkan kerja sama luas dengan Kodiak AI untuk berkolaborasi pada platform redundan yang digunakan dalam truk tanpa pengemudi.

Optimisme AI global: Bosch Tech Compass menunjukkan penerimaan luar biasa – 70 persen responden menganggap AI sangat penting untuk masa depan.

Dubai, UAE – Dalam dunia yang semakin digital, perangkat lunak adalah mesin kemajuan yang tak terlihat. Ini membentuk cara kita berkomunikasi, bekerja, menggunakan perangkat dalam kehidupan sehari-hari, dan memproduksi barang. Tetapi hanya ketika menyatu dengan mulus dengan dunia fisik perangkat keras, barulah ia mengungkapkan potensi penuhnya. Di CES® 2026, Bosch menampilkan bagaimana perangkat lunak dan perangkat keras dapat bekerja sama untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerdas. "Keahlian bertahun-tahun kami dalam perangkat keras dan perangkat lunak memungkinkan kami menjembatani kesenjangan antara yang fisik dan yang digital," kata Tanja Rueckert, anggota dewan manajemen Robert Bosch GmbH, di pameran dagang elektronik di Las Vegas. "Dengan mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, kami dapat menciptakan produk dan solusi cerdas yang berpusat pada manusia – dengan kata lain, 'diciptakan untuk kehidupan'," lanjutnya. "Bosch sama-sama menguasai kedua dunia – dan kami telah membangun keahlian yang diperlukan untuk ini sendiri. Itulah yang menjadi dasar kesuksesan kami," tambah Paul Thomas, presiden Bosch di Amerika Utara.

Pada awal dekade berikutnya, Bosch memperkirakan akan menghasilkan penjualan lebih dari 6 miliar euro dengan perangkat lunak dan layanan, yang sebagian besar sudah berbasis kecerdasan buatan (AI). Sekitar dua pertiga dari pendapatan ini diperkirakan berasal dari sektor bisnis Mobilitas. Perusahaan memperkirakan penjualan perangkat lunak, teknologi sensor, komputer berkinerja tinggi, dan komponen jaringannya akan berlipat ganda pada pertengahan 2030-an menjadi lebih dari 10 miliar euro. Bosch terus menetapkan kecepatan dalam penerapan dan pengembangan AI juga: pada akhir 2027, perusahaan teknologi ini akan menginvestasikan lebih dari 2,5 miliar euro di bidang ini.

Inovasi AI untuk kokpit

Ketika menyangkut kendaraan masa depan, AI memainkan peran penting. Bosch sudah menggunakan AI untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di balik kemudi. Di CES® 2026 di Las Vegas, Bosch (NSE: BOSCHLTD) akan mendemonstrasikan kokpit berbasis AI barunya. Ini adalah sistem all-in-one yang memungkinkan lingkungan mobil sangat personal. Kokpit dilengkapi dengan model bahasa besar AI yang memungkinkan komunikasi seperti dengan orang sungguhan. Ini juga memiliki model bahasa visual yang dapat menginterpretasikan apa yang terjadi di dalam dan di luar kendaraan. Berdasarkan ini, sistem dapat, misalnya, secara otomatis mencari tempat parkir saat tiba di tujuan atau membuat risalah rapat untuk pertemuan online.

Pada saat yang sama, Bosch menetapkan dirinya sebagai penyedia terkemuka sistem by-wire, teknologi kunci lain untuk mengemudi otomatis dan yang didefinisikan perangkat lunak. Sistem ini menggantikan koneksi mekanis untuk rem dan kemudi dengan jalur sinyal listrik, yang membuka kebebasan yang sepenuhnya baru dalam hal desain, keamanan dan kontrol perangkat lunak. Dengan brake-by-wire dan steer-by-wire, Bosch memperkirakan akan mencapai pendapatan penjualan kumulatif lebih dari 7 miliar euro pada 2032. Dinamika pasar teknologi kunci ini akan terus berakselerasi di tahun 2030-an.

