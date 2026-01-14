Harga Ethereum bertahan di atas $3.300 saat bulls menekan resistance – tren masih konstruktif namun teregang

Dengan latar belakang risk-on yang kuat, harga Ethereum mendorong ke resistensi lokal sementara aliran kripto yang lebih luas tetap dipimpin oleh Bitcoin.

Bias harian: bullish, tetapi mendekati zona keputusan

Grafik harian ETH/USDT dengan EMA20, EMA50 dan volume"loading="lazy" />ETH/USDT — grafik harian dengan candlestick, EMA20/EMA50 dan volume.

Pada harian (D1), harga Ethereum berada di $3.336,88, jelas di atas semua moving average utama. Bendera regime secara teknis netral, tetapi aksi harga sama sekali tidak datar: kita trading di atas EMA 20, 50, dan 200 hari dan memeluk band volatilitas atas. Ini adalah pasar yang naik bertemu resistensi daripada pasar yang berada dalam keseimbangan.

EMA (struktur tren)

– EMA 20: $3.130,03

– EMA 50: $3.140,48

– EMA 200: $3.295,46

Harga di $3.336 nyaman di atas ketiganya, dengan 20 dan 50 hari hampir saling tumpang tindih dan tepat di bawah 200 hari. Tren jangka pendek dan menengah selaras, dan harga juga kembali di atas garis tren jangka panjang (EMA 200). Kombinasi tersebut biasanya berarti trader tren akan mempertahankan pullback menuju $3.150–3.250 pada sentuhan pertama, karena jalur resistensi terkecil masih naik.

RSI (momentum dan risiko overheating)

– RSI 14 (harian): 65,35

RSI harian berada di wilayah bullish tetapi belum ekstrem. Momentum berada di sisi bulls, tetapi kita cukup dekat dengan band overbought yang khas sehingga dorongan impulsif lainnya dapat memicu profit-taking. Secara praktis, ini berarti pasar masih bisa meluas lebih tinggi, tetapi long yang terlambat memerlukan level invalidasi yang jelas karena uang mudah dari swing mungkin sudah di belakang kita.

MACD (kekuatan tren)

– Garis MACD: 54,03

– Signal: 31,11

– Histogram: 22,91 (positif)

MACD secara solid bullish: garis jauh di atas signal dan histogram positif dan lebar. Trend-follower masih mengendalikan pada harian; belum ada sinyal topping yang jelas. Ini mengonfirmasi bahwa pergerakan naik saat ini lebih dari sekadar squeeze cepat, dan tren memiliki kedalaman di baliknya.

Bollinger Bands (posisi dalam rentang)

– Band tengah: $3.098,34

– Band atas: $3.348,52

– Band bawah: $2.848,17

– Harga: $3.336,88 (tepat di bawah band atas)

Harga Ethereum menekan ke band atas, yang merupakan perilaku tren klasik dalam advance, tetapi juga berarti kita berada di setengah mahal dari amplop volatilitas. Dalam tren yang kuat, harga dapat berjalan di band selama berhari-hari; namun, ketika dikombinasikan dengan RSI mendekati 70, ini biasanya bukan tempat profesional memulai swing long segar. Ini adalah tempat mereka trailing stop lebih ketat dan mulai memikirkan risiko mean reversion.

ATR (latar belakang volatilitas)

– ATR 14 (harian): $105,20

ATR harian sedikit di atas $100 berarti harga Ethereum secara rutin berayun 3% atau lebih dalam sehari. Volatilitas meningkat tetapi tidak kacau. Dari perspektif positioning, stop memerlukan ruang bernapas lebih banyak; menggunakan stop kecil sekitar 1–2% akan membuat Anda terpotong dengan sangat mudah di lingkungan ini.

Level pivot harian (zona infleksi terdekat)

– Pivot point (PP): $3.338,89

– R1: $3.362,63

– S1: $3.313,14

Harga trading hampir tepat di pivot harian, dengan band yang sangat ketat hingga R1 dan turun ke S1. Kita berada di ekuilibrium intraday pada peta harian. Breakout dan hold yang menentukan di atas $3.362–3.370 akan membingkai hari ini sebagai hari ekspansi bullish, sementara trading berkelanjutan di bawah $3.313 akan meningkatkan peluang fade yang lebih dalam menuju EMA 20 hari.

Grafik per jam: tren naik, tetapi momentum stretched

Grafik 1H secara langsung bullish dan, tidak seperti harian, regime sistem di sini secara eksplisit ditandai bullish. Harga grinding lebih tinggi di atas semua moving average utama, tetapi momentum per jam mulai terlihat lelah.

EMA pada H1

– EMA 20: $3.277,88

– EMA 50: $3.208,95

– EMA 200: $3.145,83

– Harga: $3.337,87

Pada per jam, harga Ethereum trading jauh di atas EMA 20, 50, dan 200 dengan pemisahan yang jelas di antara mereka, uptrend jangka pendek yang sempurna. Pullback ke EMA 20 sekitar $3.280 telah menjadi zona buy-the-dip alami akhir-akhir ini. Retest yang lebih dalam dari $3.210–3.150 masih akan membuat struktur per jam nyaman bullish, hanya lebih mean-reverted.

RSI pada H1

– RSI 14 (1H): 75,69

RSI per jam overheating. Kita berada di wilayah di mana trader jangka pendek sering mulai fade pergerakan atau setidaknya mengunci profit. Itu tidak berarti top segera, tetapi memang berarti risiko condong ke konsolidasi atau pullback daripada kelanjutan garis lurus dari sini.

MACD pada H1

– Garis MACD: 52,49

– Signal: 49,91

– Histogram: 2,58 (едва positif)

Garis MACD masih di atas signal, jadi tren masih utuh, tetapi histogram telah menipis. Momentum memudar meskipun harga masih grinding naik. Jenis divergence seperti itu sering mendahului churn sideways atau koreksi dangkal, terutama ketika dikombinasikan dengan RSI overbought.

Bollinger Bands dan ATR pada H1

– Band tengah: $3.266,95

– Band atas: $3.419,51

– Band bawah: $3.114,38

– ATR 14 (1H): $32,50

Pada per jam, band telah meluas dengan harga mendekati setengah atas amplop tetapi tidak terpaku pada ekstrem. Dikombinasikan dengan ATR intraday $32, Anda melihat ayunan 1% di dalam channel yang masih bullish. Itu adalah latar belakang yang baik bagi trader aktif untuk bekerja pada dip, tetapi juga setup di mana pengejar yang terlambat dapat dihukum jika mereka membeli tepat sebelum ayunan mean reversion standar.

Level pivot per jam

– Pivot point (PP): $3.338,59

– R1: $3.341,92

– S1: $3.334,55

Cluster pivot per jam sangat ketat. Kita melayang tepat di pivot dengan R1 dan S1 hanya beberapa dolar jauhnya. Ini biasanya mendahului ekspansi volatilitas: pasar coiling di atas support, tetapi ketika breakout, cenderung bergerak cepat. Perhatikan bagaimana harga Ethereum berperilaku di sekitar $3.335–3.345 dalam beberapa jam ke depan, karena zona mikro itu kemungkinan akan menentukan arah intraday.

Grafik 15 menit: konteks eksekusi intraday

15 menit (M15) masih diberi label bullish, tetapi momentum di sana sudah mendingin, yang sejalan dengan ide jeda atau pullback jangka pendek daripada pergerakan blow-off segera lebih tinggi.

EMA pada M15

– EMA 20: $3.332,21

– EMA 50: $3.304,08

– EMA 200: $3.205,18

– Harga: $3.337,88

Harga sedikit di atas EMA 20 dengan pemisahan yang layak dari EMA 50 dan 200. Tren jangka pendek masih naik, tetapi kemiringan telah mendatar sedikit dibandingkan dengan per jam. Untuk eksekusi, dip ke $3.320–3.330 adalah tempat pertama trader intraday akan menguji perairan di sisi long, dengan support struktural yang lebih kuat lebih rendah sekitar $3.300 dan $3.280.