Mengurangi mabuk perjalanan – berkat perangkat lunak cerdas Bosch

Perangkat lunak Vehicle Motion Management Bosch memungkinkan untuk mengontrol gerakan kendaraan dalam semua enam derajat kebebasan dengan mengontrol rem, kemudi, powertrain, dan sasis secara terpusat. Ini berarti aktuator individual dapat dikoordinasikan dengan lebih baik dan digunakan lebih efisien. Di masa depan, mereka bahkan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi. Vehicle Motion Management dapat sangat mengurangi gerakan bergulir kendaraan di tikungan atau gerakan pitching dalam lalu lintas stop-and-go, yang bertujuan untuk mencegah mabuk perjalanan – langkah penting menuju mengemudi otonom.

Tentang topik itu, Bosch mempersembahkan teknologi terobosan dalam kombinasi teknologi sensor dan AI dengan Radar Gen 7 Premium barunya, yang merayakan debut dunianya di CES di Las Vegas. Sensor radar meningkatkan fungsi bantuan mengemudi seperti pilot jalan bebas hambatan. Berkat konfigurasi antena khususnya, ini memungkinkan presisi sudut maksimum dan jangkauan yang sangat panjang. Misalnya, sensor mendeteksi objek yang sangat kecil seperti palet dan ban mobil pada jarak lebih dari 200 meter. Ini memungkinkannya untuk mendeteksi dengan tepat beban yang hilang atau pengguna jalan lain bahkan dalam situasi lalu lintas yang kompleks dan dengan demikian memicu manuver mengemudi yang sesuai.

E-bike juga menjadi lebih aman dari sebelumnya berkat keahlian Bosch dalam perangkat keras dan perangkat lunak: aplikasi eBike Flow sekarang memiliki fungsi baru yang memungkinkan pengguna menandai e-bike atau baterai mereka sebagai dicuri. Ini membuat lebih sulit bagi pencuri untuk menjual kembali e-bike atau baterai, karena segera setelah pembeli bekas, dealer khusus, atau otoritas mencoba terhubung ke e-bike melalui aplikasi eBike Flow, mereka akan menerima peringatan.

Pahlawan tak dikenal digitalisasi: Sensor MEMS

Tidak peduli apakah itu pertanyaan tentang perangkat berteknologi tinggi di mobil, di industri, atau di rumah: inovasi mengandalkan sensor kecil. Di CES, Bosch mempersembahkan platform sensor BMI5 AI MEMS terbarunya. Semua sensor yang dikembangkan berdasarkan ini ditandai dengan tingkat presisi, ketahanan, dan efisiensi energi yang tinggi. Mereka juga memiliki fungsi AI terintegrasi yang dapat mengenali gerakan, posisi, dan bahkan konteks. Satu area di mana sensor gerak baru ini digunakan adalah dalam aplikasi realitas virtual dan augmented. Dengan melacak gerakan kepala secara tepat dan hampir tanpa penundaan, mereka memungkinkan pengguna berinteraksi secara alami dalam lingkungan 3D. Mereka juga membantu robot mengenali lingkungan dan gerakan mereka dengan akurasi tinggi – misalnya, mereka menunjukkan robot humanoid cara menemukan jalur yang tepat bahkan ketika ada objek yang menghalangi lensa kamera.

Bosch bekerja sama dengan Microsoft pada "Manufacturing Co-Intelligence®"

Di CES® 2026 di Las Vegas, Bosch sekarang telah mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kolaborasinya dengan Microsoft. Bersama dengan Microsoft (NASDAQ: MSFT), Bosch akan memperluas penawaran "Manufacturing Co-Intelligence®" nya, menjelajahi kemajuan yang berpotensi merevolusi produksi melalui penggunaan kecerdasan buatan agentic. Kedua perusahaan akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Las Vegas.