RSI dan MACD pada M15

– RSI 14 (15m): 57,60

– Garis MACD: 6,05

– Signal: 7,81

– Histogram: -1,76 (sedikit negatif)

Pada grafik 15 menit, RSI telah dingin kembali ke rentang tengah, dan MACD baru saja berguling di bawah garis sinyalnya. Itu adalah bukti awal kelelahan jangka pendek setelah dorongan terbaru. Timeframe yang lebih pendek sekarang condong ke fase konsolidasi atau pullback ringan bahkan saat per jam dan harian tetap bias up-trend. Dengan kata lain, gambaran mikro adalah counter-trend relatif terhadap timeframe yang lebih tinggi, biasanya peluang untuk mengintai entri yang lebih baik daripada alasan untuk panik.

Bollinger Bands dan ATR pada M15

– Band tengah: $3.335,61

– Band atas: $3.348,59

– Band bawah: $3.322,63

– ATR 14 (15m): $8,10

Harga melayang tepat di sekitar band tengah dengan ATR $8 yang sederhana. Itu adalah konsolidasi yang tenang di dalam uptrend yang lebih besar. Jangka pendek, harga Ethereum mengambil nafas, tidak breakout.

Konteks pasar: ETH bullish, tetapi tidak memimpin kelompok

Total kapitalisasi pasar kripto di utara $3,33 triliun dan peningkatan harian 3,5%, bersama dengan lonjakan 54% dalam volume, memberi sinyal hari risk-on untuk kripto secara keseluruhan. Namun Bitcoin masih memerintahkan sekitar 57% dari total kapitalisasi pasar, sementara ETH berada di dekat 12%. Ini adalah fase risk-on yang dipimpin Bitcoin di mana Ethereum mendapat manfaat, tetapi bukan pendorong utama.

Aktivitas DeFi (Uniswap v3, v4, Curve, dan lainnya) menunjukkan pertumbuhan biaya yang kuat selama sebulan terakhir, yang secara tidak langsung mendukung narasi jangka panjang Ethereum, tetapi aliran tersebut tidak harus menentukan arah intraday. Untuk pergerakan saat ini, struktur harga dan aliran trading leverage lebih penting daripada fundamental protokol.

Harga Ethereum – skenario bullish dan bearish

Skenario bullish (bias utama dari D1)

Skenario utama, berdasarkan grafik harian, adalah hati-hati bullish. Tren dan momentum selaras ke atas. Selama harga Ethereum bertahan di atas wilayah $3.250–3.280 pada basis penutupan, pullback lebih mungkin dibeli daripada berubah menjadi pembalikan penuh.

Dalam jalur bullish, kita pertama-tama perlu melihat:

1) Hold intraday di atas $3.313 (S1 harian) dan idealnya di atas cluster sekitar $3.330–3.340 (pivot per jam). Jika pembeli terus mempertahankan level tersebut pada dip, tekanan langsung tetap ke atas.

2) Breakout bersih di atas $3.362–3.370 (area R1 harian) dengan penutupan per jam bertahan di atas rentang itu. Itu akan mengonfirmasi kelanjutan dan membuka ruang menuju band atas per jam dekat $3.420, diikuti oleh ekstensi potensial menuju $3.500 jika BTC terus memimpin pasar lebih tinggi.

Dalam kasus bullish ini, RSI harian dapat mendorong ke band 70–75 sementara harga naik atau bahkan melampaui Bollinger Band atas. MACD kemungkinan akan terus melebar mendukung bulls pada grafik harian dan per jam. Kuncinya di sini: kelanjutan ke atas tetap lebih mungkin selama dip tetap dangkal dan diserap sebelum menguji EMA 20 hari sekitar $3.130.

Apa yang membatalkan kasus bullish?

Penutupan harian yang menentukan di bawah $3.250–3.280 akan menjadi tembakan peringatan, tetapi invalidasi yang lebih bersih untuk struktur sisi atas ini adalah penutupan harian kembali di bawah EMA 200 hari dekat $3.295, terutama jika disertai dengan rollover tajam dalam RSI kembali ke 50. Itu akan menunjukkan breakout di atas 200 hari adalah fake-out dan menggeser bias dari buy-the-dip ke sell-the-rally pada bounce berikutnya.

Skenario bearish / korektif

Meskipun bias harian bullish, sinyal jangka pendek menunjukkan kelelahan, terutama RSI per jam yang overheated dan MACD per jam yang mendatar, ditambah roll-over momentum kecil pada 15m. Itu membuka pintu untuk pullback, bahkan jika hanya korektif untuk saat ini.

Dalam jalur bearish atau korektif, Anda akan mencari:

1) Kegagalan bertahan di atas $3.313 dengan candle per jam dan 4H mulai ditutup di bawah level itu, mengubah cluster pivot hari ini menjadi resistensi daripada support.

2) Penjualan follow-through menuju $3.280–3.250, di mana EMA 20 1H dan area breakout baru-baru ini berada. Break yang menentukan di bawah zona itu akan menunjukkan kontrol jangka pendek bergeser ke penjual dan membuka pergerakan menuju EMA 20 hari sekitar $3.130 dan band tengah Bollinger dekat $3.100.

Pada jalur ini, RSI harian kemungkinan akan berguling turun menuju 55–50, dan histogram MACD akan menyusut. Harga Ethereum kembali ke tengah Bollinger Bands harian akan menandai mean reversion yang tepat, daripada hanya noise intraday.

Apa yang membatalkan kasus bearish / korektif?

Jika ETH dapat mendorong melalui $3.370 dan bertahan di atas itu pada per jam sementara RSI per jam tetap tinggi tetapi stabil (tidak ada pembalikan tajam) dan MACD meluas lagi, tesis koreksi jangka dekat tidak berlaku. Itu akan berarti ini hanya konsolidasi di level tinggi sebelum leg ekspansi lainnya.

Cara berpikir tentang positioning di sini

Di semua timeframe, ceritanya cukup konsisten: tren harian naik, per jam naik tetapi stretched, dan 15 menit mendingin. Itu adalah kondisi bullish dengan kelelahan jangka pendek. Ini biasanya bukan tempat trader disiplin memulai swing long keyakinan tinggi tanpa rencana; ini adalah tempat mereka mengelola long yang ada atau menunggu entri yang lebih baik setelah dip.

Zona kunci untuk ditonton pada harga Ethereum dalam sesi berikutnya:

– Band intraday langsung: $3.313–3.362 (S1 harian ke R1). Bertahan di atas tepi bawah menjaga uptrend tetap utuh intraday.

– Pertahanan tren jangka pendek: $3.250–3.280. Di situlah trend follower per jam kemungkinan akan masuk jika kita mendapat flush yang lebih dalam.

– Garis tren harian di pasir: EMA 200 hari sekitar $3.295 dan EMA 20 hari di $3.130. Kehilangan cluster itu akan menggeser narasi yang lebih luas dari pasar yang maju ke pasar yang choppy atau korektif.

Volatilitas cukup tinggi sehingga bulls dan bears dapat diperas jika mereka sizing posisi seolah-olah harga Ethereum masih dalam regime volatilitas rendah. Siapa pun yang trading pergerakan ini perlu menyadari bahwa ayunan harian normal plus atau minus $100 atau lebih ada di meja dan bahwa rentang intraday 1–2% adalah noise dasar, bukan perubahan regime.

Secara keseluruhan, edge di sini datang dari menghormati uptrend timeframe yang lebih tinggi sambil mengakui bahwa momentum stretched pada timeframe yang lebih rendah. Sampai terbukti sebaliknya, dip adalah peluang di pasar bull, tetapi entri dan batas risiko lebih penting dari biasanya ketika harga duduk sedekat ini dengan resistensi.