Agentic AI dapat menginterpretasikan jumlah data yang sangat besar, membuat keputusan yang sebagian besar otonom dan mengeksekusi tugas untuk mengoptimalkan produksi, pemeliharaan dan rantai pasokan. "Ini membuat proses pabrik lebih cerdas," kata Tanja Rückert. Kolaborasi ini berusaha menggabungkan pengetahuan industri mendalam Bosch di sektor produksi dan perangkat lunak industri dengan infrastruktur TI terkemuka dan keahlian perangkat lunak Microsoft. Kedua perusahaan bertujuan untuk membuat proses produksi yang ada dapat diskalakan dengan solusi yang didukung AI sehingga pabrik tidak hanya lebih efisien, tetapi organisasi juga dapat meringankan beban rekan kerja. Misalnya, dengan mendeteksi penyimpangan dalam proses produksi pada tahap awal, waktu henti dapat diminimalkan dan biaya produksi dikurangi. Salah satu pelanggan Bosch pertama untuk "Manufacturing Co-Intelligence®" adalah Sick AG, produsen global terkemuka sensor dan solusi sensor untuk aplikasi industri.

Perlindungan revolusioner seukuran saku terhadap pemalsuan

Sorotan CES lainnya adalah pendekatan inovatif Bosch dalam memerangi produk palsu. Dengan Origify, Bosch mempersembahkan solusi cerdas yang memberikan produk DNA digital. Ini adalah ekosistem perangkat lunak dengan teknologi inti untuk pengenalan pola permukaan yang memverifikasi keaslian barang fisik. Alih-alih mengandalkan label, chip, atau kode tambahan, Origify menganalisis karakteristik fisik unik dan tidak dapat direplikasi dari permukaan produk dan memberikannya identitas digital yang tahan gangguan. Setelah terdaftar dalam sistem, aplikasi Detector terkait dapat memungkinkan verifikasi cepat dan andal: streaming video langsung dari objek dapat digunakan untuk menentukan dalam hitungan detik apakah itu asli – atau palsu.

Bosch di AS: pertumbuhan, investasi, dan kemitraan yang kuat

AS tetap menjadi pasar pertumbuhan penting dan strategis bagi Bosch. "Kolaborasi kami dengan Microsoft adalah contoh kuat bagaimana kami terus mendorong pertumbuhan, investasi, dan kolaborasi di sini di AS – dan itu hanya satu contoh di antara banyak," kata Thomas. Selain pekerjaannya dengan Microsoft, Bosch mendorong banyak inisiatif lain di pasar AS. Itu termasuk kesepakatan dengan Kodiak AI, pelopor di bidang mengemudi otonom untuk truk. Bosch dan Kodiak AI berkolaborasi pada platform redundan yang independen dari kendaraan untuk truk tanpa pengemudi. Platform semacam itu adalah sistem komprehensif perangkat keras dan perangkat lunak khusus yang terintegrasi ke dalam truk standar untuk memberi mereka kemampuan mengemudi otonom. Bosch memasok berbagai komponen perangkat keras – termasuk sensor dan komponen aktuasi kendaraan seperti teknologi kemudi – untuk platform ini. Bosch juga saat ini memodernisasi pabrik wafer silikon karbidanya di Roseville, California. Tujuannya adalah untuk memperkuat produksi teknologi penting ini untuk elektromobilitas.

Bosch Tech Compass: AI adalah kekuatan pendorong untuk masa depan

Bosch Tech Compass, survei terhadap lebih dari 11.000 orang di tujuh negara di seluruh dunia, menunjukkan bahwa mayoritas orang melihat AI sebagai teknologi paling berpengaruh dan paling positif di tahun-tahun mendatang. Temuan kunci adalah bahwa antusiasme untuk AI tumbuh di seluruh dunia, dengan 70 persen responden melihatnya sebagai sangat penting untuk masa depan. Sikap positif ini disertai dengan peningkatan simultan dalam kelelahan kemajuan. Menurut survei Bosch, meskipun harapan tinggi yang ditempatkan pada AI, ada juga kekhawatiran tentang dampak sosial negatifnya – tidak ada teknologi lain yang dilihat sebagai ancaman potensial bagi masyarakat. Secara keseluruhan, 57 persen ingin melihat "tombol jeda" untuk lebih memahami implikasi dari pengembangan teknologi.

